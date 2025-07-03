"Прорыв ВСУ под Редкодубом тактическим контрударом": Анпилогов рассказал о реальном положении Киева
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Украинское командование вынуждено использовать отдельные "пожарные" подразделения вместо полноценных бригад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"О каком плане Сырского по созданию каких-то корпусов прорыва может идти речь, если он уже сейчас оперирует не целыми бригадами, а отдельными ротами и батальонами, которые используются в режиме пожарных команд?" — задал риторический вопрос эксперт.
Он отметил, что даже контратака в районе Редкодуба оказалась локальной: "Тот же прорыв ВСУ под Редкодубом был с замахом на то, чтобы обрушить нашу оборону. Но он оказался не более чем тактическим контрударом".
"Сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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