https://ukraina.ru/20250703/vashington-slezam-ne-verit-chto-govoryat-na-ukraine-o-priostanovke-postavok-vooruzheniy-iz-ssha-1064591354.html

"Вашингтон слезам не верит". Что говорят на Украине о приостановке поставок вооружений из США

"Вашингтон слезам не верит". Что говорят на Украине о приостановке поставок вооружений из США - 03.07.2025 Украина.ру

"Вашингтон слезам не верит". Что говорят на Украине о приостановке поставок вооружений из США

В среду 2 июля по украинским СМИ пронеслась очередная волна "зрады" - США приостановили поставки Киеву вооружений. О том, что пакеты военной помощи, выделенной при Джо Байдене, должны были летом закончиться, американцы предупреждали уже полгода, но в Киеве надеялись, что смогут как-то уболтать новую администрацию.

2025-07-03T05:10

2025-07-03T05:10

2025-07-03T05:27

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сша

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дональд трамп

андрей ермак

борислав береза

офис президента

рада

financial times

эксклюзив

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Как пишет американская Financial Times, украинские чиновники были шокированы "неожиданной" приостановкой поставок. "Мы рассчитывали на многие из этих систем, поскольку они были обещаны", — жаловался изданию украинский чиновник, добавив, что это поставит под угрозу гражданскую инфраструктуру и существенно повлияет на планирование.МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Гинкеля из-за ограничения поставок, пытаясь оказать давление на страну вдруг ставшую недружественной.По данным Белого дома, были прекращены поставки зенитных ракет PAC3 Patriot, артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, боеприпасов GMLRS, зенитных ракет Stinger, ракет AIM-7 и ракет Hellfire. По официальной версии – американцам их самим не хватает, а в таком случае европейским союзникам Киева тоже будет сложно купить это вооружение.Член комитета Рады по вопросам обороны Соломия Бобровская рассказывает изданию "Зеркало недели", что труднее всего Украине будет выдержать отсутствие ракет к комплексам ПВО Patriot. По ее словам, Украина имеет восемь "Пэтриотов", шесть из которых работают, в основном для защиты Киева.Зеленский 2 июля обратился к Американской торговой палате, уверяя её членов, что ПВО для Украины — это, дескать, защита для каждой американской компании, которая работает в стране и имеет там собственность. От американских бизнесменов он ожидает "большей активности" в обеспечении безопасности, то есть, предлагает им выбивать у Трампа ракеты ПВО, которые затем могут ударить как раз по американской собственности.Украинские националисты в соцсетях называют США даже противником, таким же, как РФ. Скандальная нардеп Марьяна Безуглая ограничилась тем, что вычеркнула Вашингтон из списка союзников. Также, по ее мнению, Трамп помогает россиянам продвигаться к Днепру и Сумам. По такой логике "помогает" россиянам даже Индонезия, если не поставляет Киеву вооружения.Украинские эксперты вновь пытаются напомнить США катастрофическое бегство из Афганистана и последствия для тех афганцев, которые сотрудничали с проамериканской администрацией. В соцсетях украинские националисты умоляют западных грантодателей повлиять на администрацию США, рассказывая о "несчастных детях" и "российском терроре". Однако Вашингтон, похоже, слезам не верит.Бывший спикер "Правого сектора"* и экс-депутат Борислав Береза уверен, что на Украине возрастает антиамериканизм, и решение Трампа его только подхлестнёт. "Сегодняшнее решение Трампа будет иметь несколько последствий. И одно из них - это дополнительная подпитка антиамериканизма, которым в последнее время болеют украинцы", - пишет Береза, подчеркивая, что в антиамериканизм уже играет и украинская власть.Telegram-каналы Офиса президента весь день твердили, что это якобы российские агенты сеют панику по поводу приостановки поставок, хотя сообщили об этом американские СМИ.