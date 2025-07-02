https://ukraina.ru/20250702/armiya-rossii-nastupaet-pryamo-na-sumy-kiev-nedovolen-zaderzhkami-postavok-oruzhiya-iz-ssha-itogi-2-iyulya-1064580841.html

Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля

Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля - 02.07.2025 Украина.ру

Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля

Военно-политическое руководство Украины пытается уговорить США возобновить военные поставки. Российская армия контролирует прямую дорогу на Сумы. ВСУ несут потери в зоне СВО.

2025-07-02T17:58

2025-07-02T17:58

2025-07-02T17:58

новости

украина

сша

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

дональд трамп

вооруженные силы украины

ес

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064554213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2aa229b4fe783cda3383c6b47f7fe3f2.jpg.webp

Минобороны США заявило 1 июня о приостановке военных поставок на Украину. На следующий день военно-политическое руководство Украины предприняло серию шагов, направленных на убеждение Белого дома отменить это решение.Пентагон мотивировал своё решение истощением арсеналов армии США. Помощь Израилю и непрекращающихся военных конфликтах стратегического союзника на Ближнем Востоке, прямое участие ВВС и ВМС США в ракетно-бомбовых ударах по Ирану, а также ограниченность возможностей американского ВПК понимают и в Киеве, и в странах НАТО.Военные поставки США критически важны для ВСУ. Об этом ранее неоднократно заявляли не только в Киеве, но также в правительствах и экспертных структурах ЕС и Британии.По мнению немецкого таблоида Bild, запасов оружия и ракет для западных систем на Украине хватит еще до конца лета, а потом ситуация для ВСУ может стать критической. Особую обеспокоенность издания вызвала остановка поставок ракет-перехватчиков Patriot, так как они являются единственными средствами перехвата баллистики, а также боеприпасов для РСЗО HIMARS и ракет AIM-7 класса "воздух-воздух" для немногочисленных украинских F-16.Телеканал NBC в свою очередь отметил, что Вашингтон заблокировал также поставки ракеты Hellfire и Stinger, гранатомёты и другие виды вооружений и боеприпасов. По данным Politico и NBC News, команда заблокировать поставки поступила даже в отношении тех военных грузов, которые уже были на пути к Украине.С аналогичными публикациями вышли западноевропейские издания. Общим местом стала констатация невозможности ЕС и Британии закрыть объёмы военных поставок США, что крайне негативно скажется на способности ВСУ сопротивляться наступающим войскам России.Задержки с поставками военной помощи США для Украины вызвали огромную обеспокоенность в Киеве. МИД Украины пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения военной помощи Вашингтона.Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США за поддержку в условиях СВО и подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов. Особый акцент она сделала укреплении украинской ПВО.Беца подчеркнула, что какая-либо задержка или промедление с поддержкой украинской армии будет способствовать эскалации вооружённого конфликта. По мнению официального Киева, в нынешних условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на Москву.Минобороны Украины запросило срочный телефонный разговор с Пентагоном. Ключевой вопрос тот же - приостановка поставок вооружений из США.Владимир Зеленский также запросил Белый дом на эту тему. Все ключевые украинские министерства и ведомства 2 июня сконцентрировались на поиске возможностей уговорить Дональда Трампа не делать паузы в поставках, санкционированных Джо Байденом в последние дни нахождения на посту президента США.Одновременно ближайшее окружение Зеленского пыталось представить его и всю Украину обиженными на США. В частности, парламентарий Марьяна Безуглая из президентской фракции "Слуга народа" заявила, что США больше не являются союзником Украины. Также на эту тему высказались советники офиса украинского президента.Минобороны Украины отреагировало на это заявлением о том, что некие неназванные отдельные лица на Украине, дающие публичные комментарии о ситуации с паузой в поставках военной помощи США, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными. Госдеп и Пентагон не отреагировали ни на оскорбительные заявления киевских комментаторов, ни на попытки Рустема Умерова дистанцироваться от них.Замминистра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил прессе, что продолжает предлагать президенту варианты продолжения военной помощи киевскому режиму. При этом Колби отметил, что Пентагон методично изучает и адаптирует подход к исполнению этой задачи с учётом сохранения боеготовности армии своей страны для оборонных приоритетов Белого дома.Москва тем временем предпринимала дипломатические усилия в решении непростых вопросов как с Киевом, так находящимся в особых с ним отношениях Баку. Азербайджанская нефть перерабатывалась на Украине и приносила многомиллиардную взаимную выгоду "восточным партнёрам" Евросоюза.При этом Еврокомиссия усиливала давление на страны-члены ЕС, критически зависимые от поставок российских углеводородов. Прекращение их транзита через Украину в Брюсселе посчитали дополнительным аргументом в давлении на Венгрию и Словакию – государства, скептически настроенные как в отношении энергетической политики ЕК, так и особенностей внутренней и внешней политики постмайданного Киева.