Перенджиев: Взятие Сум станет переломным моментом — ни о какой буферной зоне речи не будет - 30.06.2025 Украина.ру
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Перенджиев: Взятие Сум станет переломным моментом — ни о какой буферной зоне речи не будет
Перенджиев: Взятие Сум станет переломным моментом — ни о какой буферной зоне речи не будет - 30.06.2025 Украина.ру
Перенджиев: Взятие Сум станет переломным моментом — ни о какой буферной зоне речи не будет
Контроль над Сумами может кардинально изменить ситуацию на фронте, этот город является ключевым логистическим узлом, от которого расходятся дороги на Киев, Полтаву и Харьков. Об этом изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-06-30T05:15
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"Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль, — отметил эксперт. — И если мы возьмем Сумы, то ни о какой буферной зоне речи идти уже не будет. Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить".По словам Перенджиева, стратегическое значение Сум трудно переоценить — захват этого транспортного узла откроет новые возможности для наступления вглубь украинской территории. "Такое развитие событий резко изменит баланс сил и поставит Киев перед необходимостью экстренно перестраивать всю оборону", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/miniruyut-sami-sebya-suitsidalnaya-rusofobiya-ukrainy-i-evropy-vyshla-na-novyy-uroven-1064479109.html
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новости, сумы, киев, украина, александр перенджиев, вс рф, полтава, харьков, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, украина.ру
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Перенджиев: Взятие Сум станет переломным моментом — ни о какой буферной зоне речи не будет

05:15 30.06.2025 (обновлено: 22:38 30.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Контроль над Сумами может кардинально изменить ситуацию на фронте, этот город является ключевым логистическим узлом, от которого расходятся дороги на Киев, Полтаву и Харьков. Об этом изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль, — отметил эксперт. — И если мы возьмем Сумы, то ни о какой буферной зоне речи идти уже не будет. Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить".
По словам Перенджиева, стратегическое значение Сум трудно переоценить — захват этого транспортного узла откроет новые возможности для наступления вглубь украинской территории.
"Это не просто город, а ключ к центральным и восточным регионам Украины. Его потеря для ВСУ станет тяжелейшим ударом по системе снабжения и управления", — подчеркнул военный аналитик.
"Такое развитие событий резко изменит баланс сил и поставит Киев перед необходимостью экстренно перестраивать всю оборону", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2025
17:12
Минируют сами себя. Суицидальная русофобия Украины и Европы вышла на новый уровеньУкраина выходит из Оттавской конвенции о запрещении пехотных мин. До этого аналогичный шаг предприняли еще ряд стран: республики Прибалтики, Польша и Финляндия. Данные действия, направленные на эскалацию конфликта с Россией, неизбежно ударят по самим этим государствам
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