Глава Офиса президента Андрей Ермак "включил антикриз" и бросился гасить панику, призывая граждан "не рефлексировать" по этому вопросу.Нардеп Александр Дубинский напоминает из СИЗО, что Ермак и после скандала с Зеленским в Овальном кабинете утверждал, что США не прекращали помощь, когда на самом деле они ее тогда приостановили.Украинский политолог Антон Гура приходит к выводу, что призывы Ермака, наоборот, свидетельствуют о том, что всё очень плохо. "Пока уткам Офис выдавал потужные встречи и перемогу, нам было поставлено условие Трампом. Или мы идём на мир или помимо остановки поставок, будут ещё и санкции", - резюмирует Гура. По его словам, политика Трампа в этом отношении достаточно прагматичная – он видит усилившееся продвижение российской армии, значит, может потерять еще какие-то земли Украины, которые считает уже своими.Украинские эксперты допускают, что на пересмотр позиций по поставкам вооружений повлияло недавнее освобождение ВС РФ населенного пункта Шевченко в ДНР, где находится одно из крупнейших месторождений лития, уже проданного США в рамках ресурсной сделки.Украинский Telegram-канал "Резидент" утверждает в свою очередь, что Андрей Ермак был в курсе остановки военной помощи от США Украине, если не будет согласован меморандум с Кремлем. По мнению авторов "Резидента", администрация Трампа переходит к многоэтапному давлению на Офис президента Украины по мирному треку.Глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко признает, что видит сокращение военных поставок. И если 155-мм снаряды, по его словам, еще можно купить и Украина их сама начала изготавливать, то с другими видами вооружений всё сложнее. Костенко утверждает, что к таким дефицитным вооружениям относятся ракеты к системам Patriot, ПАК-3 и "Хаймарс". По его словам, небольшие запасы этих ракет имеются, но при остановке поставок они быстро израсходуются.Сразу же, как только Трамп приостановил поставки, Роман Костенко посчитал, что США напали на Украину вместе с РФ. "Знаете, две страны, которые на нас напали, гаранты по Будапештскому меморандуму. Одни забирают у нас территории, пытаются, а другие забрали у нас полезные ископаемые. Вот и вся цена международным договорам", - чуть не плача рассказывает глава оборонного комитета Рады, забыв упомянуть, что Зеленский сам первый предложил США сделку по редкоземельным металлам. По его логике, Украина сейчас отбивается сразу от двух ядерных сверхдержав.Украинский экономист Алексей Кущ считает, что администрация США прекращает поставки вооружений Киеву, поскольку Трамп мыслит не как геополитик, а именно как бизнесмен. И поскольку госдолг США неизменно растет, экономика замедляется, необходимо сокращать расходы, даже если это относительно небольшая сумма. Кущ подчеркивает, что миллиардер не даст просто так без реалистичного бизнес-плана даже 1000 долларов, хотя это для него "копейки"."Именно поэтому, все моральные воззвания к Трампу с нашей стороны не будут иметь ответного отклика. "Вашингтон слезам не верит". Трампу нужен бизнес-план или он свернет геополитические "инвестиции" до уровня "заморозки проекта"", - объясняет экономист.Винницкий политтехнолог Олег Постернак советует украинцам смириться и понять, что больше американской помощи не будет. Если же Пентагон не захочет даже продавать Украине оружие, "тогда у нас проблемы", говорит Постернак.Зеленский и Офис президента еще долгое время будет давить на жалость, раздавая всё новые и новые обещания. Затем американцам будут угрожать ростом антиамериканских настроений на Украине. Не исключены и провокации против американских объектов "под ложным флагом". Тем не менее, придется действительно смириться и понять, что администрации США "понад усе" отнюдь не Украина.О том, что пишут о ситуации на Украине иностранные СМИ - в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ в связи с тем, что она признана экстремистской и террористической

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, сша, киев, дональд трамп, андрей ермак, борислав береза, офис президента, рада, financial times, эксклюзив