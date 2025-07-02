Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн - 02.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250702/pravitelstvo-rossii-pomozhet-v-rasselenii-iz-avariynogo-zhilya-v-kurskoy-oblasti--khinshteyn-1064582326.html
Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн
Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн - 02.07.2025 Украина.ру
Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн
Более 1 тыс. кв. м аварийного жилья в Курской области будет расселено при поддержке правительства России. Об этом 2 июля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
2025-07-02T19:19
2025-07-02T19:19
новости
курская область
россия
сумы
хинштейн
жилье
кто
социальная политика
социальное государство
правительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064584151_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_1256f895c7c97bfc2192a735577119e9.jpg
"Несмотря на то, что всё внимание страны сегодня приковано к нашим переселенцам, нам важно поддерживать и другие районы Курской области. К сожалению, у нас есть десятки зданий, жить в которых по-настоящему невозможно: трещины в несущих конструкциях, прогнившие перекрытия, аварийные коммуникации. А людям приходится находиться там десятилетиями!",- констатировал Хинштейн.Он отметил, что регион завершил программу расселения домов, которые были признаны аварийными до января 2017 года. Чтобы вдобавок к этому ещё и нарастить темпы были перераспределены остатки неиспользованных средств, которые предусмотренные для расселения аварийного жилья (почти ₽91 млн)."Фонд развития территорий одобрил соответствующую заявку: это значит, что ещё 90 жителей из 45 жилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м, признанных непригодными для проживания уже после 2017 года, обретут новое жильё!", - заявил врио губернатора.Хинштейн поблагодарил федеральный центр за эту меру поддержки. По его мнению, она доказывает, что Курская область продолжает оставаться в фокусе внимания.Накануне Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
курская область
россия
сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064584151_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_18ca45a22e37b22146999082e3df895d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сумы, хинштейн, жилье, кто, социальная политика, социальное государство, правительство
Новости, Курская область, Россия, Сумы, Хинштейн, жилье, КТО, социальная политика, социальное государство, правительство

Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн

19:19 02.07.2025
 
© Фото : Александр ХинштейнПравительство РФ поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области
Правительство РФ поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Александр Хинштейн
Читать в
ДзенTelegram
Более 1 тыс. кв. м аварийного жилья в Курской области будет расселено при поддержке правительства России. Об этом 2 июля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
"Несмотря на то, что всё внимание страны сегодня приковано к нашим переселенцам, нам важно поддерживать и другие районы Курской области. К сожалению, у нас есть десятки зданий, жить в которых по-настоящему невозможно: трещины в несущих конструкциях, прогнившие перекрытия, аварийные коммуникации. А людям приходится находиться там десятилетиями!",- констатировал Хинштейн.
Он отметил, что регион завершил программу расселения домов, которые были признаны аварийными до января 2017 года. Чтобы вдобавок к этому ещё и нарастить темпы были перераспределены остатки неиспользованных средств, которые предусмотренные для расселения аварийного жилья (почти ₽91 млн).
"Фонд развития территорий одобрил соответствующую заявку: это значит, что ещё 90 жителей из 45 жилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м, признанных непригодными для проживания уже после 2017 года, обретут новое жильё!", - заявил врио губернатора.
Хинштейн поблагодарил федеральный центр за эту меру поддержки. По его мнению, она доказывает, что Курская область продолжает оставаться в фокусе внимания.
Накануне Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области
Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля
Следите за новостями на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьРоссияСумыХинштейнжильеКТОсоциальная политикасоциальное государствоправительство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50Митрополит канонической УПЦ Онуфрий имеет право обжаловать указ Зеленского о лишении гражданства
20:42Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40
20:35Взрыв в районе Житомира был на промышленном предприятии
20:31Обстановка на месте взрыва на трассе Житомир-Киев: видео
20:28Момент мощного взрыва на предприятии под Житомиром: видео
20:21ТГ-канал «Морской отряд СпН «Эспаньола» опровергает фейк украинского ЦИПСО
20:15"Взяли Николаевку зашли в Красное": ВС РФ наступают в зоне СВО
20:07США сняли санкции с нескольких российских банков и учреждений
20:00"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении 1:18
19:52Численность трудоспособного населения на Украине снизилась на 40% к 2021 году
19:43Мошенники стали выманивать код от "Госуслуг", выдавая себя за сотрудников военкоматов
19:38Петиция о декриминализации порно на сайте президента Украины набрала 25 тысяч подписей
19:30Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет
19:27В центре Москвы в Старопименовском переулке взорвалась машина
19:19Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн
19:05Военкоры Украина.ру Роман Гнатюк и Фёдор Громов получили благодарность президента Российской Федерации
19:00ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев
18:33Преступления без наказания: ООН документирует пытки, казни и террор на Украине
18:14Проукраинское лобби в Конгрессе сдаёт позиции: почему для Трампа это не лучшая новость
18:04Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтан
Лента новостейМолния