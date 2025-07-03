https://ukraina.ru/20250703/samoubiystvennoe-reshenie-kieva-i-chem-shire-tekh-khuzhe-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-katastrofu-na-1064562564.html

Самоубийственное решение Киева и чем шире, тех хуже. Украинские эксперты обсуждают катастрофу на фронте

Самоубийственное решение Киева и чем шире, тех хуже. Украинские эксперты обсуждают катастрофу на фронте - 03.07.2025 Украина.ру

Самоубийственное решение Киева и чем шире, тех хуже. Украинские эксперты обсуждают катастрофу на фронте

Украинские эксперты и политики задумались о том, как долго ВСУ смогут удерживать оборону и какими последствиями обернется для украинцев выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей производство и применение противопехотных мин

2025-07-03T05:00

2025-07-03T05:00

2025-07-03T05:00

новости

россия

днепропетровская область

украина

захарченко

вооруженные силы украины

всу

потери всу

разгром всу

крах всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:362:1073:965_1920x0_80_0_0_3861c074cb5003a6e8094e4b526f804a.jpg

На фронтах СВО продолжается неуклонная деградация ВСУ. Пытаясь отбить утраченные позиции и остановить продвижение ВС России, на Сумском направлении украинское командование в качестве пехоты задействует подразделения ДШВ, ГУР и ССО. Об этом пишет в своем телеграм-канале бывший министр внутренних дел Украины (2011—2014 гг.) Виктор Захарченко.В ходе ожесточенных боев российские десантники продвинулись в лесных массивах Сумского района и зачистили четыре домовладения в Юнаковке, сообщил Захарченко со ссылкой на местные каналы."В Часов Яре ожесточённые бои, наши продвигаются в южных кварталах города. В украинских военных пабликах поднимается нешуточная паника по поводу скорого падения данного укрепрайона и выхода ВС РФ на окраины Константиновки. На Дзержинском направлении продолжаются упорные бои на рубеже Попов Яр – Полтавка, в Яблоновке и у Дылеевки. ВС РФ давят к Александро-Шультино и Белой Горе", — подчеркнул экс-министр.На Красноармейском направлении после освобождения Дачного российские войска на четыре километра продвинулись к Новопавловке, также намечается продвижение в сторону поселка Филия, добавил Захарченко, отметив что западнее Котляровки и Орехово продолжаются тяжелые бои.На Южно-Донецком участке фронте после освобождения Шевченко ВС России значительно продвинулись в сторону Камышевахи. Одновременно бои идут на восточных окраинах Малиевки, где формируется еще один прорыв в Днепропетровскую область, сообщил эксперт."Украинские военные паблики пишут, что на юго-западе Донецкой области (ДНР. — Ред.) разваливается последний относительно устойчивый участок фронта ВСУ. Здесь были сосредоточены одни из самых укреплённых позиций и боеспособных частей ВСУ", — подчеркнул он.Теперь же, подытожил Захарченко, ситуация переходит в стадию обвала: ВС России захватывают одну позицию за другой, и на этом фоне угроза перехода боёв на территорию Днепропетровской области становится реальностью.Под давлением России находятся уже четыре областных центра — Херсон, Харьков, Запорожье и Сумы, расширение этого давления на Чернигов или Одессу усложнит оборону и потребует рассредоточения резервов, уверен находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.По его словам, рано или поздно это произойдет. При этом, уже к осени потери будут выше, чем призыв — об этом пишут даже зарубежные СМИ. То есть, расширение линии фронта приведет не к попыткам ее удержать, а к отступлениям, чтобы сократить ее под возможности ВСУ, пишет Дубинский в своем телеграм-канале."Да, можно снимать бронь и отправлять на фронт мусоров (сотрудники полиции. — Ред.) и ТЦК. Но и бронированные, и ТЦК-мусора — это опора режима. Первые обеспечивают необходимый уровень упоротости в обществе и соцсетях. Вторые — силовой контроль. Их мобилизация приведет к сокращению уровня поддержки войны, без которой режим Зеленского рухнет", — предупредил опальный нардеп.В этой связи деньги, которые распределяются "среди адептов войны" и силовиков через государство — не менее важны, но их пока не предвидится "в достаточном режиме", объяснил Дубинский.