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ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев

ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев - 02.07.2025 Украина.ру

ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев

Военнослужащие-контрактники пополнили Вооружённые силы России. Об этом 2 июля на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

2025-07-02T19:00

2025-07-02T19:00

2025-07-02T19:00

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Российские военнослужащие активно заключают контракты, констатировал зампред Совбеза. "Темп набран весьма приличный, хороший и на 1 июля в воинские части прибыло более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тыс. человек", - сказал Медведев.Он отметил, что это результат общей работы и поблагодарил всех причастных к таким достижениям.Фрагмент видеозаписи своего выступления на заседании комиссии Медведев опубликовал в своём телеграм-канале.Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, россия, дмитрий медведев, совбез, вс рф, минобороны рф, армия, контракт, добровольцы