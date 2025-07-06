https://ukraina.ru/20250706/arkhangel-i-malykha-rasskazali-kak-zaschitit-nebo-nashikh-gorodov-1064692050.html
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов - 06.07.2025 Украина.ру
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
"Боеприпас используется безопасный, безосколочный, чтобы не навредить населению. Радиус поражения — 5-10 метров", - рассказали о нашем дроне-ракете "Архангел" и "Малыха"
2025-07-06T10:00
2025-07-06T10:00
2025-07-06T10:00
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
новости
александр чаленко
украина.ру
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064691795_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_66b679372124faa94e885f94822865f2.jpg
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
2025-07-06T10:00
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PT1M45S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео, новости, александр чаленко, украина.ру
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео, Новости, Александр Чаленко, Украина.ру
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
"Боеприпас используется безопасный, безосколочный, чтобы не навредить населению. Радиус поражения — 5-10 метров", - рассказали о нашем дроне-ракете "Архангел" и "Малыха"
2025-07-06T10:00
true
PT1M45S
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов
"Боеприпас используется безопасный, безосколочный, чтобы не навредить населению. Радиус поражения — 5-10 метров", - рассказали о нашем дроне-ракете "Архангел" и "Малыха"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.