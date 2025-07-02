https://ukraina.ru/20250702/lezhit-i-zhdet-svoyu-zhertvu-voennyy-ekspert-obyasnil-pochemu-drony-uslozhnyayut-protsess-razminirovaniya-1064526149.html

"Лежит и ждет свою жертву": военный эксперт объяснил, почему дроны усложняют процесс разминирования

"Лежит и ждет свою жертву": военный эксперт объяснил, почему дроны усложняют процесс разминирования - 02.07.2025 Украина.ру

"Лежит и ждет свою жертву": военный эксперт объяснил, почему дроны усложняют процесс разминирования

Полностью автоматизированных способов разминирования до сих пор не существует, а беспилотники сбрасывают мины, сводя на нет усилия по очистке территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов

2025-07-02T04:45

2025-07-02T04:45

2025-07-02T04:45

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Он уточнил, что российские разработки помогают саперам, создавая цифровые карты опасных зон, но финальный этап всегда требует ручного контроля.Орлов отметил, что современные технологии позволяют классифицировать взрывоопасные предметы дистанционно, однако ошибка может стоить жизни. "Без человека, проверяющего каждый сантиметр, не обойтись", — подчеркнул он.Особую угрозу, по словам эксперта, представляют дроны, способные оперативно минировать новые участки. Это превращает разминирование в "гонку вооружений", где саперам приходится работать в условиях постоянного риска, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в материале Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/plokhie-miny-pri-plokhoy-igre-polsha-zamknula-novyy-zheleznyy-zanaves-1064349561.html

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