Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко - 02.07.2025 Украина.ру
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Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко
Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко - 02.07.2025 Украина.ру
Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
2025-07-02T14:09
2025-07-02T14:09
видео
общество
украина
запад
одесса
ростислав ищенко
дональд трамп
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00:38 - Как Запад управляет властями Украины? Техническая сторона процесса.07:35 - Что делать жителям Одессы, если город останется за Украиной? 13:47 - Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине? 21:36 - О политической судьбе Трампа.21:53 - Языковая политика на Украине.32:08 - Значение церкви в современном обществе.34:49 - Чем для России обернётся возможная потеря Зангезурского коридора? 38:32 - Вероятность интервенции США в Венесуэлу.41:43 - Отношение российского общества к возможной войне с Европой.54:29 - Как не повторить событий 1917-го и 1991-го годов?
украина
запад
одесса
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, общество, украина, запад, одесса, ростислав ищенко, дональд трамп, видео
Видео, Общество, Украина, Запад, Одесса, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп

Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко

14:09 02.07.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:38 - Как Запад управляет властями Украины? Техническая сторона процесса.
07:35 - Что делать жителям Одессы, если город останется за Украиной?
13:47 - Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине?
21:36 - О политической судьбе Трампа.
21:53 - Языковая политика на Украине.
32:08 - Значение церкви в современном обществе.
34:49 - Чем для России обернётся возможная потеря Зангезурского коридора?
38:32 - Вероятность интервенции США в Венесуэлу.
41:43 - Отношение российского общества к возможной войне с Европой.
54:29 - Как не повторить событий 1917-го и 1991-го годов?
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14:09Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко
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