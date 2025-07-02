https://ukraina.ru/20250702/pravitelstvo-rossii-pomozhet-v-rasselenii-iz-avariynogo-zhilya-v-kurskoy-oblasti--khinshteyn-1064582326.html
Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн
Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн - 02.07.2025 Украина.ру
Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн
Более 1 тыс. кв. м аварийного жилья в Курской области будет расселено при поддержке правительства России. Об этом 2 июля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
2025-07-02T19:19
2025-07-02T19:19
2025-07-02T19:19
новости
курская область
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хинштейн
жилье
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социальная политика
социальное государство
правительство
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"Несмотря на то, что всё внимание страны сегодня приковано к нашим переселенцам, нам важно поддерживать и другие районы Курской области. К сожалению, у нас есть десятки зданий, жить в которых по-настоящему невозможно: трещины в несущих конструкциях, прогнившие перекрытия, аварийные коммуникации. А людям приходится находиться там десятилетиями!",- констатировал Хинштейн.Он отметил, что регион завершил программу расселения домов, которые были признаны аварийными до января 2017 года. Чтобы вдобавок к этому ещё и нарастить темпы были перераспределены остатки неиспользованных средств, которые предусмотренные для расселения аварийного жилья (почти ₽91 млн)."Фонд развития территорий одобрил соответствующую заявку: это значит, что ещё 90 жителей из 45 жилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м, признанных непригодными для проживания уже после 2017 года, обретут новое жильё!", - заявил врио губернатора.Хинштейн поблагодарил федеральный центр за эту меру поддержки. По его мнению, она доказывает, что Курская область продолжает оставаться в фокусе внимания.Накануне Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, сумы, хинштейн, жилье, кто, социальная политика, социальное государство, правительство
Новости, Курская область, Россия, Сумы, Хинштейн, жилье, КТО, социальная политика, социальное государство, правительство
Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн
Более 1 тыс. кв. м аварийного жилья в Курской области будет расселено при поддержке правительства России. Об этом 2 июля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
"Несмотря на то, что всё внимание страны сегодня приковано к нашим переселенцам, нам важно поддерживать и другие районы Курской области. К сожалению, у нас есть десятки зданий, жить в которых по-настоящему невозможно: трещины в несущих конструкциях, прогнившие перекрытия, аварийные коммуникации. А людям приходится находиться там десятилетиями!",- констатировал Хинштейн.
Он отметил, что регион завершил программу расселения домов, которые были признаны аварийными до января 2017 года. Чтобы вдобавок к этому ещё и нарастить темпы были перераспределены остатки неиспользованных средств, которые предусмотренные для расселения аварийного жилья (почти ₽91 млн).
"Фонд развития территорий одобрил соответствующую заявку: это значит, что ещё 90 жителей из 45 жилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м, признанных непригодными для проживания уже после 2017 года, обретут новое жильё!", - заявил врио губернатора.
Хинштейн поблагодарил федеральный центр за эту меру поддержки. По его мнению, она доказывает, что Курская область продолжает оставаться в фокусе внимания.
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