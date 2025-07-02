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Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко

Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко - 02.07.2025 Украина.ру

Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине и к чему готово российское общество — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:

2025-07-02T14:09

2025-07-02T14:09

2025-07-02T14:09

видео

общество

украина

запад

одесса

ростислав ищенко

дональд трамп

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00:38 - Как Запад управляет властями Украины? Техническая сторона процесса.07:35 - Что делать жителям Одессы, если город останется за Украиной? 13:47 - Что повлечёт за собой внезапный мир на Украине? 21:36 - О политической судьбе Трампа.21:53 - Языковая политика на Украине.32:08 - Значение церкви в современном обществе.34:49 - Чем для России обернётся возможная потеря Зангезурского коридора? 38:32 - Вероятность интервенции США в Венесуэлу.41:43 - Отношение российского общества к возможной войне с Европой.54:29 - Как не повторить событий 1917-го и 1991-го годов?

украина

запад

одесса

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видео, общество, украина, запад, одесса, ростислав ищенко, дональд трамп, видео