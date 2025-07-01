https://ukraina.ru/20250701/tramp-derzhit-kiev-na-kryuchke-ekspert-gosdumy-krasnov-rasskazal-o-skrytoy-igre-ssha-1064492969.html
Трамп держит Киев на крючке: эксперт Госдумы Краснов рассказал о скрытой игре США
Трамп держит Киев на крючке: эксперт Госдумы Краснов рассказал о скрытой игре США - 01.07.2025 Украина.ру
Трамп держит Киев на крючке: эксперт Госдумы Краснов рассказал о скрытой игре США
Встреча президентов США и Украины на саммите НАТО длилась 50 минут, но не принесла Киеву никаких конкретных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-01T03:45
2025-07-01T03:45
2025-07-01T03:45
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"Я считаю, что это была проходная встреча. Пятьдесят минут - это небольшое количество времени", - прокомментировал эксперт.Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп обычно оперативно делится важными решениями в соцсетях, но на этот раз никаких значимых заявлений по Украине не последовало.Краснов упомянул об утечках информации о возможных поставках систем ПВО "Пэтриот" на Украину, но отметил, что Трамп предпочел бы использовать их в ближневосточном конфликте. Аналитик пришел к выводу, что встреча носила формальный характер и не повлияла на позицию США по украинскому вопросу. "Никакой значимой информации по взаимодействию НАТО и Украины", - подытожил Краснов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".
https://ukraina.ru/20250630/1064460017.html
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Трамп держит Киев на крючке: эксперт Госдумы Краснов рассказал о скрытой игре США
Встреча президентов США и Украины на саммите НАТО длилась 50 минут, но не принесла Киеву никаких конкретных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов