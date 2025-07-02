Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс
Украинский комик и волонтер Сергей Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Об этом 2 июля написал телеграм-канал Украина.ру
"Неправильные - это те, которые: распространяют российские нарративы, сотрудничают с российскими спецслужбами, ждут русский мир, были осуждены за коррупцию или госизмену", - говорится в комментарии канала.
Притула отметил, что таким людям можно выдавать статус "негражданина", как было в Латвии и Эстонии. С этим статусом человек может жить в стране и пользоваться базовыми правами, но не имеет права голосовать и избираться. В то же время Притула оговорился, что "международное право предостерегает от подобных институтов".
Его инициативу поддержала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, которая заявила, что лишать паспортов "очень правильно".
Канал Украина.ру отметил, что принятый недавно Радой закон о множественном гражданстве резко упрощает процедуру лишения украинского паспорта. Но есть один нюанс - у неграждан Украины не может быть обязанности служить в ВСУ.
18 июня, 13:08Рада приняла закон о множественном гражданстве Верховная Рада приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданами других стран, в том числе иностранными наемниками. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Ирина Геращенко
Кто такой Притула в своем материале Людоед, Тернопольский Серый. Бывший резидент "Comedy Club" рассказал автор издания Украина.ру Михаил Павлив.
Подписывайся на