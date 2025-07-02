Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс - 02.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250702/pritula-predlozhil-lishat-grazhdanstva-nepravilnykh-ukraintsev-no-est-zhirnyy-nyuans-1064556495.html
Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс
Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс - 02.07.2025 Украина.ру
Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс
Украинский комик и волонтер Сергей Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Об этом 2 июля написал телеграм-канал Украина.ру
2025-07-02T11:54
2025-07-02T11:54
новости
украина
латвия
эстония
михаил притула
марьяна безуглая
михаил павлив
украина.ру
верховная рада
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051643945_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_89dcc908c5c5b678642a6b48cd888d9f.jpg
Притула отметил, что таким людям можно выдавать статус "негражданина", как было в Латвии и Эстонии. С этим статусом человек может жить в стране и пользоваться базовыми правами, но не имеет права голосовать и избираться. В то же время Притула оговорился, что "международное право предостерегает от подобных институтов".Его инициативу поддержала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, которая заявила, что лишать паспортов "очень правильно".Канал Украина.ру отметил, что принятый недавно Радой закон о множественном гражданстве резко упрощает процедуру лишения украинского паспорта. Но есть один нюанс - у неграждан Украины не может быть обязанности служить в ВСУ.Кто такой Притула в своем материале Людоед, Тернопольский Серый. Бывший резидент "Comedy Club" рассказал автор издания Украина.ру Михаил Павлив.
https://ukraina.ru/20250618/1063994960.html
украина
латвия
эстония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051643945_381:0:3110:2047_1920x0_80_0_0_faded858c20070e10eed90bd46992bd1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, латвия, эстония, михаил притула, марьяна безуглая, михаил павлив, украина.ру, верховная рада, рада
Новости, Украина, Латвия, Эстония, Михаил Притула, Марьяна Безуглая, Михаил Павлив, Украина.ру, Верховная Рада, Рада

Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс

11:54 02.07.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкпаспорт украины
паспорт украины - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинский комик и волонтер Сергей Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Об этом 2 июля написал телеграм-канал Украина.ру
"Неправильные - это те, которые: распространяют российские нарративы, сотрудничают с российскими спецслужбами, ждут русский мир, были осуждены за коррупцию или госизмену", - говорится в комментарии канала.
Притула отметил, что таким людям можно выдавать статус "негражданина", как было в Латвии и Эстонии. С этим статусом человек может жить в стране и пользоваться базовыми правами, но не имеет права голосовать и избираться. В то же время Притула оговорился, что "международное право предостерегает от подобных институтов".
Его инициативу поддержала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, которая заявила, что лишать паспортов "очень правильно".
Канал Украина.ру отметил, что принятый недавно Радой закон о множественном гражданстве резко упрощает процедуру лишения украинского паспорта. Но есть один нюанс - у неграждан Украины не может быть обязанности служить в ВСУ.
Ситуация в Донецке накануне референдума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
18 июня, 13:08
Рада приняла закон о множественном гражданстве Верховная Рада приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданами других стран, в том числе иностранными наемниками. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Ирина Геращенко
Кто такой Притула в своем материале Людоед, Тернопольский Серый. Бывший резидент "Comedy Club" рассказал автор издания Украина.ру Михаил Павлив.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛатвияЭстонияМихаил ПритулаМарьяна БезуглаяМихаил ПавливУкраина.руВерховная РадаРада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25Минобороны РФ: за час над Крымом сбили 8 украинских дронов
12:06Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали
12:00Главные новости на 12.00 2 июля
11:54Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс
11:20Главные новости на 11 утра 2 июля
11:14Больше сотни только над ДНР: ВСУ всю ночь били по мирным
10:54Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области
10:51%% УЖЕ ДАЛА Более 110 украинских беспилотников, нацеленных на Донецк, Макеевку и Горловку
10:00Скорость реагирования ВС РФ при уничтожении целей противника возросла - СМИ
09:49Параллельно с продвижением: российские военные открыли храм на Харьковском направлении
09:36Без жертв, получается? В Харькове "Герань" ударила по "неэксплуатируемому" зданию
09:34В том числе ребенка: пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву
09:30Новости с правого фланга Красноармейского направления
09:09Трамп заверил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе и пригрозил ХАМАС
09:06Разгром "Хартии": анализ некрологов подтверждает тяжелые потери нацгвардии Украины в Липцах
09:02Житель Томской области фотографировал военные объекты и отправлял снимки украинским спецслужбам
09:00Европа ищет пути к диалогу, а США приостанавливают поставки оружия Киеву. Главное на утро 2 июля
08:53Буданов* призвал украинцев не прятаться от военкоматов
08:37США приостановили поставки на Украину перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger
08:19Главные новости за ночь 2 июля
Лента новостейМолния