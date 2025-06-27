Как поймать дрон ВСУ и выжить: удивительная история оператора БПЛА "Белки" о 300 метрах до жизни - 27.06.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250627/kak-poymat-dron-vsu-i-vyzhit-udivitelnaya-istoriya-operatora-bpla-belki-o-300-metrakh-do-zhizni-1064383875.html
Как поймать дрон ВСУ и выжить: удивительная история оператора БПЛА "Белки" о 300 метрах до жизни
Как поймать дрон ВСУ и выжить: удивительная история оператора БПЛА "Белки" о 300 метрах до жизни - 27.06.2025 Украина.ру
Как поймать дрон ВСУ и выжить: удивительная история оператора БПЛА "Белки" о 300 метрах до жизни
Оператор БПЛА подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Белка" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру... Украина.ру, 27.06.2025
2025-06-27T17:20
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видео
белгород
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
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Оператор БПЛА подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Белка" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о личном боевом пути, о взаимоотношениях в подразделении и об охоте на дроны ВСУ:00:27 – О пути в "Ночные ведьмы" и получении позывного;04:01 – Об обучении, первых задачах и обстрелах;06:37 – Особенности охоты на дроны ВСУ;10:27 – Война и личные отношения: о боевой притирке и быте;16:36 – Что делать в случае обнаружения?18:55 – Курьезные случаи на фронте;19:49 – Размышления о будущем дронов. ТГ-канал подразделения "Ночные ведьмы" https://t.me/NightVVitches_2_0 #Белка #Чаленко #БПЛА #беспилотник #оператор #FPV #медрота #Белгород #пекарь Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, белгород, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру
Видео, Белгород, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Как поймать дрон ВСУ и выжить: удивительная история оператора БПЛА "Белки" о 300 метрах до жизни

17:20 27.06.2025
 
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Оператор БПЛА подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Белка" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о личном боевом пути, о взаимоотношениях в подразделении и об охоте на дроны ВСУ:

00:27 – О пути в "Ночные ведьмы" и получении позывного;
04:01 – Об обучении, первых задачах и обстрелах;
06:37 – Особенности охоты на дроны ВСУ;
10:27 – Война и личные отношения: о боевой притирке и быте;
16:36 – Что делать в случае обнаружения?
18:55 – Курьезные случаи на фронте;
19:49 – Размышления о будущем дронов.

ТГ-канал подразделения "Ночные ведьмы" https://t.me/NightVVitches_2_0

#Белка #Чаленко #БПЛА #беспилотник #оператор #FPV #медрота #Белгород #пекарь

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