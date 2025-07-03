"Прорыв ВСУ под Редкодубом тактическим контрударом": Анпилогов рассказал о реальном положении Киева - 03.07.2025 Украина.ру
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"Прорыв ВСУ под Редкодубом тактическим контрударом": Анпилогов рассказал о реальном положении Киева
"Прорыв ВСУ под Редкодубом тактическим контрударом": Анпилогов рассказал о реальном положении Киева - 03.07.2025 Украина.ру
"Прорыв ВСУ под Редкодубом тактическим контрударом": Анпилогов рассказал о реальном положении Киева
Украинское командование вынуждено использовать отдельные "пожарные" подразделения вместо полноценных бригад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-07-03T05:30
2025-07-03T05:30
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Он отметил, что даже контратака в районе Редкодуба оказалась локальной: "Тот же прорыв ВСУ под Редкодубом был с замахом на то, чтобы обрушить нашу оборону. Но он оказался не более чем тактическим контрударом"."Сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, алексей анпилогов, александр сырский, юрий кнутов, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, война, потери всу, разгром всу
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"Прорыв ВСУ под Редкодубом тактическим контрударом": Анпилогов рассказал о реальном положении Киева

05:30 03.07.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинское командование вынуждено использовать отдельные "пожарные" подразделения вместо полноценных бригад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"О каком плане Сырского по созданию каких-то корпусов прорыва может идти речь, если он уже сейчас оперирует не целыми бригадами, а отдельными ротами и батальонами, которые используются в режиме пожарных команд?" — задал риторический вопрос эксперт.
Он отметил, что даже контратака в районе Редкодуба оказалась локальной: "Тот же прорыв ВСУ под Редкодубом был с замахом на то, чтобы обрушить нашу оборону. Но он оказался не более чем тактическим контрударом".
"Сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Игорь Юшков интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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