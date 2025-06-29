https://ukraina.ru/20250629/ukrainskie-udary-po-territorii-rossii-utro-29-iyunya-1064419032.html

Украинские удары по территории России: утро 29 июня

Украинские удары по территории России: утро 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру

Украинские удары по территории России: утро 29 июня

С вечера субботы 28 июня по утро воскресенья 29 июня украинская армия атаковала цели на российской территории. Об этом сообщал тг канал Украина.ру.

2025-06-29T10:46

2025-06-29T10:46

2025-06-29T10:46

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В Никитовском районе Горловки был ранен мужчина. Об этом сообщал глава ДНР Денис Пушилин.Сообщалось об объявлении опасности атаки украинских БПЛА в ЛНР.В начале первого часа ночи слало известно, что временные ограничения на работу введены в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.Ночью опасность БПЛА была объявлена в Ростовской области.К утру ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте.Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Информация уточняется. Об этом сообщал губернатор Ростовской области Юрий СлюсарьВ течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА самолётного типа, сообщило утром 29 июня Минобороны РФ.Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, россия, пенза, саранск, денис пушилин, сво, всу, налеты, обстрелы, новые регионы, новороссия, бпла, пво