https://ukraina.ru/20250701/kitayskaya-chudo-bomba-i-etimologiya-strakha-kak-ssha-vdokhnovili-pekin-na-novoe-vooruzhenie-1064481121.html

Китайская чудо-бомба и этимология страха. Как США вдохновили Пекин на новое вооружение

Китайская чудо-бомба и этимология страха. Как США вдохновили Пекин на новое вооружение - 01.07.2025 Украина.ру

Китайская чудо-бомба и этимология страха. Как США вдохновили Пекин на новое вооружение

Китайские СМИ заявили о разработке уникальной графитовой бомбы, которую в 1980-х создали американцы против СССР

2025-07-01T04:45

2025-07-01T04:45

2025-07-01T04:45

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Китай, возможно, приступил к испытаниям графитовой бомбы. Центральное китайское гостелевидение опубликовало анимационный ролик, на котором по электросетям наносят удар при помощи кассетного снаряда. Суббоеприпасы отскакивают от земли, взрываются в воздухе и выбрасывают что-то похожее на графитовые нити. В результате происходит короткое замыкание, электростанция выходит из строя.Китайские журналисты называют графитовую бомбу "загадочной отечественной ракетой". По их заявлениям, один снаряд весит 490 кг, несет 90 суббоеприпасов и способен вызвать короткие замыкания в системе электроснабжения на площади не менее 10 тысяч квадратных метров или 1 гектара. Для сравнения: площадь стандартного футбольного поля составляет приблизительно 0,7 гектара.На самом деле никакой загадки в этом нет, и единственный вопрос может заключаться в том, почему и для кого китайские власти показали анимационный ролик, а не видеозапись реального испытания. Кроме этого, похожий ролик уже публиковали в соцсетях. Приблизительно 8 месяцев назад автор китайского ютуб-канала FaMingMi, который обычно рассказывает об изобретениях "одного парня из провинции Хуань", опубликовал фрагмент с рассеиванием суббоеприпасов из кассетного снаряда.Условный FaMingMi убеждал подписчиков в том, что на анимации - китайская графитовая бомба, "способная уничтожить маленькую Японию". Почему блогеру не нравится Япония - неизвестно, как и то, почему он решил, что на картинках - графитовая бомба. Впрочем, блогера раскритиковали в комментариях."Маленькая Япония начинает паниковать", - гордо заявил автор FaMingMi.Технология выброса токопроводящих нитей, которые опутывают в паутину цель, обкатывается в боевых условиях с 1991 года. Графитовые бомбы есть у США, Франции и Великобритании (как у союзников по НАТО речь идет об аналогах или совместном применении), а также, вероятно, у Израиля. О доступе к технологии заявляли власти Южной Кореи в 2017 году. А в 2007 году СМИ сообщали о разработках обесточивающей бомбы в Тайване. Каких-либо официальных данных об этом оружии нет - они засекречены.Американская разработкаАмериканские инженеры разработали в 1980-х авиационную кассетную бомбу CBU-94 или Blackout Bomb весом в 415 кг. Снаряд оснащен 202 суббоеприпасами BLU-114/B. Каждый из них представляет из себя контейнер с катушкой тонкой токопроводящей нити, вышибной заряд и парашют. Это нелетальное оружие, предназначенное исключительно для выведения из строя энергетических объектов и нанесения удара по экономике противника. Изначально авиабомбу проектировали как оружие против энергообъектов (в том числе атомных электростанций) Советского Союза.Бомба доставляет в район цели кассету, из нее рассеиваются суббоеприпасы, спускаются на парашютах. Затем вышибные заряды выбивают из контейнеров катушки, они разматывают тончайшие нити, которые облаком опускаются на, как задумано, высоковольтные провода, и вызывают многочисленные замыкания сети.Так как Холодная война прекратилась, а Советский Союз распался, CBU-94, как и другое антисоветское американское вооружение, пробовали применять в разных регионах мира.Впервые графитовую бомбу использовали в 1991 году в Ираке. Тогда графитовые боеголовки доставляли к цели при помощи крылатых ракет "Томагавк". Как утверждалось, американские войска поразили до 85% системы энергоснабжения Ирака.2 мая 1999 года, авиабомбы с BLU-114/B сбросили с самолетов-невидимок F-117A на объекты энергетической инфраструктуры в Югославии. По данным американских властей, было поражено до 70% энергоснабжения страны. Однако югославские власти смогли восстановить подачу электроэнергии в течение 24 часов, после чего был нанесен еще один удар.22 марта 2003 года американские ВВС сбросили графитовую бомбу на 400 кВ подстанцию в Насирии (Ирак). В результате город остался без электричества на 30 дней. Атака была совершена прямо перед наземной операцией 2-й экспедиционной бригады морских пехотинцев США, и вошла в американскую историю как "Битва при Насирии".В дальнейшем CBU-94 оснастили системой корректировки полета и выпустили обновленную CBU-102. Бомбы устаревшей версии можно сбрасывать с высоты до 1200 метров, обновленные - до 6 тысяч метров, по данным из открытых источников. Иначе говоря, чтобы бомбардировщик добрался до района сброса, потребуется дополнительная поддержка и нейтрализация ПВО противника, и подъем высоты означает минимизацию рисков. В любом случае применение подобной бомбы будет автоматически означать нарушение воздушного пространства или агрессию.Этимология страхаКогда американцы создавали оружие, направленное против энергетики потенциального противника, во-первых, у них было, как минимум, два вдохновляющих примера. В 1965 году в США и Канаде произошло внезапное отключение электроэнергии, без света остались около 30 млн человек.В 1977 году, в ночь на 14 июля, молния ударила в подстанцию. В результате аварии от электричества был отключен Нью-Йорк. После попытки энергетиков восстановить электроснабжение, в другую подстанцию снова ударила молния. Эту ночь американцы назвали "Ночь страха". Отключение электричества вызвало массовые беспорядки на улицах и грабежи. Полицейские, вспоминая о событиях "ночи страха", называли потерявших контроль людей "зверьем".Но и это оказалось цветочками в сравнении с "Великим блэкаутом" в 2003 году. Тогда из-за аварии без электричества остались 10 млн жителей Канады и около 40 млн жителей США. Пострадали множество американских предприятий. Например, в аэропорту имени Кеннеди 50 тысяч сумок не смогли отсканировать и вернуть пассажирам, рейсы которых были отменены. Сотню тысяч рабочих на 70 автомобильных заводах отправили по домам. Восемь нефтезаводов перестали работать, Канада перестала получать нефтепродукты по нефтопроводу. В среднем предприятия потеряли от 60 тысяч долларов за один час без электричества.В американской киноиндустрии идея массовых отключений от электричества проходит красой нитью во многих фантастических фильмах-катастрофах. Например, в 1996 году был снят триллер "Эффект триггера" - об изменениях в обществе, которое лишили электроснабжения. В 2008 году - "Явление", о загадочных самоубийствах, которые начались после отключения света. В 2024 году в США начали съемки художественного фильма "Блэкаут 77-го" (77 Blackout), посвященного аварии в Нью-Йорке.Да даже Альфред Хичкок в 1936 году, за три года до переезда в США, выпустил фильм "Саботаж", в котором главный герой берется ради денег за грязную работу - отключения электричества в Лондоне. И так далее.Таким образом, даже если в Китае и не изобрели ничего нового, обесточивающее оружие остается конвенциональным, нелетальным и гуманным. Но вот последствия могут быть даже худшими, чем от обычного ракетного удара.

https://ukraina.ru/20250625/kto-nazhmt-krasnuyu-knopku-na-blizhnem-vostoke-yushkov-o-bombe-na-rynke-energetiki-i-lovushke-dlya-trampa-1064279117.html

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эксклюзив, сша, ирак, канада, ввс, нато