"Пусть забирают соседа": почему украинцы мечтают о "перемоге", но не хотят воевать - 17.10.2026 Украина.ру
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"Пусть забирают соседа": почему украинцы мечтают о "перемоге", но не хотят воевать
"Пусть забирают соседа": почему украинцы мечтают о "перемоге", но не хотят воевать - 17.10.2026 Украина.ру
"Пусть забирают соседа": почему украинцы мечтают о "перемоге", но не хотят воевать
"Президента мира" на Украине не будет: Зеленский, когда избирался, тоже говорил о мире, а выборов до сих пор нет. На войну дают большие деньги — и быть президентом войны выгоднее: можно не только украсть, но и что-то в социалке профинансировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-17T05:30
2026-10-17T05:30
новости
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Отвечая на вопрос о том, не собирается ли кто-то на Украине стать "президентом мира" — тем более что сразу два политика заговорили о нейтральном статусе, русском языке и правах церкви, — эксперт объяснил, как на самом деле выглядит путь к украинскому президентствуИщенко напомнил, что Зеленский, когда избирался, тоже говорил о мире. "Во-первых, когда Зеленский избирался, он тоже говорил о мире. Во-вторых, на протяжении всей каденции Зеленского идут разговоры, что вот-вот начнутся выборы, но выборов до сих пор нет", — пояснил эксперт.По его словам, сейчас на Украине то же самое, что и раньше. "Я хочу победы, но не хочу на фронт. Пусть соседа ТЦК забирают. Кто-то же должен воевать. Победить же надо", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что быть президентом войны выгоднее. "И потом, какая разница, кто будет президентом войны? Как президент мира Зеленский страну прокормить не сможет. Им на войну большие деньги дают. Можно не только украсть, но даже что-то в социалке профинансировать", — сообщил он.Ищенко объяснил, как на Украине стать президентом: нужно выйти и пообещать мир. "Я заключу мир обязательно. Спустя 3 секунды после инаугурации будет подписан мирный договор", — приводит эксперт слова воображаемого кандидата. По его словам, обещать надо "на условиях Украины" — границы 1991 года и репарации в 3 миллиона каждому. "Как я это сделаю? Не ваше дело. Меня все знают, я со всеми договорилась", — добавил он. Эксперт сравнил такой подход с Дональдом Трампом и отметил: за такого кандидата даже проголосуют, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда" в дзен-канале Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
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Новости, выборы, Украина, Ростислав Ищенко, ТЦК, Главные новости, главное, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, выборы на Украине, украинцы о Зеленском, новости о Зеленском, президентские выборы, Новости Украины, новости Украина ру, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Пусть забирают соседа": почему украинцы мечтают о "перемоге", но не хотят воевать

05:30 17.10.2026
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : dumatv.ru
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"Президента мира" на Украине не будет: Зеленский, когда избирался, тоже говорил о мире, а выборов до сих пор нет. На войну дают большие деньги — и быть президентом войны выгоднее: можно не только украсть, но и что-то в социалке профинансировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, не собирается ли кто-то на Украине стать "президентом мира" — тем более что сразу два политика заговорили о нейтральном статусе, русском языке и правах церкви, — эксперт объяснил, как на самом деле выглядит путь к украинскому президентству
Ищенко напомнил, что Зеленский, когда избирался, тоже говорил о мире. "Во-первых, когда Зеленский избирался, он тоже говорил о мире. Во-вторых, на протяжении всей каденции Зеленского идут разговоры, что вот-вот начнутся выборы, но выборов до сих пор нет", — пояснил эксперт.
По его словам, сейчас на Украине то же самое, что и раньше. "Я хочу победы, но не хочу на фронт. Пусть соседа ТЦК забирают. Кто-то же должен воевать. Победить же надо", — отметил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что быть президентом войны выгоднее. "И потом, какая разница, кто будет президентом войны? Как президент мира Зеленский страну прокормить не сможет. Им на войну большие деньги дают. Можно не только украсть, но даже что-то в социалке профинансировать", — сообщил он.
Ищенко объяснил, как на Украине стать президентом: нужно выйти и пообещать мир. "Я заключу мир обязательно. Спустя 3 секунды после инаугурации будет подписан мирный договор", — приводит эксперт слова воображаемого кандидата.
По его словам, обещать надо "на условиях Украины" — границы 1991 года и репарации в 3 миллиона каждому. "Как я это сделаю? Не ваше дело. Меня все знают, я со всеми договорилась", — добавил он. Эксперт сравнил такой подход с Дональдом Трампом и отметил: за такого кандидата даже проголосуют, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда" в дзен-канале Украина.ру.
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