Как поймать дрон ВСУ и выжить: удивительная история оператора БПЛА "Белки" о 300 метрах до жизни
Оператор БПЛА подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Белка" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о личном боевом пути, о взаимоотношениях в подразделении и об охоте на дроны ВСУ:
00:27 – О пути в "Ночные ведьмы" и получении позывного;
04:01 – Об обучении, первых задачах и обстрелах;
06:37 – Особенности охоты на дроны ВСУ;
10:27 – Война и личные отношения: о боевой притирке и быте;
16:36 – Что делать в случае обнаружения?
18:55 – Курьезные случаи на фронте;
19:49 – Размышления о будущем дронов.
ТГ-канал подразделения "Ночные ведьмы" https://t.me/NightVVitches_2_0
#Белка #Чаленко #БПЛА #беспилотник #оператор #FPV #медрота #Белгород #пекарь
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00:27 – О пути в "Ночные ведьмы" и получении позывного;
04:01 – Об обучении, первых задачах и обстрелах;
06:37 – Особенности охоты на дроны ВСУ;
10:27 – Война и личные отношения: о боевой притирке и быте;
16:36 – Что делать в случае обнаружения?
18:55 – Курьезные случаи на фронте;
19:49 – Размышления о будущем дронов.
ТГ-канал подразделения "Ночные ведьмы" https://t.me/NightVVitches_2_0
#Белка #Чаленко #БПЛА #беспилотник #оператор #FPV #медрота #Белгород #пекарь
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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