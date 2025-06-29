Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты - 29.06.2025 Украина.ру
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Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты
Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты - 29.06.2025 Украина.ру
Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты
Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский в Херсонской области пообщались с гвардии прапорщиком, командиром взвода обеспечения реактивного... Украина.ру, 29.06.2025
2025-06-29T14:49
2025-06-29T14:49
видео
херсонская область
роман гнатюк
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морская пехота
логистика
семья
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Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский в Херсонской области пообщались с гвардии прапорщиком, командиром взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной Краснознаменной бригады морской пехоты Артёмом Бакаем, известным под позывным "Гиря". А также — с его младшим братом Владимиром (позывной "Байкал"). Он гвардии ефрейтор, старший мастер по топливной аппаратуре взвода обеспечения реактивно-артиллерийского дивизиона 61 отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты. Получилась большая беседа о работе тыла, о родственных связях на войне, о семейных ценностях... А ещё — об усложнении военной логистики, о доставке грузов под вражеским огнём. Подробнее о том, что такое "тыл" дома и на войне, узнаете из этого материала.
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видео, херсонская область, роман гнатюк, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, морская пехота, логистика, семья, видео
Видео, Херсонская область, Роман Гнатюк, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, морская пехота, логистика, Семья

Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты

14:49 29.06.2025
 
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Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский в Херсонской области пообщались с гвардии прапорщиком, командиром взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной Краснознаменной бригады морской пехоты Артёмом Бакаем, известным под позывным "Гиря". А также — с его младшим братом Владимиром (позывной "Байкал"). Он гвардии ефрейтор, старший мастер по топливной аппаратуре взвода обеспечения реактивно-артиллерийского дивизиона 61 отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты.
Получилась большая беседа о работе тыла, о родственных связях на войне, о семейных ценностях... А ещё — об усложнении военной логистики, о доставке грузов под вражеским огнём.
Подробнее о том, что такое "тыл" дома и на войне, узнаете из этого материала.
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14:49Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты
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