Трамп держит Киев на крючке: эксперт Госдумы Краснов рассказал о скрытой игре США - 01.07.2025 Украина.ру
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Трамп держит Киев на крючке: эксперт Госдумы Краснов рассказал о скрытой игре США
Трамп держит Киев на крючке: эксперт Госдумы Краснов рассказал о скрытой игре США - 01.07.2025 Украина.ру
Трамп держит Киев на крючке: эксперт Госдумы Краснов рассказал о скрытой игре США
Встреча президентов США и Украины на саммите НАТО длилась 50 минут, но не принесла Киеву никаких конкретных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-01T03:45
2025-07-01T03:45
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"Я считаю, что это была проходная встреча. Пятьдесят минут - это небольшое количество времени", - прокомментировал эксперт.Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп обычно оперативно делится важными решениями в соцсетях, но на этот раз никаких значимых заявлений по Украине не последовало.Краснов упомянул об утечках информации о возможных поставках систем ПВО "Пэтриот" на Украину, но отметил, что Трамп предпочел бы использовать их в ближневосточном конфликте. Аналитик пришел к выводу, что встреча носила формальный характер и не повлияла на позицию США по украинскому вопросу. "Никакой значимой информации по взаимодействию НАТО и Украины", - подытожил Краснов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".
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новости, сша, украина, киев, краснов, дональд трамп, владимир зеленский, нато, гаага, саммит, конфликт, война, иран, израиль, главные новости
Новости, США, Украина, Киев, Краснов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Гаага, саммит, конфликт, война, Иран, Израиль, Главные новости

Трамп держит Киев на крючке: эксперт Госдумы Краснов рассказал о скрытой игре США

03:45 01.07.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Встреча президентов США и Украины на саммите НАТО длилась 50 минут, но не принесла Киеву никаких конкретных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Я считаю, что это была проходная встреча. Пятьдесят минут - это небольшое количество времени", - прокомментировал эксперт.
Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп обычно оперативно делится важными решениями в соцсетях, но на этот раз никаких значимых заявлений по Украине не последовало.
Краснов упомянул об утечках информации о возможных поставках систем ПВО "Пэтриот" на Украину, но отметил, что Трамп предпочел бы использовать их в ближневосточном конфликте.

"Эти системы нужны в ирано-израильском конфликте, который вроде бы закончился, но перемирие шаткое", - процитировал эксперт слова американского президента.

Аналитик пришел к выводу, что встреча носила формальный характер и не повлияла на позицию США по украинскому вопросу. "Никакой значимой информации по взаимодействию НАТО и Украины", - подытожил Краснов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".
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