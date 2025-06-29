https://ukraina.ru/20250629/boets-s-pozyvnym-luch-rasskazal-kakim-obrazom-boeviki-vsu-razbrasyvayut-lepestki--1064378127.html

Боец с позывным "Луч" рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки"

Боец с позывным "Луч" рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки" - 29.06.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Луч" рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки"

"Сбрасывают с беспилотника или раскладывают вручную", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки" и как сам получил ранение

2025-06-29T07:30

2025-06-29T07:30

2025-06-29T07:30

сво

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064377965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5c09b50e2e26640a19a6bcd58cea01d.jpg

Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.О сложных и опасных буднях российских военнослужащих на передовой рассказал нашему изданию боец с позывным "Протап".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Позывной "Луч" (Бурятия) о "лепестках" Позывной "Луч" (Бурятия) о "лепестках" 2025-06-29T07:30 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, всу, вс рф, видео