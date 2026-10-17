https://ukraina.ru/20261017/pod-predlogom-evrointegratsii-ukraina-lishilas-esche-odnogo-nasledstva-sssr-1083857549.html

Под предлогом евроинтеграции: Украина лишилась еще одного наследства СССР

Под предлогом евроинтеграции: Украина лишилась еще одного наследства СССР - 17.10.2026 Украина.ру

Под предлогом евроинтеграции: Украина лишилась еще одного наследства СССР

На неделе Верховная Рада приняла закон № 10147 "О безопасности и здоровье работников на работе". Официально его представляют как важный шаг к европейской интеграции, но содержание документа и обстоятельства его принятия показывают: под вывеской "европейских стандартов" последовательно ослабляется защита наиболее уязвимых работников.

2026-10-17T06:04

2026-10-17T06:04

2026-10-17T06:04

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украина

ссср

брюссель

верховная рада

ес

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Военное положение становится удобным политическим прикрытием для этих изменений.От компенсаций – к управлению рискамиСоветская система охраны труда строилась на понятном принципе: работа во вредных условиях должна компенсироваться. Государство обязывало работодателя предоставлять дополнительные гарантии – досрочную пенсию, сокращённый рабочий день, дополнительный отпуск, бесплатное молоко, повышенную оплату.Система не была идеальной, но признавала сам факт вреда и возлагала издержки на того, кто создаёт опасные условия, – работодателя.Новый закон меняет эту логику. Он вводит предусмотренную директивой ЕС 89/391/ЕЭС модель, при которой работодатель самостоятельно выявляет и оценивает риски на рабочем месте, а затем принимает меры по их устранению. В теории подход выглядит современным и обоснованным: предупреждать вред лучше, чем компенсировать его последствия.Но как эта модель будет работать в украинских условиях: при критически изношенном промышленном оборудовании, слабой трудовой инспекции и истощённых войной ресурсах государства? Противники реформы предупреждают: работодатель сможет "устранить" опасность на бумаге и на этом основании законно отменить компенсации.Что скрывается за "европейскими стандартами"Сторонники закона настойчиво называют его требованием европейской интеграции. Но этот аргумент не снимает вопросов.Директива ЕС 89/391/ЕЭС действительно закрепляет принцип оценки рисков, но не требует отменять существующие гарантии. Напротив, статья 9 этой директивы прямо запрещает снижать достигнутый уровень защиты при её внедрении. Аналогичное обязательство содержит статья 296 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.Особенно остро вопрос стоит в отношении беременных работниц. Директива ЕС 92/85/ЕЭС устанавливает, что их нельзя привлекать к ночной работе, если она угрожает здоровью женщины или плода. Государства должны гарантировать перевод на дневную работу, а если это невозможно – оплачиваемый отпуск.Новый украинский закон, напротив, разрешает привлекать беременных женщин и матерей с детьми до трёх лет к ночной работе, а также отменяет гарантию перевода на более лёгкий труд.Если именно это преподносится как "европейский стандарт", то вопросы возникают уже к самому содержанию такой европейской интеграции.Война как рычагВремя для реформы выбрано не случайно. Военное положение даёт власти сразу несколько преимуществ.Прежде всего – отвлечение общественного внимания. Пока общество и СМИ следят за фронтом, международной помощью и мобилизацией, сложный трудовой закон можно провести почти без широкого обсуждения.Второе преимущество – риторика чрезвычайного положения. Любые гарантии, увеличивающие расходы бизнеса, легко объявить угрозой экономической стабильности или препятствием для военного производства.Наконец, возрастает цена несогласия. Критику правительственной трудовой политики можно представить как несвоевременную, а при необходимости – как игру на руку врагу.Против реформы выступили четырнадцать отраслевых профсоюзов и ряд международных профсоюзных организаций. Но их возражения затерялись в военной повестке. Чрезвычайное положение стало окном возможностей для долгосрочных изменений, которые в обычных политических условиях встретили бы гораздо более сильное сопротивление.Кто получает выгодуДля работодателей ослабление обязательств по компенсации вредных условий означает прямое сокращение расходов. Надбавки, сокращённое рабочее время, дополнительные отпуска – всё это можно отменить, сославшись на бумажный отчёт об оценке рисков.При перегруженных судах и фактически недееспособной трудовой инспекции возможность оспорить такие выводы вызывает серьёзные сомнения.Правительство получает возможность отчитаться о выполнении очередного пункта евроинтеграционной повестки и продемонстрировать Брюсселю "прогресс". Одновременно оно удовлетворяет давние запросы украинского бизнес-лобби на сокращение гарантий, которые бизнес считает "устаревшим советским наследием".Для работников – прежде всего шахтёров, металлургов, химиков и энергетиков – смысл реформы иной: вред, который производство ежедневно наносит их здоровью, больше не будет признаваться и компенсироваться в прежнем объёме.Безопаснее или дешевле?Проблема закона № 10147 – не в самой оценке рисков. Проблема в том, что её вводят в стране со слабыми механизмами правоприменения, чьи возможности дополнительно истощены войной.В этих условиях новая модель становится инструментом замены реальных гарантий формальными процедурами. А военная срочность помогает заглушить критику и провести эту замену под именем европейской интеграции.Украинским рабочим предлагают принести ещё одну жертву. Пока высокую ценность жизни солдат на фронте подчёркивают публично, от работников вредных производств в тылу требуют поступиться защитой собственного здоровья – ради коммерческого удобства, прикрытого "нуждами обороны".

https://ukraina.ru/20260525/kodeks-razdora-kak-pod-vidom-evrointegratsii-ukraine-navyazyvayut-pravovoy-peredel-strany-1079367634.html

https://ukraina.ru/20260924/ukrainu-zhdet-maydan-sverzhenie-zelenskogo-gotovyat-pod-prikrytiem-evrointegratsii-1083399171.html

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Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

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