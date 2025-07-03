https://ukraina.ru/20250703/gibel-zamglavkoma-vmf-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-iyulya-1064602868.html

Гибель замглавкома ВМФ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 3 июля

Гибель замглавкома ВМФ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 3 июля - 03.07.2025 Украина.ру

Гибель замглавкома ВМФ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 3 июля

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-03T13:34

2025-07-03T13:34

2025-07-03T13:34

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тихоокеанский флот вмф россии

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О гибели замглавкома ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко."Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами... Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области... Вечная слава Героям", — написал Гудков в своём телеграм-канале.По его словам, он часто общался с Гудковым."Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры. Быть воином – жить вечно!" — подытожил глава региона.В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота - одна из лучших, её достижения должны тиражироваться на другие подразделения.Обстрелы и налётыУтром 3 июля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 27 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Воронежской области, 10 БПЛА – над территорией Липецкой области, 8 БПЛА – над территорией Курской области, 2 БПЛА – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."С 08:00 до 10:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 2 – над территорией Самарской области, 1 – над территорией Белгородской области", — заявила пресс-служба оборонного ведомства.Рано утром 3 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о жертвах украинской атаки."Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Ещё два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал он в своём телеграм-канале.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего было выпущено 36 единиц различных боеприпасов.Сведения о ранении гражданских лиц за 2 июля. Также поступили сведения о ранении гражданского лица 1 июля в н.п. Богатырь (В. Новосёлковкий м.о.).По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 47 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 47 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 14; Малая Лепетиха — 3; Новая Каховка — 4; Виноградово — 3; Малокаховка — 5; Днепряны — 4; Каховка — 5; Райское — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка, Алёшки.Утром 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 15 беспилотников самолётного типа. Обошлось без последствий", — указывалось в сводке.В Белгороде от падения обломков сбитого беспилотника повреждён забор частного домовладения.В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Бессоновка, Ближнее и Чайки совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО."В районе села Чайки в результате атаки беспилотника на автомобиль ранены два человека. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжают в амбулаторных условиях. Машина повреждена", — писал губернатор.В посёлке Малиновка от детонации FPV-дрона повреждён частный дом. Сегодня ночью в селе Бессоновка с беспилотника сброшены взрывные устройства — на территории предприятия повреждены оборудование и 3 грузовых автомобиля.В Борисовском районе село Грузское атаковано одним FPV-дроном. Без последствий."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Долгое и Казинка нанесены удары 14 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Уразово и селе Казинка повреждены по одному частному дому", — отмечалось в сводке.Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Последствий нет.В Волоконовском районе по селу Борисовка с беспилотника сброшено взрывное устройство. Без последствий."В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, сёла Гора-Подол, Козинка и Пороз подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам 5 беспилотников. В селе Козинка повреждено частное домовладение. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайвороне повреждены остекление 2 МКД и легковой автомобиль, в селе Гора-Подол — 3 частных дома и автомобиль, который уничтожен огнём", — сообщил губернатор.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутору Ново-Репяховка выпущено 72 боеприпаса в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.Над Ракитянским районом сбит беспилотник. Без пострадавших и повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 20 беспилотников, 18 из которых подавлены. "В городе Шебекино в результате обстрела ранен мирный житель. Пострадавший продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", — писал Гладков.В городе повреждены 3 МКД. Также вследствие атаки дрона повреждена ГАЗель.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."Белгородский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Таврово в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждены остекление и фасад здания. Также у трёх припаркованных рядом легковых автомобилей выбиты стёкла и посечены кузовы. В селе Никольское от ударов ещё двух беспилотников в одном частном доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад, во втором — осколками посечены окно и фасад", — отмечалось в сообщении.Информация о последствиях уточняется.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О проблемах с поставками американских вооружений Украине — в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250703/obezoruzhivayuschee-reshenie-pentagona-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1064595965.html

https://ukraina.ru/20250702/armiya-rossii-nastupaet-pryamo-na-sumy-kiev-nedovolen-zaderzhkami-postavok-oruzhiya-iz-ssha-itogi-2-iyulya-1064580841.html

https://ukraina.ru/20250702/1064557582.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, курская область, вячеслав гладков, вмф, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии