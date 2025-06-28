https://ukraina.ru/20250628/mikhail-filippov-kak-zaschitit-rossiyskie-goroda-zavody-i-npz-ot-ukrainskikh-dronov-1064387813.html

Михаил Филиппов: Как защитить российские города, заводы и НПЗ от украинских дронов

Михаил Филиппов: Как защитить российские города, заводы и НПЗ от украинских дронов - 28.06.2025 Украина.ру

Михаил Филиппов: Как защитить российские города, заводы и НПЗ от украинских дронов

Руководитель школы беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов, на которого три раза украинские спецслужбы готовили покушения (его пытались взорвать), предотвращенные ФСБ, рассказал изданию Украина.ру о создании специального дрона-ракеты, который позволит сбивать вражеские БПЛА в российском небе

2025-06-28T10:48

2025-06-28T10:48

2025-06-28T10:48

интервью

александр чаленко

нпз

fpv-дрон

бпла

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- Михаил, наши инженеры могут что-то сделать, чтобы вражеские беспилотники не летали над нашими городами, не били по НПЗ и стратегической авиации?- Это трудно, но выполнимо. Просто беспилотники на сегодняшний день - это самый дешевый способ ведения войны. За счет беспилотников и правильного обучения аннулируется численное преимущество врага в технике. Это просто дешевые средства поражения.Для этого нужно все по минимуму: обученный личный состав и маленькие "птички" (БПЛА – прим.). Именно из-за беспилотников мы в среднем несем до 90% потерь. Это и техника, и люди. Это огромный урон, который наносит нам враг.- В таком случае, что мы делаем, чтобы это предотвратить?- Мы работаем над программами противодействия именно беспилотникам, из-за которых все чаще наши города подвергаются опасности. Это, как я и говорил ранее, еще пару лет назад, война дронов. Кто выиграет в этой войне дронов, тот и выиграет в войне в целом.Даже террористические атаки, они не как партизанская война 41-44-го годов. Это террористическая война с беспилотниками. Нужно техническое противодействие вражеской инженерной мысли, вот, что приведет к результату.Мы сейчас делаем полный цикл, систему противодействия вражеским ударам беспилотной авиации. Система – это когда добровольцы, система - это когда обучение, система – это правильные изделия, система - это когда собственное производство и собственные расчеты, которые тут же могут тестировать и пробировать все нужные изделия. То есть сейчас мы работаем над дроном-ракетой. Это наше ПВО.- Дрон-ракета – это то, что сейчас твоя помощница с позывным "Малыха" держит в руках?- Да, дрон-ракета. Называется "Архангел". Это как раз средство борьбы с украинскими дронами, которое атакуют мирные города, атакуют мирное население. Мы запускаем этот дрон-ракету, которая сначала выслеживает, а потом и уничтожает вражеский дрон.- Как такая ракета запускается?- С земли. Взлетает и встает на крыло. За счет правильной аэродинамики идет экономия батареи, и этот маленький дрон на обычной батарейке может преодолевать расстояние в 50 километров.- Сколько он вообще может находиться в воздухе?- 20 минут в среднем. Сейчас расскажу, как это работает. В чем универсальность, системность? Мы имеем ПВО. ПВО у нас находится в каждом городе. В каждом городе есть РЛС. Это станция, которая обнаруживает задолговременно, например, самолет противника. Соответственно, у нас есть время, чтобы мы быстро развернули станцию.Но "Панцирь" - ракеты дорогие, система стационарная, к тому же враг просто облетает наше ПВО, потому что ПВО имеет ограниченный радиус действия, предположим 20 километров. Но РЛС видит далеко, поэтому видя беспилотник противника, мы имеем дешевые средства поражения, которые могут перемещаться в любом городе, на любой дистанции. Вчера, например, мы по Крыму работали, проверяли совместимость наших дронов-ракет с действующих ПВО и с действующими РЛС. Каждая РЛС, даже 60-х годов, прекрасно видит наш дрон, потому что на нем установлен уголковый отражатель.Видя противника, видя наш дрон, РЛС просто доводит нас до визуального контакта с противником. Потом идет уничтожение вражеского дрона. Вчера эта цель была на расстоянии 40 километров, но мы до нее спокойно долетели и еще километров 10 примерно покружились, выслеживая цель. То есть, дальность дрона-ракеты 50 километров.- В чем преимущество такой ракеты?- Она может выполнять задачи с действующими ПВО, которые все видят, и которым просто нужны дешевые средства поражения. Каждый расчет нашей ракеты (мобильная группа) перекрывает 30 км границы. При этом расчет может перемещаться в зависимости от задачи. Это дополнение к действующей системе ПВО, которая стационарна и не двигается. За счет ее неподвижности ее банально облетают вражеские дроны. РЛС же видит нашу ракету и может наводить на цель.- Сколько весит такая дрон-ракета?- У нее полезной нагрузки до 700 грамм. Поэтому она не тяжелая, держать ее не тяжело. И за счет небольшого веса она очень хорошо маневрирует. Она спокойно может резко развернуться, изменить направление, и в этом ее преимущество.У "Архангела" есть дневной и ночной варианты. Максимальная скорость у него 350 км/ч, что больше, чем у обычного БПЛА. Для сравнения: пуля летит со скоростью 310 км/ч. Следующая версия "Архангела" будет поинтересней, там и боевая часть будет побольше, и батарейка питания будет побольше. Но скорость будет та же.Боеприпас используется безосколочный. Он безопасен для мирного населения. Радиус поражения 5-10 метров.- Эта ракета сможет сбивать не только беспилотники, но и самолеты с вертолетами?- Нет, не может, потому что у "Архангела" боекомплект слабенький для них. Вот в других версиях, где будет кумулятивный боеприпас, вот он уже сможет пробивать подобную цель.- А когда начнется промышленное производство этого дрона-ракеты?- Сейчас у нас проходят разные виды апробации - на разных участках фронта. Мы начали не с Москвы, мы начали с фронта. Смотрели, как дрон работает на фронте, насколько он совместим с действующей РЛС, как он работает. Работает, не работает. Кучу моментов мы дорабатывали здесь, на фронте.По результатам испытаний мы все быстро модернизировали, быстро вносили изменения. Сейчас мы готовы к серийному производству, сейчас у нас уже идет апробация в Москве по всем положенным инстанциям, по всем заинтересованным лицам.Для хорошей работы должны быть РЛС, а также нужно обучить всего лишь пару-тройку расчетов, которые будут нести дежурство, причем это могут быть как гражданские, так и охранные структуры.В обучении нет ничего сложного. Оператор сможет спокойно запускать дрон-ракету и управлять ею через полтора месяца обучения.Террор имеет новые формы, поэтому антитеррор должен соответствовать. Для этого мы берем в контур противодействия качественные изделия. Подбираем правильный и профессиональный коллектив для выполнения задачи.В целом нужны два больших центра: в Крыму и в Москве, где перед нами будет стоять основная задача: выучить и дать готовые решения, с помощью которых необходимо вступить в противодействие умному и коварному врагу. Основа противодействия - это обученный личный состав и обученный на качественных изделиях.Следующий шаг, это переобучение личного состава охранных структур заводов и НПЗ, так как их подготовка устарела: угрозы нападения уже другие.Смотрите видеоинтервью Александра Чаленко с оператором БПЛА из отряда "Ночные ведьмы" Как поймать дрон ВСУ и выжить: удивительная история оператора БПЛА "Белки" о 300 метрах до жизни

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2025

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, александр чаленко, нпз, fpv-дрон, бпла