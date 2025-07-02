Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" - 02.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" - 02.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
"Она летела добивать наших солдат. Недолго думая, я сделал воздушный таран", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) поделился, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" и какие задачи стоят перед оператором дрона.
2025-07-02T18:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец также рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Боец с позывным «Луч») рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
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сво, вс рф, "баба-яга", видео, реплика
СВО, ВС РФ, "Баба-Яга", Реплика
Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
"Она летела добивать наших солдат. Недолго думая, я сделал воздушный таран", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) поделился, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" и какие задачи стоят перед оператором дрона.
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Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"

18:00 02.07.2025 (обновлено: 18:17 02.07.2025)
 
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"Она летела добивать наших солдат. Недолго думая, я сделал воздушный таран", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) поделился, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" и какие задачи стоят перед оператором дрона.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец также рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки".
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