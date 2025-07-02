https://ukraina.ru/20250702/vs-rf-za-pervuyu-polovinu-2025-goda-popolnili-bolee-210-tys-kontraktnikov---medvedev-1064581903.html
ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев
ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев - 02.07.2025 Украина.ру
ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев
Военнослужащие-контрактники пополнили Вооружённые силы России. Об этом 2 июля на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
2025-07-02T19:00
2025-07-02T19:00
2025-07-02T19:00
новости
россия
дмитрий медведев
совбез
вс рф
минобороны рф
армия
контракт
добровольцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064579461_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_0399b617d5c9eb906328eeb2641ad544.jpg
Российские военнослужащие активно заключают контракты, констатировал зампред Совбеза. "Темп набран весьма приличный, хороший и на 1 июля в воинские части прибыло более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тыс. человек", - сказал Медведев.Он отметил, что это результат общей работы и поблагодарил всех причастных к таким достижениям.Фрагмент видеозаписи своего выступления на заседании комиссии Медведев опубликовал в своём телеграм-канале.Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
россия
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064579461_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_db5c92be21ba9e93252099b1c7bb9cc9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий медведев, совбез, вс рф, минобороны рф, армия, контракт, добровольцы
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Совбез, ВС РФ, Минобороны РФ, Армия, контракт, Добровольцы
ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев
Военнослужащие-контрактники пополнили Вооружённые силы России. Об этом 2 июля на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.