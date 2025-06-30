https://ukraina.ru/20250630/perendzhiev-vzyatie-sum-stanet-perelomnym-momentom--ni-o-kakoy-bufernoy-zone-rechi-ne-budet-1064495964.html

Перенджиев: Взятие Сум станет переломным моментом — ни о какой буферной зоне речи не будет

Перенджиев: Взятие Сум станет переломным моментом — ни о какой буферной зоне речи не будет - 30.06.2025 Украина.ру

Перенджиев: Взятие Сум станет переломным моментом — ни о какой буферной зоне речи не будет

Контроль над Сумами может кардинально изменить ситуацию на фронте, этот город является ключевым логистическим узлом, от которого расходятся дороги на Киев, Полтаву и Харьков. Об этом изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-06-30T05:15

2025-06-30T05:15

2025-06-30T22:38

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наступление на сумы

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"Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль, — отметил эксперт. — И если мы возьмем Сумы, то ни о какой буферной зоне речи идти уже не будет. Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить".По словам Перенджиева, стратегическое значение Сум трудно переоценить — захват этого транспортного узла откроет новые возможности для наступления вглубь украинской территории. "Такое развитие событий резко изменит баланс сил и поставит Киев перед необходимостью экстренно перестраивать всю оборону", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/miniruyut-sami-sebya-suitsidalnaya-rusofobiya-ukrainy-i-evropy-vyshla-na-novyy-uroven-1064479109.html

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