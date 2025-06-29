https://ukraina.ru/20250629/kak-voyuetsya-rodnym-bratyam-i-ot-chego-boets-mozhet-zaplakat-neizvestnye-fakty-o-zhizni-morskoy-pekhoty-1064429642.html

Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты

Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты - 29.06.2025 Украина.ру

Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты

Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский в Херсонской области пообщались с гвардии прапорщиком, командиром взвода обеспечения реактивного... Украина.ру, 29.06.2025

2025-06-29T14:49

2025-06-29T14:49

2025-06-29T14:49

видео

херсонская область

роман гнатюк

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Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский в Херсонской области пообщались с гвардии прапорщиком, командиром взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной Краснознаменной бригады морской пехоты Артёмом Бакаем, известным под позывным "Гиря". А также — с его младшим братом Владимиром (позывной "Байкал"). Он гвардии ефрейтор, старший мастер по топливной аппаратуре взвода обеспечения реактивно-артиллерийского дивизиона 61 отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты. Получилась большая беседа о работе тыла, о родственных связях на войне, о семейных ценностях... А ещё — об усложнении военной логистики, о доставке грузов под вражеским огнём. Подробнее о том, что такое "тыл" дома и на войне, узнаете из этого материала.

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