https://ukraina.ru/20250628/1064384010.html

Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето

Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето - 28.06.2025 Украина.ру

Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето

Наша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов. Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать условия для освобождения того же Донбасса, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-06-28T07:00

2025-06-28T07:00

2025-06-28T07:00

интервью

иран

россия

украина

александр перенджиев

брикс

нато

шос

израиль

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058199089_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_dbb35e296b4db34ea4d65997f37ac081.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руКогда вспыхнул ирано-израильский конфликт, российское экспертное сообщество было встревожено двумя основными моментами.Первое. Функционирование международного транспортного коридора "Север-Юг" из России в Индию через Иран ("Насколько болезненной для нас станет его потеря? Возим ли мы по нему товары, за которые деньги получаем?").Второе. Безопасность Каспийской флотилии, которая в том числе наносит удары "Калибрами" по военным объектам на территории Украины ("Не придется ли из-за угрозы ракетных атак и диверсий перемещать ее из района Каспийска куда-то под Волгоград").- Александр Николаевич, поясните, пожалуйста, все эти моменты в формате ликбеза. Можно ли сказать, что мы в этом смысле "по краю прошли"?- Вы правы. Мы действительно прошли по краю."Север-Юг" пока не функционирует, но функционировать должен. Достаточно вспомнить, что во время ирано-израильского конфликта российская делегация ездила в Ашхабад, где как раз обсуждался вопрос подключения Туркмении к этому международному транспортному коридору. Уже хорошо, что этому глобальному проекту уделяют большое внимание.Что касается безопасности Каспия, то я бы сказал, что только у нас там дислоцируется одна флотилия. Там находятся все военно-морские силы Азербайджана, Туркмении и Казахстана, а также северный флот Ирана. То есть все государства региона заинтересованы в том, чтобы там никто не стрелял.Поэтому есть основания полагать, что во время переговоров Путина и Нетаньяху обсуждались не только гарантии безопасности наших строителей атомных электростанций в Иране, но и то, чтобы в районе Каспия никаких ударов не было. И Израиль действительно не наносил никаких ударов по военно-морским силам и портам Ирана в этом районе.Да, в целом израильские удары были жестокими, но дипломатия тоже работала. Не только публичная, но и тайная. Когда рядом с вашим домом живут враждующие соседи, которые кидают друг в друга камни, они могут и вам стекло выбить. Поэтому вы станете делать все, чтобы их помирить.И я думаю, что как раз Саудовская Аравия, будучи самым влиятельным арабским государством в этом регионе, сыграла ключевую роль в том, чтобы войну прекратить. Да, саудиты не делали громких публичных заявлений, но сама логика подсказывает, что они могли повлиять и на Израиль, и на США, и на Иран.Это Трамп сейчас может говорить все, что угодно. А Саудовской Аравии совсем необязательно на этом пиариться. И так понятно, что они большую работу проделали.- Как мы сейчас будем латать неформальный альянс России, Китая и Ирана? Возможно ли каким-то образом пристегнуть к нему Саудовскую Аравию?- Инструменты для этого есть. Саудовская Аравия входит в БРИКС, Иран входит в ШОС. Есть еще конструкции вроде российско-иранского стратегического договора и определенных ирано-китайских соглашений. Я бы еще не стал сбрасывать со счетов Пакистан, который в союзе с Китаем и в неплохих отношениях с нами.То есть институциональный дизайн в целом складывается. Он продолжит складываться, потому что другого выбора нет. Да, БРИКС и ШОС изначально создавались как экономическое объединение, но у нас сейчас здесь гораздо больше возможностей, чем возможностей ОДКБ. И вообще, кто больше всех помогает нам проводить СВО? КНДР, которая официально прислала своих бойцов, чтобы помочь нам освободить Курскую область.От ОДКБ, конечно, никто отказываться не будет. Надо просто понимать, что мы придем к ним на помощь, а они к нам – нет. Обижаться на это не надо. Надо просто дальше выстраивать систему безопасности на всех уровнях: макрорегиональном и национальном.- Вы затронули тему БРИКС. Как быть с Индией, у которой сами понимаете какие отношения с Пакистаном?- Да, с Индией сложнее. У нее конфликт не только с Пакистаном, но и с Китаем (там периодически возникают перестрелки на границе). Причем Индия и с нами-то не всегда дружит. Она же не идет против Америки, считая и Россию, и США одинаково важными для себя партнерами. Тем не менее, мы пытаемся сгладить эти противоречия в рамках тех же БРИКС и ШОС, а также в рамках совместных учений "Восток".Мы уже давно работаем в условиях, когда наши партнеры не особенно друг друга любят. Ну и что? Скажем, Армения и Азербайджан взаимодействуют в рамках Антитеррористического центра СНГ.Повторюсь, опыт у нас есть. Мы и дальше будем на него опираться.- Вернемся к коридору "Север-Юг". Его развитие будет поставлено на паузу из соображений безопасности? Или наоборот – буде ускорятся просто потому, что Иран выстоял?- Оно будет ускоряться, потому что надо решать серьезные проблемы. Тот же вывоз урана из Ирана и развитие мирного атома будут невозможны без этого коридора. Даже США выступили за то, чтобы арабские государства предоставили Ирану инвестиции за отказ от военной ядерной программы. Это лишний раз подтверждает мою версию, что Саудовская Аравия ведет эффективную теневую дипломатию.- Военно-техническое сотрудничество России и Ирана будет развиваться?- Ирано-израильский конфликт показал, что обе стороны сумели пробить ПВО/ПРО противника. Из-за этого боевые действия свелись к тому, чьи удары будут точнее и разрушительнее. Поэтому мы можем помочь иранцам в укреплении их средств ПВО/ПРО. Я бы даже не исключал, что в этом вопросе мы будем обмениваться технологиями и даже попытаемся создать совместное производство. Как бы там ни было, у Ирана есть свои хорошие наработки.