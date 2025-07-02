Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования - 02.07.2025 Украина.ру
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Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования
Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования - 02.07.2025 Украина.ру
Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования
Освобожденные районы Украины, заминированные ВСУ, рискуют превратиться в подобие Югославии 1990-х, где неконтролируемые взрывоопасные предметы делали земли непригодными для жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
2025-07-02T05:00
2025-07-02T05:00
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Он подчеркнул, что Россия ведет планомерное разминирование, но объемы работ колоссальны из-за хаотичного минирования украинской стороной.Эксперт провел параллели с послевоенной Европой: "В некоторых странах мины находили спустя 50 лет. Украина рискует надолго остаться опасной территорией".Особую тревогу, по словам Орлова, вызывает использование ВСУ мин-ловушек и неучтенных полей: "Они создают проблемы и своему же населению, но Киев этого не осознает".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250627/plokhie-miny-pri-plokhoy-igre-polsha-zamknula-novyy-zheleznyy-zanaves-1064349561.html
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новости, украина, югославия, россия, мины, украина.ру, разминирование, минирование, сво, дзен новости сво, новости сво россия, всу, саперы, спецоперация, главные новости
Новости, Украина, Югославия, Россия, мины, Украина.ру, разминирование, минирование, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, ВСУ, саперы, Спецоперация, Главные новости

Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования

05:00 02.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобожденные районы Украины, заминированные ВСУ, рискуют превратиться в подобие Югославии 1990-х, где неконтролируемые взрывоопасные предметы делали земли непригодными для жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
"Сейчас даже на наезженных дорогах шаг в сторону грозит подрывом. Это уже мертвые зоны", — констатировал Орлов.
Он подчеркнул, что Россия ведет планомерное разминирование, но объемы работ колоссальны из-за хаотичного минирования украинской стороной.
Эксперт провел параллели с послевоенной Европой: "В некоторых странах мины находили спустя 50 лет. Украина рискует надолго остаться опасной территорией".
Особую тревогу, по словам Орлова, вызывает использование ВСУ мин-ловушек и неучтенных полей: "Они создают проблемы и своему же населению, но Киев этого не осознает".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
27 июня, 04:51
Плохие мины при плохой игре. Польша опустила "новый железный занавес"Парламент Польши денонсировал Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Ранее аналогичные решения приняли в странах Прибалтики и в Финляндии, формально – из-за "ухудшения безопасности в регионе".
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