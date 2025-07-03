https://ukraina.ru/20250703/severokoreytsam-est-chemu-u-nas-pouchitsya-orlov-o-rabote-rossiyskikh-spetsialistov-po-razminirovaniyu-1064585403.html

"Северокорейцам есть чему у нас поучиться": Орлов о работе российских специалистов по разминированию

"Северокорейцам есть чему у нас поучиться": Орлов о работе российских специалистов по разминированию - 03.07.2025 Украина.ру

"Северокорейцам есть чему у нас поучиться": Орлов о работе российских специалистов по разминированию

Российские саперы обладают уникальным опытом и продолжают оставаться одними из лучших специалистов по разминированию в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов

2025-07-03T04:00

2025-07-03T04:00

2025-07-03T04:00

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сво

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"Наши саперы ничем не хуже. У них больше опыта, они этим постоянно занимаются", — заявил эксперт, комментируя участие северокорейских специалистов в разминировании Курской области.Орлов отметил, что Международный противоминный центр ВС РФ (МПЦ) обеспечивает высочайший уровень подготовки: "Мы сертифицируем даже частные компании, которые занимаются разминированием. Это системная работа".Эксперт подчеркнул, что российские методы очистки территорий от взрывоопасных предметов стали эталонными. "Если северокорейцы хотят чему-то поучиться — пожалуйста. Наши технологии и подходы открыты для партнеров", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/yuriy-knutov-rossiya-navodit-uzhas-na-ukrainu-molniyami-i-geranyami-poka-ssha-schitayut-ostatki-svoi-raket-1064579774.html

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новости, курская область, россия, украина, саперы, кндр, северная корея, минирование, разминирование, сво, спецоперация