Украинские удары по территории России: утро 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250629/ukrainskie-udary-po-territorii-rossii-utro-29-iyunya-1064419032.html
Украинские удары по территории России: утро 29 июня
Украинские удары по территории России: утро 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру
Украинские удары по территории России: утро 29 июня
С вечера субботы 28 июня по утро воскресенья 29 июня украинская армия атаковала цели на российской территории. Об этом сообщал тг канал Украина.ру.
2025-06-29T10:46
2025-06-29T10:46
новости
россия
пенза
саранск
денис пушилин
сво
всу
налеты
обстрелы
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357652_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_60c54a08e2d419f0ba8b87d93199e029.jpg
В Никитовском районе Горловки был ранен мужчина. Об этом сообщал глава ДНР Денис Пушилин.Сообщалось об объявлении опасности атаки украинских БПЛА в ЛНР.В начале первого часа ночи слало известно, что временные ограничения на работу введены в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.Ночью опасность БПЛА была объявлена в Ростовской области.К утру ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте.Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Информация уточняется. Об этом сообщал губернатор Ростовской области Юрий СлюсарьВ течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА самолётного типа, сообщило утром 29 июня Минобороны РФ.Следите за новостями на сайте Украина.ру
россия
пенза
саранск
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357652_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0c4156cb8b05585e3d84b1b7162fcabd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, пенза, саранск, денис пушилин, сво, всу, налеты, обстрелы, новые регионы, новороссия, бпла, пво
Новости, Россия, Пенза, Саранск, Денис Пушилин, СВО, ВСУ, налеты, обстрелы, Новые регионы, Новороссия, БПЛА, ПВО

Украинские удары по территории России: утро 29 июня

10:46 29.06.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
С вечера субботы 28 июня по утро воскресенья 29 июня украинская армия атаковала цели на российской территории. Об этом сообщал тг канал Украина.ру.
В Никитовском районе Горловки был ранен мужчина. Об этом сообщал глава ДНР Денис Пушилин.
Сообщалось об объявлении опасности атаки украинских БПЛА в ЛНР.
В начале первого часа ночи слало известно, что временные ограничения на работу введены в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.
Ночью опасность БПЛА была объявлена в Ростовской области.
К утру ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте.
Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Информация уточняется. Об этом сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
В течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА самолётного типа, сообщило утром 29 июня Минобороны РФ.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияПензаСаранскДенис ПушилинСВОВСУналетыобстрелыНовые регионыНовороссияБПЛАПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46В результате ночной массированной атаки пострадала железнодорожная инфраструктура в Полтаве
11:43В результате удара "Герани" возник пожар на территории воинской части в Конотопе
11:41Погибший пилот F-16 Устименко был однокурсником "Джуса" Пильщикова, погибшего два года назад
11:39"Такой ночи ещё не было": власти Кременчуга пожаловались на взрывы "от заката до рассвета"
11:37Помимо сильнейшего возгорания на Кременчугском НПЗ "Изнанка" зафиксировала ещё одну поражённую цель:
11:33На Часовояровском направлении ВС РФ освободили посадки неподалёку от села Григоровка
11:27Решение "шпрехен-фюрера" разрешить Верке Сердючке петь на русском языке открыло ящик Пандоры
11:21Укронацисты с помощью БпЛА атаковали город Брянск
11:18Другие новости на 11.15 воскресенья 29 июня
11:13Результаты ночного удара по целям на Украине
11:11Подробности уничтожения вражеского самолёта публикует "Condottiero"
11:08Google считает Чернигов российским
11:07Как наши войска будут действовать на юго-западе Донбасса?
11:06В Полтаве нет пострадавших в результате ударов ВС РФ по объектам ВСУ в городе
11:04Изменения на карте СВО за прошедшие сутки публикует "DivGen"
11:02Видео из Кременчуга, куда пришёлся один из наиболее мощных ударов за всё время СВО
11:00Кадры из Львовской области — очевидцы зафиксировали пролёт нескольких крылатых ракет и пожар
10:58Воздушные силы ВСУ подтвердили утрату F-16 с пилотом
10:57В городе Смела Черкасской области ночью было уничтожено одно из зданий Технологического колледжа
10:56Во Львове нет пострадавших или повреждённых гражданских построек в результате ночной атаки
Лента новостейМолния