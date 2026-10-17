"Фронт покатится вниз": Анпилогов рассказал о коллапсе котла ВСУ под Волчанском - 16.10.2026 Украина.ру
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"Фронт покатится вниз": Анпилогов рассказал о коллапсе котла ВСУ под Волчанском
"Фронт покатится вниз": Анпилогов рассказал о коллапсе котла ВСУ под Волчанском - 16.10.2026 Украина.ру
"Фронт покатится вниз": Анпилогов рассказал о коллапсе котла ВСУ под Волчанском
Волчанский котёл в Харьковской области в ближайшее время схлопнется, после чего весь фронт ВСУ на севере региона покатится вниз. До Великого Бурлука ВС РФ остаётся чуть более десяти километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-17T06:20
2026-10-16T18:36
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Комментируя ситуацию в Харьковской области, эксперт объяснил, что произойдёт после окончательного коллапса Волчанского котла.Речь идёт о Волчанском котле — окружении, в котором оказались подразделения ВСУ южнее Волчанска, у реки Волчья. Как пояснил Анпилогов, у ВСУ там осталось всего два населённых пункта — Варваровка и Николаевка, а рядом замкнулся второй котёл, вокруг Нефёдовки и Чёрного.Эксперт отметил, что у ВСУ ещё остаётся путь выхода в район Приколотного и дальше на Великий Бурлук. "Отсюда ВСУ еще могут выйти в район Приколотного и дальше на Великий Бурлук, до которого нашим войскам остается еще чуть более десяти километров", — пояснил он.По его информации, логистика противника в этом районе контролируется российскими военными, поэтому перебросить подкрепления в котёл ВСУ уже не удаётся.Эксперт подчеркнул, что котёл в ближайшее время схлопнется. "В ближайшее время этот котел сколлапсирует и весь фронт ВСУ на севере Харьковской области начнет катиться вниз", — сообщил Анпилогов."Наши, как рулон, будут его сворачивать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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"Фронт покатится вниз": Анпилогов рассказал о коллапсе котла ВСУ под Волчанском

06:20 17.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Волчанский котёл в Харьковской области в ближайшее время схлопнется, после чего весь фронт ВСУ на севере региона покатится вниз. До Великого Бурлука ВС РФ остаётся чуть более десяти километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Комментируя ситуацию в Харьковской области, эксперт объяснил, что произойдёт после окончательного коллапса Волчанского котла.
Речь идёт о Волчанском котле — окружении, в котором оказались подразделения ВСУ южнее Волчанска, у реки Волчья. Как пояснил Анпилогов, у ВСУ там осталось всего два населённых пункта — Варваровка и Николаевка, а рядом замкнулся второй котёл, вокруг Нефёдовки и Чёрного.
Эксперт отметил, что у ВСУ ещё остаётся путь выхода в район Приколотного и дальше на Великий Бурлук. "Отсюда ВСУ еще могут выйти в район Приколотного и дальше на Великий Бурлук, до которого нашим войскам остается еще чуть более десяти километров", — пояснил он.
По его информации, логистика противника в этом районе контролируется российскими военными, поэтому перебросить подкрепления в котёл ВСУ уже не удаётся.
Эксперт подчеркнул, что котёл в ближайшее время схлопнется. "В ближайшее время этот котел сколлапсирует и весь фронт ВСУ на севере Харьковской области начнет катиться вниз", — сообщил Анпилогов.
"Наши, как рулон, будут его сворачивать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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