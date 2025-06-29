Боец с позывным "Луч" рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки" - 29.06.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Луч" рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки"
Боец с позывным "Луч" рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки" - 29.06.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Луч" рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки"
"Сбрасывают с беспилотника или раскладывают вручную", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки" и как сам получил ранение
2025-06-29T07:30
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.О сложных и опасных буднях российских военнослужащих на передовой рассказал нашему изданию боец с позывным "Протап".
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Позывной "Луч" (Бурятия) о "лепестках"
Позывной "Луч" (Бурятия) о "лепестках"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, всу, вс рф, видео
СВО, ВСУ, ВС РФ
Боец с позывным "Луч" рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки"
"Сбрасывают с беспилотника или раскладывают вручную", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки" и как сам получил ранение
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Боец с позывным "Луч" рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки"

07:30 29.06.2025
 
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"Сбрасывают с беспилотника или раскладывают вручную", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, каким образом боевики ВСУ разбрасывают "лепестки" и как сам получил ранение
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
О сложных и опасных буднях российских военнослужащих на передовой рассказал нашему изданию боец с позывным "Протап".
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