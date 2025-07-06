Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины - 06.07.2025 Украина.ру
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Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины
Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины - 06.07.2025 Украина.ру
Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины
Мощными авиабомбами и БПЛА атаковала российская армия военные цели в нескольких регионах Украины в с вечера 5 июля по утро 6 июля. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
2025-07-06T10:37
2025-07-06T10:37
новости
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сумская область
наступление на сумы
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Поздно вечером 5 июля сообщалось о пусках управляемых авиабомб по целям в Днепропетровской области. ВКС РФ наносили удары управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области и в Сумской области.С вечера 5 июля поступала информация о нанесении российской армией ударов по военным целям в Черниговской области, в Полтавской области, по оккупированной части Запорожской области. Взрывы фиксировались Полтавском районе одноименной области.В Черное море был выведен российский ракетоносец с суммарным залпом в шесть ракет "Калибр", сообщали украинские мониторинговые каналы. Затем они же сообщили втором выведенном ракетоносце и удвоении суммарного залпа "Калибрами".Над территорией Украины увеличивалась численность российских "Гераней". Они летели в направлении: Полтавы, а также Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. После этого Взрывы были зафиксированы в Харьковской области.Также стало известно, что ВС РФ наносят удары по целям в оккупированном Краматорске, в Полтавской области и в Запорожье. Ракетным ударам подверглись украинские военные цели в Сумской области.ВС РФ поразили цели в Каневе Черкасской области, в Николаевской области. "Герани" отработали по целям в Харькове и Балаклее Харьковской области, в Бучанском районе Киевской области, в Николаеве, Николаевской и Днепропетровской областях."Герани" поразили цели в Вышгороде, Николаеве и оккупированной части Запорожской области, в Сумской области. Тем временем продолжались удары по целям в Николаеве и Вышгороде. Возгорания были зафиксированы в Харькове.ВКС ударили КАБами по позициям ВСУ в Сумском приграничье, которое также подверглось ударам "Искандерами".Утром Украинские телеграм-каналы сообщили об угрозе баллистики в Запорожской области.Ранним утром 6 июля последовали сообщения о том, что "Герани" наносят удары по вражеским объектам в Николаеве. Удары также наносятся по целям ВСУ в Кременчуге Полтавской области. После этого николаевские объекты снова подверглись ударам.Тем временем Россия отразила ночные атаки вражеских беспилотниковБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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харьковская область
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новости, россия, харьковская область, николаев, украина.ру, вооруженные силы украины, вкс, сво, сумская область, наступление на сумы, николаевская область, харьков, киев, бпла, авиабомбы, авиаудары, всу, "искандер"
Новости, Россия, Харьковская область, Николаев, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВКС, СВО, Сумская область, наступление на Сумы, Николаевская область, Харьков, Киев, БПЛА, авиабомбы, авиаудары, ВСУ, "Искандер"

Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины

10:37 06.07.2025
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото
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Мощными авиабомбами и БПЛА атаковала российская армия военные цели в нескольких регионах Украины в с вечера 5 июля по утро 6 июля. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
Поздно вечером 5 июля сообщалось о пусках управляемых авиабомб по целям в Днепропетровской области. ВКС РФ наносили удары управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области и в Сумской области.
С вечера 5 июля поступала информация о нанесении российской армией ударов по военным целям в Черниговской области, в Полтавской области, по оккупированной части Запорожской области. Взрывы фиксировались Полтавском районе одноименной области.
В Черное море был выведен российский ракетоносец с суммарным залпом в шесть ракет "Калибр", сообщали украинские мониторинговые каналы. Затем они же сообщили втором выведенном ракетоносце и удвоении суммарного залпа "Калибрами".
Над территорией Украины увеличивалась численность российских "Гераней". Они летели в направлении: Полтавы, а также Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. После этого Взрывы были зафиксированы в Харьковской области.
Также стало известно, что ВС РФ наносят удары по целям в оккупированном Краматорске, в Полтавской области и в Запорожье. Ракетным ударам подверглись украинские военные цели в Сумской области.
ВС РФ поразили цели в Каневе Черкасской области, в Николаевской области. "Герани" отработали по целям в Харькове и Балаклее Харьковской области, в Бучанском районе Киевской области, в Николаеве, Николаевской и Днепропетровской областях.
"Герани" поразили цели в Вышгороде, Николаеве и оккупированной части Запорожской области, в Сумской области. Тем временем продолжались удары по целям в Николаеве и Вышгороде. Возгорания были зафиксированы в Харькове.
ВКС ударили КАБами по позициям ВСУ в Сумском приграничье, которое также подверглось ударам "Искандерами".
Утром Украинские телеграм-каналы сообщили об угрозе баллистики в Запорожской области.
Ранним утром 6 июля последовали сообщения о том, что "Герани" наносят удары по вражеским объектам в Николаеве. Удары также наносятся по целям ВСУ в Кременчуге Полтавской области. После этого николаевские объекты снова подверглись ударам.
Тем временем Россия отразила ночные атаки вражеских беспилотников
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