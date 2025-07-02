ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев - 02.07.2025 Украина.ру
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ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев
ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев - 02.07.2025 Украина.ру
ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев
Военнослужащие-контрактники пополнили Вооружённые силы России. Об этом 2 июля на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
2025-07-02T19:00
2025-07-02T19:00
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Российские военнослужащие активно заключают контракты, констатировал зампред Совбеза. "Темп набран весьма приличный, хороший и на 1 июля в воинские части прибыло более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тыс. человек", - сказал Медведев.Он отметил, что это результат общей работы и поблагодарил всех причастных к таким достижениям.Фрагмент видеозаписи своего выступления на заседании комиссии Медведев опубликовал в своём телеграм-канале.Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, дмитрий медведев, совбез, вс рф, минобороны рф, армия, контракт, добровольцы
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Совбез, ВС РФ, Минобороны РФ, Армия, контракт, Добровольцы

ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев

19:00 02.07.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Военнослужащие-контрактники пополнили Вооружённые силы России. Об этом 2 июля на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Российские военнослужащие активно заключают контракты, констатировал зампред Совбеза. "Темп набран весьма приличный, хороший и на 1 июля в воинские части прибыло более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тыс. человек", - сказал Медведев.
Он отметил, что это результат общей работы и поблагодарил всех причастных к таким достижениям.
Фрагмент видеозаписи своего выступления на заседании комиссии Медведев опубликовал в своём телеграм-канале.
Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля
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