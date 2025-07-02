https://ukraina.ru/20250702/boets-s-pozyvnym-luch-rasskazal-kak-poluchil-gosudarstvennuyu-nagradu-za-sbitie-baby-yagi-1064470631.html

Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"

Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" - 02.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги"

"Она летела добивать наших солдат. Недолго думая, я сделал воздушный таран", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) поделился, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" и какие задачи стоят перед оператором дрона.

2025-07-02T18:00

2025-07-02T18:00

2025-07-02T18:17

сво

вс рф

"баба-яга"

реплика

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец также рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки".

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным «Луч») рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" Боец с позывным «Луч») рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги" 2025-07-02T18:00 true PT3M25S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, "баба-яга", видео, реплика