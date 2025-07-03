https://ukraina.ru/20250703/proryv-vsu-pod-redkodubom-takticheskim-kontrudarom-anpilogov-rasskazal-o-realnom-polozhenii-kieva-1064590356.html

"Прорыв ВСУ под Редкодубом тактическим контрударом": Анпилогов рассказал о реальном положении Киева

"Прорыв ВСУ под Редкодубом тактическим контрударом": Анпилогов рассказал о реальном положении Киева - 03.07.2025 Украина.ру

"Прорыв ВСУ под Редкодубом тактическим контрударом": Анпилогов рассказал о реальном положении Киева

Украинское командование вынуждено использовать отдельные "пожарные" подразделения вместо полноценных бригад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-07-03T05:30

2025-07-03T05:30

2025-07-03T05:30

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Он отметил, что даже контратака в районе Редкодуба оказалась локальной: "Тот же прорыв ВСУ под Редкодубом был с замахом на то, чтобы обрушить нашу оборону. Но он оказался не более чем тактическим контрударом"."Сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250701/1064517016.html

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