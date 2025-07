https://ukraina.ru/20250703/poka-amerikantsy-beregut-oruzhie-rossiya-zaberet-vs-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1064570845.html

Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте

Президент России Владимир Путин 1 июля впервые с 2022 года поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном по телефону. Об итогах телефонных переговоров сообщили ведущие мировые СМИ, а французские издания уделили им особое внимание

На публикации отреагировали и французские читатели. "Любителю пора прекратить пытаться играть на одном поле с профессионалом", считают некоторые из них.В ходе телефонного разговора Владимир Путин сказал Эммануэлю Макрону, что Запад несет ответственность за войну на Украине и предупредил его, что любое мирное соглашение, которое Москва могла бы заключить с Киевом, должно быть долгосрочным, передает газета Le Figaro.Также журналисты газеты отмечают, что Макрон со своей стороны настаивал на том, что "как можно скорее" необходимо обеспечить прекращение огня на Украине и продолжить обмен военнопленными.Агентство Reuters отмечает, что в ходе телефонных переговоров собеседники разошлись в оценке путей урегулирования украинского конфликта. Пока Москва настаивает на том, что Украина должна смириться с утратой территорий, Париж заявляет о "непоколебимой поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины", пишет издание."Этот Макрон по-прежнему так и не понял, что никто не станет соглашаться на прекращение огня, пока удача на его стороне. Россия хочет как раз-таки противоположного. Переговоры, а затем уже установление режима прекращения огня. Не наоборот", - пишет в комментариях к публикации о телефонном разговоре Путина и Макрона анонимный читатель Le Figaro.Читатель под никнеймом Fact_checking тем временем отмечает, что Франция абсолютно нелегитимна как посредник, поскольку она является де-факто соучастницей событий на Украине."Русские никогда не примут нашу кандидатуру на роль посредников. 8 мая 2025 церемония у Триумфальной арки по случаю празднования годовщины падения Берлинской стены проходила без советского флага, но европейский (который не существовал в 1945 году!) был на месте, это просто стыд, да вдобавок подкрепленный безудержной ревизионисткой политикой!", - пишет он."Хорошо бы, если бы этот любитель перестал пытаться играть на одном поле с профессионалами. Пускай бы лучше начал с того, чтобы поставить на место Алжир, который измывается над ним и над Францией", - советует читательница под ником Marlen."Россия заберет всю Украину"Россия воспользовалась переключением внимания международного сообщества на конфликт на Ближнем Востоке вокруг ядерной программы Ирана для того, чтобы расширить свои претензии на территорию Украины, пишет британский The Telegraph."Складывается ощущение, что Владимир Путин в очередной раз изменил свои военные цели, снова расширив их до подчинения всей Украины, поскольку его силы ускорили продвижение на передовой", - отмечает автор публикации в британском издании.В публикации напоминается, что российские войска полностью освободили Луганскую Республику, зашли в Днепропетровскую область, продвигаются к Сумам и к Харькову."Сегодня расширение военной кампании не вызывает сомнений. Возобновившиеся наступления на Харьков и Сумы, заглохшие в первые месяцы конфликта, четко указывают на новый виток эскалации", - констатирует автор издания, ссылаясь на мнения британских экспертов.Так по словам Анджелики Эванс из Института изучения войны, "возросшие амбиции Путина впервые дали о себе знать в мае", когда российский лидер посетил Курскую область и распорядился о создании зоны безопасности вдоль украинской границы.По ее словам, эта зона должна была составить всего 30 километров вдоль границы, но российские войска расширили свои планы на захват крупных областных центров."Путин рассуждает так: “Разве мы не имеем права их захватить, ведь исторически это русские города?”. Полагаю, в итоге нас ждет постепенное признание, что “мы заберем всю Украину”", — заключила Эванс.При этом британское издание находит утешение для Украины в простом математическом расчете. The Telegraph ссылается на данные Института изучения войны, в соответствии с которыми в июне российская армия заняла 588 квадратных километров украинской территории по сравнению с 507 в мае, 379 в апреле и 240 в марте."Но даже несмотря на недавнее ускорение, России все равно потребуется 70 лет, чтобы захватить всю Украину целиком, наступая такими темпами", - пишут британские журналисты.США решили сберечь оружие для себяПрезидент Трамп приостановил поставку на Украину перехватчиков ПВО и высокоточных бомб и ракет, мотивируя это опасениями Пентагона, что американские арсеналы опасно истощены, сообщила 1 июля газета The New York Times.По словам официальных лиц Пентагона, решение коснулось, помимо прочего, перехватчиков ПВО Patriot, высокоточных артиллерийских снарядов и ракет, которые украинские ВВС запускают с американских истребителей F-16, уточняет издание."Все они играют решающую роль в попытках Украины сдержать все более интенсивные бомбардировки России, в результате чего положение Киева на четвертом году российской спецоперации может оказаться отчаянным", - пишут американские журналисты.При этом они отмечают, что поставка некоторых из этих систем на Украину планировалась в течение следующего года или около того. Однако президент России Владимир Путин может воспринять это как сигнал, что США постепенно устраняются от роли основного поставщика передового оружия Киеву, опасаются авторы публикации.По их мнению, это может отрицательно сказаться на переговоры о прекращении огня, так как российская сторона может сделать ставку на то, что ВСУ вскоре окажутся без боеприпасов и противоракетных систем, полагает издание.Однако страх, что американские арсеналы истощатся, не новый и не ограничивается администрацией Трампа, напоминает The New York Times."Под занавес президентства Байдена высокопоставленные чиновники выразили обеспокоенность тем, что американские и европейские производители оружия не поспевают за спросом — причем не только на передовое оружие, но и на такие базовые средства, как артиллерия", - отмечается в статье.Также издание подчеркивает, что за последние два года США отправляли на Украину оружие, оборудование и боеприпасы из двух основных источников, открытых по инициативе администрации Байдена."Часть средств изымается непосредственно из запасов Пентагона, а Конгресс возмещает Министерству обороны расходы на скорое их возмещение — причем нередко обновленным оружием и боеприпасами. Второй источник — Инициатива содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон финансирует закупку оружия напрямую у американских военных подрядчиков", - пишет газета, напоминая, что поставки боеприпасов на Украину могут занять месяцы или даже годы.По информации американских журналистов, основная часть вооружений, отправленных со складов Пентагона, уже доставлена, а последние поставки планируются этим летом. Ожидается, что боеприпасы по контрактам продолжат поступать и в следующем году, отмечает The New York Times.О развитии ситуации вокруг Украины в материале Михаила Павлива Секретный план НАТО для Украины

