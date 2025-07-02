https://ukraina.ru/20250702/chast-ukrainy-stanet-mertvoy-zonoy-voennyy-ekspert-o-posledstviyakh-totalnogo-minirovaniya-1064529972.html

Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования

Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования - 02.07.2025 Украина.ру

Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования

Освобожденные районы Украины, заминированные ВСУ, рискуют превратиться в подобие Югославии 1990-х, где неконтролируемые взрывоопасные предметы делали земли непригодными для жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов

2025-07-02T05:00

2025-07-02T05:00

2025-07-02T05:00

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Он подчеркнул, что Россия ведет планомерное разминирование, но объемы работ колоссальны из-за хаотичного минирования украинской стороной.Эксперт провел параллели с послевоенной Европой: "В некоторых странах мины находили спустя 50 лет. Украина рискует надолго остаться опасной территорией".Особую тревогу, по словам Орлова, вызывает использование ВСУ мин-ловушек и неучтенных полей: "Они создают проблемы и своему же населению, но Киев этого не осознает".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/plokhie-miny-pri-plokhoy-igre-polsha-zamknula-novyy-zheleznyy-zanaves-1064349561.html

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