Россия ожидает, что вскоре сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут согласованы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что это совместный процесс – т.е. и от Киева в продолжении диалога многое зависит.Накануне украинскую тему в первом за три года телефонном разговоре затронули президенты России и Франции. Эммануэль Макрон также интересовался мнением Владимира Путина по Ирану, заявили в правительстве Франции.Песков также сообщил журналистам, что Россия надеется, что Москве и Баку удастся прояснить все нюансы в рамках диалога главы СК РФ с генпрокурором Азербайджана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества.Азербайджан в это время демонстрировал прямо противоположные устремления. Накануне официальный Баку продемонстрировал это на примере журналистов из бакинского офиса "Sputnik Азербайджан". Затем депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков заявил, что власти его станы решили остановить экономическое сотрудничество с Россией, а также отказаться от культурных программ и политического диалога двух стран.В частности, уточнило РБК, Баку отказался принимать в июле зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. В этом свете эксперты в России и Азербайджане указали на новые обстоятельства, способствующие росту мировых цен на энергетические и другие товары.Армия России развивает успех в зоне СВО, открыв себе прямую дорогу на Сумы. Пока ещё подконтрольный Киеву областной центр поддерживал интервентов ВСУ и иностранных наёмников, вторгшихся в августе 2024 года на территорию соседней Курской области. В российских регионах интервенты отметились многочисленными военными преступлениями, что МИД Украины пытался преподнести как гуманитарную миссию. США, ЕС и другие партнёры киевского режима всесторонне поддерживали интервенцию.Подразделения российской армии создают в Сумской области буферную зону. По информации Mash, украинскую армию выбили из села Юнаковка силами 11-й и 83-й бригад ВДВ. Последние украинские солдаты прятались в подвалах, канавах, и даже в шалашах на деревьях. Стратегическая высота и самый укреплённый пункт перед Сумами позволяет контролировать трассу Сумы — Суджа.Минобороны России в сводке от 2 июля констатировало успешное продвижение подразделений российских войсковых группировок на разных участках СВО.В частности, подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Пролетарское, Бессаловка, Могрица, Алексеевка, Юнаковка и Андреевка Сумской области.Подразделениями группировки на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Огурцово и Волчанск Харьковской области."ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов", - констатировали в министерстве.Потери ВСУ в боях с подразделениями российской группировки войск "Запад" составили до 210 военнослужащих, не считая техники. События происходили в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Песчаное, Благодатовка, Ковшаровка и Березовка Харьковской области.Подразделения российской "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск Донецкой Народной Республики. При этом противник потерял свыше 165 военнослужащих, не считая техники и складов.Также улучшили положение по переднему краю подразделения российской группировки войск "Центр". Они нанесли поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника при этом только в живой силе превысили 450 военнослужащих.Продолжили продвижение в глубину обороны противника подразделения российской группировки войск "Восток". Они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Новополь, Зеленое Поле и Воскресенка (ДНР). ВСУ при этом потеряли только в живой силе до 165 военнослужащих.Более 70 военнослужащих составили потери ВСУ в боях с российской войсковой группировкой "Днепр" на территориях Запорожской и Херсонской областей. Группировка также улучшила своё тактическое положение.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел перспективы международных отношений в публикации USAID – всё. Теперь американцы будут раздавать удочки, но не рыбу

https://ukraina.ru/20250702/evropa-ischet-puti-k-dialogu-a-ssha-priostanavlivayut-postavki-oruzhiya-kievu-glavnoe-na-utro-2-iyulya--1064549331.html

https://ukraina.ru/20250701/merts-zamakhnulsya-na-rol-glavnogo-voennogo-soyuznika-ukrainy-no-otnyud-ne-iz-za-perezhivaniy-za-e-1064535677.html

https://ukraina.ru/20250702/rychag-sgovorchivosti-zelenskogo-ili-rol-salfetok-zakharova-rasskazala-izdaniyu-ukrainaru-o-1064572098.html

https://ukraina.ru/20250702/bolee-110-dronov-nad-dnr-prodvizhenie-pod-zaporozhe-i-taynye-motivy-makrona-glavnoe-na-1300-1064555560.html

украина

сша

россия

новороссия

донбасс

наступление на сумы

бывший ссср

азербайджан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, минобороны, f-16, всу, эксклюзив, сво, прогнозы сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новороссия, донбасс, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф, наступление россии, минобороны украины, трамп и зеленский, джо байден, военная помощь, военная эскалация, военная хроника на украине, международные отношения, международная политика, снг, бывший ссср, азербайджан, восточное партнерство, нефть