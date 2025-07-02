https://ukraina.ru/20250702/pritula-predlozhil-lishat-grazhdanstva-nepravilnykh-ukraintsev-no-est-zhirnyy-nyuans-1064556495.html

Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс

Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс - 02.07.2025 Украина.ру

Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс

Украинский комик и волонтер Сергей Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Об этом 2 июля написал телеграм-канал Украина.ру

2025-07-02T11:54

2025-07-02T11:54

2025-07-02T11:54

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Притула отметил, что таким людям можно выдавать статус "негражданина", как было в Латвии и Эстонии. С этим статусом человек может жить в стране и пользоваться базовыми правами, но не имеет права голосовать и избираться. В то же время Притула оговорился, что "международное право предостерегает от подобных институтов".Его инициативу поддержала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, которая заявила, что лишать паспортов "очень правильно".Канал Украина.ру отметил, что принятый недавно Радой закон о множественном гражданстве резко упрощает процедуру лишения украинского паспорта. Но есть один нюанс - у неграждан Украины не может быть обязанности служить в ВСУ.Кто такой Притула в своем материале Людоед, Тернопольский Серый. Бывший резидент "Comedy Club" рассказал автор издания Украина.ру Михаил Павлив.

https://ukraina.ru/20250618/1063994960.html

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