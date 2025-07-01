"Мы будем заходить и в другие области": эксперт про удары по логистике ВСУ и глубокие вклинения ВС РФ - 01.07.2025 Украина.ру
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"Мы будем заходить и в другие области": эксперт про удары по логистике ВСУ и глубокие вклинения ВС РФ
"Мы будем заходить и в другие области": эксперт про удары по логистике ВСУ и глубокие вклинения ВС РФ - 01.07.2025 Украина.ру
"Мы будем заходить и в другие области": эксперт про удары по логистике ВСУ и глубокие вклинения ВС РФ
Российская армия перешла к комплексной стратегии, нанося удары не только по линии фронта, но и по логистике, военному производству и пунктам дислокации ВСУ. Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру
2025-07-01T06:00
2025-07-01T06:00
новости
россия
южно-донецкое направление
константиновка
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По словам эксперта, ВС РФ действуют гибко, не ограничиваясь конституционными регионами. "Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий", — отметил Перенджиев.Особое внимание уделяется Южно-Донецкому направлению, где после освобождения Шевченко российские войска глубоко вклинились в оборону противника. Также продолжается окружение Красноармейска, а на западном направлении идут бои за населенные пункты, ведущие к Константиновке."Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/voyna-voynoy-a-obed---po-raspisaniyu-i-sukhpak-v-pridachu-1064455938.html
россия
южно-донецкое направление
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новости, россия, южно-донецкое направление, константиновка, александр перенджиев, украина.ру, покровск/красноармейск, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация
Новости, Россия, Южно-Донецкое направление, Константиновка, Александр Перенджиев, Украина.ру, Покровск/Красноармейск, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, Спецоперация

"Мы будем заходить и в другие области": эксперт про удары по логистике ВСУ и глубокие вклинения ВС РФ

06:00 01.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия перешла к комплексной стратегии, нанося удары не только по линии фронта, но и по логистике, военному производству и пунктам дислокации ВСУ. Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру
По словам эксперта, ВС РФ действуют гибко, не ограничиваясь конституционными регионами. "Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий", — отметил Перенджиев.
Особое внимание уделяется Южно-Донецкому направлению, где после освобождения Шевченко российские войска глубоко вклинились в оборону противника. Также продолжается окружение Красноармейска, а на западном направлении идут бои за населенные пункты, ведущие к Константиновке.
"Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Вчера, 17:19
Война войной, а обед - по расписанию. И сухпаёк в придачуАрмейский тыл – структура огромная и значимая. Особенно сейчас, в ходе проведения спецоперации на Украине, в задачах которой большую роль занимает и обеспечение питания личного состава.
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