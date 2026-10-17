https://ukraina.ru/20261017/chto-amerikantsu-vred-russkomu-vygoda-k-chemu-privl-neftyanoy-krizis-1973-go-1083863414.html

Что американцу вред, русскому выгода. К чему привёл нефтяной кризис 1973-го

Что американцу вред, русскому выгода. К чему привёл нефтяной кризис 1973-го - 17.10.2026 Украина.ру

Что американцу вред, русскому выгода. К чему привёл нефтяной кризис 1973-го

Нынешний энергетический кризис, вызванный попыткой Трампа взять под контроль месторождения Ирана, заставляет нас вспомнить 17 октября 1973 года, когда арабские страны ОПЕК, а также Египет и Сирия отказались поставлять нефть США и их союзникам, поддержавшим Израиль. События октября 1973 года нельзя рассматривать в отрыве от предшествовавших событий

2026-10-17T08:00

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нефть

энергетический кризис

1970-е

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С 1948 по 1970 год номинальные мировые цены на нефть удерживались в жестком коридоре $2-3 за баррель. Цены тогда определялись международным картелем, состовшим из пяти американских и двух европейских компаний (Chevron, Esso, Gulf Oil, Mobil, Texaco, British Petroleum и Shell, иногда называемые "Семь сестёр"). Они держали под контролем 80-90% мирового нефтяного сектора.Однако постепенно добыча нефти в развивающихся странах стала всё больше переходить под национальный контроль. В 1960 году была создана Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК), которая поставила целью координацию и унификацию нефтяной политики.Организация арабских стран-экспортёров нефти (ОАПЕК) установлением квот на добычу или цен на нефть никогда не занималась. Целью организации является реализация совместных проектов в нефтяной отрасли. ОАПЕК была создана после Шестидневной войны 1967 года между Израилем и коалицией арабских государств. В ходе этого конфликта была предпринята попытка ввести частичное нефтяное эмбарго против стран, поддерживающих Израиль, но тогда она завершилась неудачей.В 1971 году произошло сразу несколько событий, кардинально повлиявших на глобальный нефтяной рынок. В феврале и апреле того года были последовательно заключены тегеранское и триполийское соглашения между нефтедобывающими странами Ближнего Востока и Северной Африки и 22 международными нефтяными компаниями. Вследствие этого базовая цена на сырую ближневосточную нефть сразу выросла примерно на 33-35 центов за баррель (например, для легкой саудовской нефти – с $ 1,80 до 2,18), а на ливийскую и ещё больше – с $ 2,55 до 3,45.Идея использования нефтяного эмбарго как инструмента давления на Запад вновь возникла на фоне отказа от золотого стандарта в августе 1971 года (т.н. "Никсоновский шок") и перехода США к новой экономической политике, предусматривавшей повышение ввозных пошлин на 10% и введение "плавающих" валютных курсов. Это взорвало цены на нефть, и страны-экспортеры нефти искали способ возместить себе потери от девальвации доллара – тем более, что доля стран ОПЕК на нефтяном рынке тогда составляла 56%, и это позволяло им диктовать условия. Кроме того, добыча нефти в США, достигнув в 1970 году пика в 9,6 млн баррелей в сутки, с тех пор постоянно снижалась.11-14 ноября 1972 года в Багдаде состоялся семинар "Нефть как оружие в борьбе против империализма и израильской агрессии и как средство создания независимой национальной экономики". В октябре 1973 года президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Заид ибн Султан ибн Заид ибн Халифа Аль Нахайян заявил: "Нефть – это оружие битвы. А любое оружие может и должно быть использовано в бою".Непосредственным поводом для этого послужила начавшаяся 6 октября 1973 года "Война Судного дня" между Израилем и коалицией арабских государств, а также позиция США – 14 октября по приказу президента Ричарда Никсона началась операция Nickel Grass по поставкам Израилю оружия и боеприпасов.16 октября 1973 года, на фоне разгрома армий Египта и Сирии, в Кувейте началась встреча арабских стран ОПЕК с участием представителя Ирана. Они приняли компромиссное с виду решение: поднять справочную цену нефти на 70% – с $ 3 до 5.12 за баррель, что соответствовало спотовому рынку (Саудовская Аравия на заседании ОПЕК в Вене до этого требовала увеличить цену вдвое, до $ 6).17 октября представители стран ОАПЕК провели ещё одну встречу, на которой решили снижать добычу на 5% каждый месяц, пока США не перестанут поддерживать Израиль. Тогда же впервые было решено, что сокращение экспорта будет проводится прежде всего в отношении США и других союзников Израиля – Нидерландов, Португалии, Южной Родезии и ЮАР (позже к ним были добавлены Великобритания, Канада и Япония). Именно этот день считается началом нефтяного (шире – энергетического) кризиса 1973-1974 годов.Первой страной, которая официально объявила эмбарго 19 октября стала Ливия. На следующий день к эмбарго присоединилась Саудовская Аравия, а в последующие два дня – и все остальные арабские государства.В первой половине октября 1973-го арабский экспорт составлял 20,8 млн баррелей в сутки, а декабре, в наиболее острый период эмбарго, – 15,8 млн. Т.о., суммарная потеря поставок составила 5 млн баррелей в сутки.