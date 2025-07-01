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"Мы будем заходить и в другие области": эксперт про удары по логистике ВСУ и глубокие вклинения ВС РФ
"Мы будем заходить и в другие области": эксперт про удары по логистике ВСУ и глубокие вклинения ВС РФ - 01.07.2025 Украина.ру
"Мы будем заходить и в другие области": эксперт про удары по логистике ВСУ и глубокие вклинения ВС РФ
Российская армия перешла к комплексной стратегии, нанося удары не только по линии фронта, но и по логистике, военному производству и пунктам дислокации ВСУ. Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру
2025-07-01T06:00
2025-07-01T06:00
2025-07-01T06:00
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По словам эксперта, ВС РФ действуют гибко, не ограничиваясь конституционными регионами. "Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий", — отметил Перенджиев.Особое внимание уделяется Южно-Донецкому направлению, где после освобождения Шевченко российские войска глубоко вклинились в оборону противника. Также продолжается окружение Красноармейска, а на западном направлении идут бои за населенные пункты, ведущие к Константиновке."Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/voyna-voynoy-a-obed---po-raspisaniyu-i-sukhpak-v-pridachu-1064455938.html
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"Мы будем заходить и в другие области": эксперт про удары по логистике ВСУ и глубокие вклинения ВС РФ
Российская армия перешла к комплексной стратегии, нанося удары не только по линии фронта, но и по логистике, военному производству и пунктам дислокации ВСУ. Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру