Перенджиев: Взятие Сум станет переломным моментом — ни о какой буферной зоне речи не будет
05:15 30.06.2025 (обновлено: 22:38 30.06.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Контроль над Сумами может кардинально изменить ситуацию на фронте, этот город является ключевым логистическим узлом, от которого расходятся дороги на Киев, Полтаву и Харьков. Об этом изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль, — отметил эксперт. — И если мы возьмем Сумы, то ни о какой буферной зоне речи идти уже не будет. Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить".
По словам Перенджиева, стратегическое значение Сум трудно переоценить — захват этого транспортного узла откроет новые возможности для наступления вглубь украинской территории.
"Это не просто город, а ключ к центральным и восточным регионам Украины. Его потеря для ВСУ станет тяжелейшим ударом по системе снабжения и управления", — подчеркнул военный аналитик.
"Такое развитие событий резко изменит баланс сил и поставит Киев перед необходимостью экстренно перестраивать всю оборону", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
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