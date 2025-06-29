https://ukraina.ru/20250629/pvo-rossii-unichtozheny-i-perekhvacheny-ukrainskie-bpla-nad-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyami-1064424684.html

ПВО России уничтожены и перехвачены украинские БПЛА над Брянской и Курской областями

ПВО России уничтожены и перехвачены украинские БПЛА над Брянской и Курской областями - 29.06.2025 Украина.ру

ПВО России уничтожены и перехвачены украинские БПЛА над Брянской и Курской областями

Восемь украинских беспилотников перехватила и уничтожила противоздушная оборона России утром 29 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-06-29T13:08

2025-06-29T13:08

2025-06-29T13:08

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"С 8.50 мск до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Брянской области и один – над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.Ранее в новостях: В течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА самолётного типа - Минобороны РФ

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, курская область, брянская область, сво, кто, пво, бпла