Будет ли Иран развивать военную ядерную программу? Если говорить однозначно, то да. В Иране сейчас активно продвигается концепция Северной Кореи, которая хорошо защищена, потому что у нее есть ядерное оружие. Помогать персам мы в этом не будем, но они могут решить вопрос самостоятельно.Никакое МАГАТЭ их уже не остановит. Иранцы считают их западными шпионами, потому что МАГАТЭ стал заявлять, что Иран не создает ядерную бомбу только после того, как война началась. До этого они молчали.Выгодно это России или нет? По идее, невыгодно. Но когда-то мы тоже осуждали КНДР за незаконное приобретение ядерного оружия, а потом заключили с ними настоящий военный союз.- Перейдем, в продолжение темы битв за транспортные коридоры, к обстановке на западном и восточном фланге Севморпути. На западном фланге НАТО проводит целый ряд учений в Балтийском море.- Мы неоднократно говорили, что НАТО пытается провести ниточку от Украины вверх на север, чтобы создать конфликтную ситуацию в Балтийском море и на российско-финской границе, а потом выйти к нашим арктическим ресурсом. Уже появился термин "Арктическое НАТО", которое начинается с Балтики. Тут связь прямая.Как мы и говорили, противник пытается закупорить Севморпуть. Сначала в экономическом смысле, а потом – военном. Это даже не вызов, а серьезная угроза. Мы на нее отвечаем.- Время от времени появляются новости, как наши истребители сопровождают натовские бомбардировщики.- Не только. Мы проводим учения. Наши военные моряки как раз тренируются бороться с "террористами". Хотя мы понимаем, что речь идет о государственном терроризме. Если НАТО основательно подключил к своей активности Эстонию, то подключит и другие северо-западные страны. К этому надо серьезно готовиться.Мы правильно отметили, что мы будем делать упор не только на надводные корабли, но и на авиацию. Со временем авиация будет носить первостепенный характер. Подводные лодки нам тоже нужны, чтобы в том числе сопровождать и обеспечивать безопасность гражданского флота: любых кораблей, которые идут в российские порты.- На восточном фланге Южная Корея, несмотря на слухи о возвращении Хендая в Россию и отдельные разумные заявления нового президента, снова начала раздувать истерику по поводу "огромной армии КНДР, которая вот-вот захватит Украину". Зачем?- Южная Корея всегда будет ревностно относиться к сотрудничеству Москвы и Пхеньяна. По своему опыту могу сказать, что военные дипломаты из Южной Кореи всегда задавали один и тот же вопрос: "Какая из Корей вам роднее и любимее". Да, для нас "любимее" северяне. Но и южан мы не можем сбрасывать со счетов, потому что речь идет об экономическом сотрудничестве. И вот это ревность по поводу участия войск КНДР зависит от того, будут ли это просто слова.- В том-то и дело, не доревнуются ли южане до поставок танков и самоходок на Украину?- Надеюсь, что нет. Конечно, южнокорейские танки могут попасть на Украину через Польшу, но пока ни бойцы, ни официальные лица не фиксировали их появление на линии соприкосновения. И отсутствие поставок южнокорейской техники на Украину уже означает, что Сеул в этом конфликте соблюдает нейтралитет. Пока от него нам больше не нужно.Россия выступает за потепление отношений между двумя Кореями. И во времена Трампа такое потепление одно время было. Ким Чен Ын встречался на границе с южнокорейским президентом, совместная корейская сборная поехала на зимние олимпийские игры. Я сам видел, как на приемах в посольствах в Москве южнокорейские и северокорейские дипломаты, которые раньше не хотели друг друга видеть, со временем стали общаться.Сейчас отношения двух Корей снова ухудшились. Но жизнь идет. Наши успехи на СВО (разгром ВСУ и освобождение территорий) поспособствуют налаживанию отношений между Пхеньяном и Сеулом. И я думаю, что в ходе летней кампании эти цели могут быть частично достигнуты. И помогут нам в этом как раз союзники из КНДР.- Закончим как раз темой СВО. Попрошу остановиться на двух моментах. Во-первых, мы стали регулярно наносить удары по Кременчугскому НПЗ, чего раньше не было. Во-вторых, активизировалось Южно-Донецкое направление, где мы за шесть дней освободили четыре населенных пункта, включая тот самый "литиевый" Шевченко.- ВС РФ применяют интересную тактику. Раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, по пунктам дислокации и подготовки личного состава. Тем самым мы ослабляем всю систему обеспечения украинского фронта. Да и с кадровым наполнением у противника хуже, на что обратил внимание наш президент во время своего выступления на ПМЭФ.- Верховный там сделал несколько знаковых заявлений: "У нас нет цели освободить город Сумы, но такое развитие событий исключать нельзя", "Где ступает нога русского солдата - то наше" и "Из-за курской авантюры Украина сама увеличила себе линию соприкосновения на 2 тысячи километров".- Наша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов. Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий. Посмотрим на карту.Освободив Шевченко, мы достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении. Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому. Завязали бои за несколько населенных пунктов в направлении Константиновки. Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс.Посмотрим, что будет с Сумами. Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль. Этот город – большой логистический центр, от которого расходятся много дорог, ведущих в Киев, Полтаву и Харьков. И если мы возьмем Сумы, то ни о какой буферной зоне речи идти уже не будет. Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20250624/1064231948.html

иран

россия

украина

израиль

балтика

кндр

южная корея

донбасс

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, иран, россия, украина, александр перенджиев, брикс, нато, шос, израиль, ракеты, пво, балтика, кндр, южная корея, сво, донбасс, сумская область