Поэтому руководитель ОП Андрей Ермак убеждает Зеленского отдать ему контроль над Кабмином — для поиска, якобы, скрытых резервов и оттеснения от кормушки "лишних ртов".На фоне катастрофической ситуации на фронте Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей производство и применение противопехотных мин."Что это значит для Украины? Теперь страна сможет производить мины, которые, вероятно, будут использоваться в ходе текущего конфликта", — так прокомментировал выход Украины из конвенции вынужденно покинувший страну экс-депутат нескольких созывов Верховной Рады Владимир Олейник.И в этом плане, по его мнению, у Зеленского есть причина для недовольства: 28 июня аналогичные решения о выходе из конвенции приняли Латвия, Эстония и Литва."Это означает, что поля Украины могут быть усеяны минами. Весь регион конфликта окажется заминирован, так как Латвия и Эстония вышли из конвенции, а Украина может производить эти боеприпасы", — отметил Олейник в своем блоге на канале GOLOS.EU.Вероятно, добавил политик, Украина начнёт производство мин, надеясь, что другие страны последуют её примеру. Сейчас идёт подготовка к возможному масштабному конфликту, добавил он.Эксперт напомнил, что Зеленский неоднократно заявлял, что Украина должна иметь ядерное оружие. "Он утверждает, что страна отказалась от него ради гарантий безопасности. Однако в Будапештском меморандуме не всё так однозначно", — указал Олейник.Настойчивые заявления властей Украины о том, что "мы можем изготовить", могут быть предвестниками подготовки общественного мнения к выходу из конвенции о нераспространении ядерного оружия, резюмировал политик.За громкими заявлениями стран Балтии и их союзников о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины скрывается прагматичная реальность, считает экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.Во-первых, отметил эксперт, речь идёт об оборонных бюджетах. Дело в том, что основные производители противопехотных мин, такие как США, Россия, Китай, Индия и Пакистан, никогда не подписывали конвенцию, добавил он.Однако, уточнил Царев, выход из договора открывает рынок для европейских оборонных компаний, которые давно разрабатывают аналоги этих мин, маскируя их под "интеллектуальные системы". "Во-вторых, есть политический аспект. Выход из конвенции подаётся как "вынужденная мера" из-за "агрессии России". Однако ни одно официальное заявление Москвы не содержало планов атаки на Прибалтику. Развёртывание мин вдоль границ НАТО — это превентивная мера, которая лишь усилит напряжённость", — подчеркнул аналитик.По мнению Царева, власти стран Прибалтики используют риторику "российской угрозы", чтобы оправдать милитаризацию: создают искусственную проблему, чтобы потом получить финансирование на её "решение"."Страны Балтии и их союзники, следуя курсу Лондона, реализуют проект "от моря до моря", но вредят своим же гражданам: по данным ООН, 80% жертв противопехотных мин — это мирные жители, включая детей. Выход из конвенции не только нарушает международные нормы, но и ставит под угрозу жизнь тысяч людей в приграничных районах. Люди всегда страдают из-за решений политиков", — подытожил эксперт.Что еще обсуждают украинские эксперты и политики — в материале Натальи Мареевой "Страна-камикадзе, решившая "убиться об Россию". Украинские эксперты обсуждают абсурдные провалы ВСУ".

https://ukraina.ru/20250702/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-oni-likvidiruyut-bespilotniki-vraga-1064513131.html

россия

днепропетровская область

украина

наступление на сумы

часов яр

днр

херсон

харьков

сумы

запорожье

запорожская область

сумская область

южно-донецкое направление

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Наталья Мареева

Наталья Мареева

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Мареева

новости, россия, днепропетровская область, украина, захарченко, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф, александр дубинский, владимир олейник, часов яр, днр, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, херсон, харьков, сумы, запорожье, запорожская область, сумская область, южно-донецкое направление, покровск/красноармейск, главные новости, война, война на украине, мины, минирование