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Россия отразила ночные атаки вражеских беспилотников

Россия отразила ночные атаки вражеских беспилотников - 06.07.2025 Украина.ру

Россия отразила ночные атаки вражеских беспилотников

С вечера 5 июля по утро 6 июля российская армия отражала атаки вражеских беспилотников – БПЛА и БЭК. Об этом сообщает тг канал Украина.ру

2025-07-06T10:18

2025-07-06T10:18

2025-07-06T10:18

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Вечером 5 июля 17 рейсов были задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи. Ракетная опасность была объявлена в Крыму и в Белгородской области. Сообщалось о звуках взрывов в Орловской области. Вскоре последовал отбой опасности в Белгородской области.О пусках 4-8 ракет Storm Shadow в направлении Крымского сообщили мониторинговые телеграм-каналы. Затем последовали сообщения о 8-12 ракетах.Воздушная опасность была объявлена в Таганроге. Работали силы ПВО, сообщал мэр города. Авиационная опасность также объявлялась в Краснодаре.Вечером 5 июля в Тульской области сохранялась опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию, заверял губернатор.Четыре населённых пункта атакованы ВСУ, пострадавших нет, сооьщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В Шереметьево были задержаны около 100 рейсов, 40 отменены. Пассажиры в переполненном аэропорту Шереметьево устроили концерт.Росавиация сообщала, что в аэропорту Шереметьево отменены 174 рейса, более чем на два часа задержаны 47 рейсов. Для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений были привлечены дополнительный персонал и техника.Поздно вечером 5 июля сообщалось, что ракетная опасность отменена в Ростовской области и Краснодарском крае. Было возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.Средствами ПВО уничтожены 48 украинских БПЛА над регионами России, включая два, летевших на Москву, сообщило Минобороны РФ. В частности, 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над территорией Орловской области, 5 БПЛА – над территорией Смоленской области, 5 БПЛА – над территорией Калужской области, 5 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 2 БПЛА – над территорией Республики Крым, 1 БПЛА – над территорией Ярославской области.Местные телеграм-каналы сообщили о работе ПВО в Рязанской области. О громких звуках в Железногорске Курской области сообщили местные каналы. В Белгородской, Воронежской и Курской областях была объявлена опасность БПЛАВременные ограничения снова были введены и вскоре сняты в аэропорту Пулково, сообщала Росавиация. В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон целенаправленно ударил по маршрутному автобусу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.На территории Воронежской области объявлялась опасность атаки БПЛА, сообщал губернатор.В Геническом МО объявлялась авиационная опасность – об этом информировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ближе к полуночи Росавиация сообщала, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Домодедово и Жуковский.Опасность БПЛА объявлялась в части районов Московской области, а также в Елецком районе Липецкой области. Вскоре после этого последовал отбой ракетной опасности в Московской области.Украинский БПЛА уничтожен в Тульской области, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. В Новороссийске звучала сирена угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК).Опасность БПЛА объявлялась в Геническом МО Херсонской области. О звуках взрывов в Саратове писали местные телеграм-каналы.После полуночи последовал отбой ракетной опасности в Курской области, сообщал оперштаб региона. Были замечены новые вражеские беспилотники в Брянской области и объявлялась ракетная опасность в Курской области.Мониторинговые каналы сообщали об авиационной опасности в Брянской и Курской областях, о работе ПВО в Новороссийске. РСЧС сообщила об опасности атаки БПЛА в Татарстане.В Курске работали средства ПВО. Атака украинских морских беспилотников на Новороссийск продолжалась, ВС РФ уничтожали вражеские безэкипажные катера.К утру последовала отмена угрозы атаки БЭК в Новороссийске, сообщил глава города. Позже были опубликованы кадры попыток украинских надводных беспилотников ночью атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.Отбой "Красного" уровня опасности по БПЛА в Ельце Липецкой области объявил глава региона.Российская ПВО уничтожила за ночь 120 украинских дронов, сообщило Минобороны. Из них 30 – над территорией Брянской области; 29 – над территорией Курской области; 18 – над территорией Орловской области; 17 – над территорией Белгородской области; 13 – над территорией Тульской области; четыре – над территорией Калужской области; три – над территорией Ленинградской области; по два – над территорией Смоленской и Новгородской областей; по одному – над территорией Тверской области и акваторией Азовского моря.После этого губернатор Калужской области сообщил, что силы ПВО уничтожили пять БПЛА в регионе и пострадавших нет.Также на эту тему: Атака Украины на Новороссийск. Результат - на фотоБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля

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