https://ukraina.ru/20250702/boets-s-pozyvnym-luch-rasskazal-kak-poluchil-gosudarstvennuyu-nagradu-za-sbitie-baby-yagi-1064470631.html
Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" - 02.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
"Она летела добивать наших солдат. Недолго думая, я сделал воздушный таран", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) поделился, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" и какие задачи стоят перед оператором дрона.
2025-07-02T18:00
2025-07-02T18:00
2025-07-02T18:17
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вс рф
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец также рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки".
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064470286_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_32fd433d82640869c2884d035e0a4f71.jpg
Боец с позывным «Луч») рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
Боец с позывным «Луч») рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
2025-07-02T18:00
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PT3M25S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, "баба-яга", видео, реплика
СВО, ВС РФ, "Баба-Яга", Реплика
Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
"Она летела добивать наших солдат. Недолго думая, я сделал воздушный таран", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) поделился, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" и какие задачи стоят перед оператором дрона.
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PT3M25S
Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"
18:00 02.07.2025 (обновлено: 18:17 02.07.2025)
"Она летела добивать наших солдат. Недолго думая, я сделал воздушный таран", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) поделился, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" и какие задачи стоят перед оператором дрона.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.