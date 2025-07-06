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Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины

Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины - 06.07.2025 Украина.ру

Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины

Мощными авиабомбами и БПЛА атаковала российская армия военные цели в нескольких регионах Украины в с вечера 5 июля по утро 6 июля. Об этом сообщает тг канал Украина.ру

2025-07-06T10:37

2025-07-06T10:37

2025-07-06T10:37

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Поздно вечером 5 июля сообщалось о пусках управляемых авиабомб по целям в Днепропетровской области. ВКС РФ наносили удары управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области и в Сумской области.С вечера 5 июля поступала информация о нанесении российской армией ударов по военным целям в Черниговской области, в Полтавской области, по оккупированной части Запорожской области. Взрывы фиксировались Полтавском районе одноименной области.В Черное море был выведен российский ракетоносец с суммарным залпом в шесть ракет "Калибр", сообщали украинские мониторинговые каналы. Затем они же сообщили втором выведенном ракетоносце и удвоении суммарного залпа "Калибрами".Над территорией Украины увеличивалась численность российских "Гераней". Они летели в направлении: Полтавы, а также Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. После этого Взрывы были зафиксированы в Харьковской области.Также стало известно, что ВС РФ наносят удары по целям в оккупированном Краматорске, в Полтавской области и в Запорожье. Ракетным ударам подверглись украинские военные цели в Сумской области.ВС РФ поразили цели в Каневе Черкасской области, в Николаевской области. "Герани" отработали по целям в Харькове и Балаклее Харьковской области, в Бучанском районе Киевской области, в Николаеве, Николаевской и Днепропетровской областях."Герани" поразили цели в Вышгороде, Николаеве и оккупированной части Запорожской области, в Сумской области. Тем временем продолжались удары по целям в Николаеве и Вышгороде. Возгорания были зафиксированы в Харькове.ВКС ударили КАБами по позициям ВСУ в Сумском приграничье, которое также подверглось ударам "Искандерами".Утром Украинские телеграм-каналы сообщили об угрозе баллистики в Запорожской области.Ранним утром 6 июля последовали сообщения о том, что "Герани" наносят удары по вражеским объектам в Николаеве. Удары также наносятся по целям ВСУ в Кременчуге Полтавской области. После этого николаевские объекты снова подверглись ударам.Тем временем Россия отразила ночные атаки вражеских беспилотниковБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

россия

харьковская область

николаев

сумская область

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