В сентябре 1973 года цена на сырую нефть на мировом рынке составляла $ 2,9-3 за баррель, в октябре - $ 5,12, а в декабре – $ 11,65. За три месяца цены выросли в четыре раза. Ценовой удар пришелся по всему Западу (в т.ч. потому, что Роттердам был и является крупнейшим нефтяным хабом Западной Европы).6 ноября 1973 года Совет министров стран "Общего рынка" (прообраз Еврокомиссии) принял декларацию, в которой поддержал позицию арабских государств по ближневосточному урегулированию, в т.ч. призвали Израиль освободить оккупированные в 1967 году территории и признать права палестинцев. Кроме того, в октябре-ноябре 1973 года почти все государства Африки разорвали дипломатические отношения с Израилем.В США инфляция сразу поднялась примерно до 8,7%, а безработица – до 9%. ВВП страны упал на 4,2%, а бензин подорожал более чем в полтора раза. В последнюю неделю февраля 1974 года на 20% американских бензоколонок не было ни капли бензина. На многих американских АЗС отпуск топлива лимитировали. Американцам, номера машин которых заканчивались на четную цифру или на букву, позволялось заправляться лишь по четным числам. Остальные заправлялись по нечетным. Исключение делалось для 31-го числа месяцев, в которых 31 день, и для 29 февраля в високосные годы (последнее не пригодилось – ограничения были сняты в 1976 году). В январе 1974 года был принят общефедеральный лимит скорости в 55 миль в час (88 км/ч). Кроме того, президент распорядился сократить расход авиатоплива на пассажирские рейсы на 25%.Американские производители природного газа потребовали от Федеральной энергетической комиссии согласия на повышение цен на 73%, и, конечно же, добились этого решения.А в Нидерландах ввели тюремное заключение за превышение отведенного лимита на потребление электроэнергии. Британский премьер Тед Хит предложил британцам отапливать зимой лишь одну комнату в доме (там и сейчас на отоплении экономят). В Британии, Италии, Норвегии и Швейцарии запретили летать, ездить на машине и плавать на катере по воскресным дням.Саудовский король Фейсал 18 марта 1974 года отменил эмбарго. За ним последовали и другие арабские правители, кроме Муаммара Каддафи.Советское руководство решило воспользоваться эмбарго и сокращением арабского экспорта нефти в своих целях. СССР в 1973-74 годах получил ежегодное удвоение экспортной выручки за счет подорожавшей нефти (цены на неё не упали и после снятия эмбарго), она обеспечила СССР значительный рост валютных доходов до начала 1980-х года.Для высвобождения экспортных объёмов нефти власти СССР предприняли ряд решительных мер по сокращению внутреннего потребления: в частности, в 5 раз (!), с 8 до 40 копеек за литр, повысили розничные цены бензин марки А-76. Подорожали топочный мазут и солярка. Внутренний спрос на технику с двигателями внутреннего сгорания (автомобили, мотоциклы, моторные лодки) резко упал.Именно тогда СССР подсел на "нефтяную иглу", окончательно отказавшись от экономических реформ Косыгина-Либермана. Рост нефтегазовой выручки позволил поддерживать уровень жизни без глубоких экономических преобразований.Первый тревожный звонок для СССР прозвучал уже в начале 1980-х по мере снижения нефтяных цен. А резкий удар последовал в 1985-86 годах, когда мировые цены на нефть обвалились примерно с $ 32-35 до 10-12 за баррель (с $ 96-105 до 30-36 в нынешних ценах). Нефтяные доходы СССР резко сократились, проблемы с нехваткой валюты вылились в трудности с закупками зерна, продовольствия, оборудования и всего высокотехнологичного импорта за рубежом.Только в 1986 году прямые потери СССР составили около $ 20 млрд ($ 60 млрд нынешних), а объем высокотехнологичного импорта сократился примерно на треть. Добыча, зависимая от западных технологий, становилась дороже, и уже в 1985 году даже сократилась на 12 млн тонн (при общем объеме, включая газовый конденсат, в 600 млн тонн, в 1990 году он уже упал до 517 млн тонн). Именно падение нефтегазовых доходов во второй половине 1980-х считается одной из основных причин развала Советского Союза. Стоит отметить, что этот урок Россия учла: в 2025 года доля нефтегазовых доходов была самой низкой за последние 20 лет – 22,7%.Страны Запада в качестве ответа начали активно разрабатывать программы энергосбережения и диверсификации энергобаланса, в том числе в пользу атомной энергетики, они также сделали ставку на географическую диверсификацию добычи и поставок нефтяного сырья.Для страховки западные страны стали создавать стратегические резервы нефти и газа, а в феврале 1974 года для координации действий в условиях кризиса учредили Международное энергетическое агентство (МЭА), которое действует до сих пор.Мир задумался об альтернативных (возобновляемых) источниках энергии. Стремительно дорожающая нефть заставила обратить внимание к солнечной, ветровой и другой природной энергии и даже вселила в политиков веру в то, что рано или поздно эти источники смогут стать экономически конкурентоспособными по сравнению с традиционными углеводородами.Пока этого, правда, не случилось – по прогнозам как ОПЕК, так и МЭА нефть сохранит за собой значительную долю на глобальном рынке энергоносителей как минимум до 2050 года.

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https://ukraina.ru/20261015/reformy-kosygina-bez-libermana-ne-oboshlos--1083799403.html

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история, израиль, сша, ссср, опек, еврокомиссия, нефть, энергетический кризис, 1970-е