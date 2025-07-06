"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов - 06.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250706/arkhangel-i-malykha-rasskazali-kak-zaschitit-nebo-nashikh-gorodov-1064692050.html
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов - 06.07.2025 Украина.ру
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
"Боеприпас используется безопасный, безосколочный, чтобы не навредить населению. Радиус поражения — 5-10 метров", - рассказали о нашем дроне-ракете "Архангел" и "Малыха"
2025-07-06T10:00
2025-07-06T10:00
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
новости
александр чаленко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064691795_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3106c7dc7db847b20905be141d897298.jpg
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
2025-07-06T10:00
true
PT1M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064691795_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_66b679372124faa94e885f94822865f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео, новости, александр чаленко, украина.ру
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео, Новости, Александр Чаленко, Украина.ру
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
"Боеприпас используется безопасный, безосколочный, чтобы не навредить населению. Радиус поражения — 5-10 метров", - рассказали о нашем дроне-ракете "Архангел" и "Малыха"
2025-07-06T10:00
true
PT1M45S

"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов

10:00 06.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
"Боеприпас используется безопасный, безосколочный, чтобы не навредить населению. Радиус поражения — 5-10 метров", - рассказали о нашем дроне-ракете "Архангел" и "Малыха"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОВС РФдроныВ десяткуВидеоНовостиАлександр ЧаленкоУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Бизнес в Донбассе восстанавливается. Но есть проблемы
11:24В посёлке Красная Яруга Белгородской области многоквартирный дом атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель, сообщил губернатор Гладков
11:22Опубликованы новые кадры после прилета по Вышгородскому району Киевской области
11:19Армения опровергает выдумки украинской разведки об усилении военного присутствия РФ
11:15Йеменские хуситы атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой
11:10Сухопутные войска ВСУ подтвердили удар по райвоенкомату в Кременчуге
11:00Освобождение Часов Яра приведет к обвалу обороны ВСУ в направлении
10:57Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу - Aydınlık
10:49Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах
10:44События в зоне СВО и вокруг нее на 10.30 6 июля
10:37Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины
10:37"Американская партия" Илона Маска: миллиардер раскрыл секрет своей хитрой тактики
10:32Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ, "народного комбрига" Гудкова второй медалью "Золотая Звезда"
10:23Антикриз не удался: попытка реабилитировать украинские военкоматы закончилась провалом
10:18Россия отразила ночные атаки вражеских беспилотников
10:13Украинские власти определились, продлевать ли военное положение
10:05Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля
10:00"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов 1:45
09:59Невиданные темпы и скорость: мощь российского ВПК привела генсека НАТО в ужас
09:46"Хероическая" работа украинского дроновода и героический поступок российского медика
Лента новостейМолния