Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:38 - Как Запад управляет властями Украины? Техническая сторона процесса.
07:35 - Что делать жителям Одессы, если город останется за Украиной?
13:47 - Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине?
21:36 - О политической судьбе Трампа.
21:53 - Языковая политика на Украине.
32:08 - Значение церкви в современном обществе.
34:49 - Чем для России обернётся возможная потеря Зангезурского коридора?
38:32 - Вероятность интервенции США в Венесуэлу.
41:43 - Отношение российского общества к возможной войне с Европой.
54:29 - Как не повторить событий 1917-го и 1991-го годов?
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