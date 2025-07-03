"Северокорейцам есть чему у нас поучиться": Орлов о работе российских специалистов по разминированию - 03.07.2025 Украина.ру
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"Северокорейцам есть чему у нас поучиться": Орлов о работе российских специалистов по разминированию
"Северокорейцам есть чему у нас поучиться": Орлов о работе российских специалистов по разминированию - 03.07.2025 Украина.ру
"Северокорейцам есть чему у нас поучиться": Орлов о работе российских специалистов по разминированию
Российские саперы обладают уникальным опытом и продолжают оставаться одними из лучших специалистов по разминированию в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
2025-07-03T04:00
2025-07-03T04:00
новости
курская область
россия
украина
саперы
кндр
северная корея
минирование
разминирование
сво
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"Наши саперы ничем не хуже. У них больше опыта, они этим постоянно занимаются", — заявил эксперт, комментируя участие северокорейских специалистов в разминировании Курской области.Орлов отметил, что Международный противоминный центр ВС РФ (МПЦ) обеспечивает высочайший уровень подготовки: "Мы сертифицируем даже частные компании, которые занимаются разминированием. Это системная работа".Эксперт подчеркнул, что российские методы очистки территорий от взрывоопасных предметов стали эталонными. "Если северокорейцы хотят чему-то поучиться — пожалуйста. Наши технологии и подходы открыты для партнеров", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/yuriy-knutov-rossiya-navodit-uzhas-na-ukrainu-molniyami-i-geranyami-poka-ssha-schitayut-ostatki-svoi-raket-1064579774.html
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новости, курская область, россия, украина, саперы, кндр, северная корея, минирование, разминирование, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Украина, саперы, КНДР, Северная Корея, минирование, разминирование, СВО, Спецоперация

"Северокорейцам есть чему у нас поучиться": Орлов о работе российских специалистов по разминированию

04:00 03.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские саперы обладают уникальным опытом и продолжают оставаться одними из лучших специалистов по разминированию в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
"Наши саперы ничем не хуже. У них больше опыта, они этим постоянно занимаются", — заявил эксперт, комментируя участие северокорейских специалистов в разминировании Курской области.
Орлов отметил, что Международный противоминный центр ВС РФ (МПЦ) обеспечивает высочайший уровень подготовки: "Мы сертифицируем даже частные компании, которые занимаются разминированием. Это системная работа".
Эксперт подчеркнул, что российские методы очистки территорий от взрывоопасных предметов стали эталонными. "Если северокорейцы хотят чему-то поучиться — пожалуйста. Наши технологии и подходы открыты для партнеров", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Вчера, 19:30
Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракетНовые "Герани" преодолевают украинскую ПВО без серьезных потерь. Тем более, что ПВО Украины находится в катастрофическом состоянии. США поставлять ракеты Patriot отказываются, они нужны самим американцам. Из-за конфликта с Ираном завис и проект поставки нескольких комплексов Patriot из Израиля, которые должны были быть модернизированы в США.
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