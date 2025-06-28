Игра в одни ворота закончилась. Главное на утро 28 июня - 28.06.2025 Украина.ру
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Игра в одни ворота закончилась. Главное на утро 28 июня
Игра в одни ворота закончилась. Главное на утро 28 июня - 28.06.2025 Украина.ру
Игра в одни ворота закончилась. Главное на утро 28 июня
Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения РФ и Запада
2025-06-28T09:57
2025-06-28T09:57
эксклюзив
хроники
владимир путин
россия
запад
европа
нато
еаэс
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Президент России Владимир Путин, отвечая по завершении саммита ЕАЭС в Минске на вопросы журналистов, коснулся и взаимоотношений с Западом."Так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать это коллективом на сегодняшний день, но тем не менее, – всё переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором Вы сейчас сказали, – всё основано на одном тезисе – на агрессивности России. А всё ровно наоборот", — ответил Путин на вопрос журналиста Павла Зарубина, который спросил об увеличении расходов на оборону странами-членами НАТО и о всё чаще звучащих на Западе призывах к милитаризации.Он указал, что сейчас отсечкой всех этих рассуждений является 2022 год – начало специальной военной операции."А как мы подошли, как все мы подошли к этой специальной военной операции, об этом никто ни слова не говорит. А началось всё с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, "кинули" просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь всем, всему миру известно, что России было обещано: ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой", — напомнил Путин.Президент России напомнил и о том, как унизительно относились к российской позиции."Мы всё время о чём говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой, и так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике? Одно расширение за другим. И нам всё время говорили: "Вы не должны этого бояться, Вам это не угрожает". А когда мы отвечали, что мы считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением, и с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал", — указал Путин.Он подчеркнул, что Россия лучше знает, что ей угрожает, а что нет. И это право России определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к РФ приближаться."Но нас никто не слушал, и все двигались в этом направлении. Разве это не агрессивное поведение? Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимания", — отметил Путин.Президент России также обратил внимание на поддержку Западом движений, направленных на развал России, а также на западную поддержку терроризма."То же самое было в нашей стране, когда коллективный Запад поддерживал и сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. Никто не хотел обращать внимания на какой-то ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), если он в России функционирует, и взрывы в Москве, и всё что угодно в последнее время происходит. И никто не хочет обращать на это внимания. Всё хорошо, если это против России. Ну что, мы это не видели, что ли?" — задал вопрос Путин.При этом он указал, что на Западе "всё это прекрасно видят и понимают, но говорят о другом, говорят о нашей агрессивности". Путин отметил, что на фоне риторики о якобы мнимой агрессивности России западные государства начинают говорить о необходимости вооружаться."Давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений. Первую часть я сказал, мы считаем абсолютно необоснованной ссылку на агрессивность России. Не мы агрессивны, а этот так называемый коллективный Запад агрессивный", — подчеркнул Путин.Он также напомнил о произошедшем на Украине в 2014 году."Сначала приехали, подписали гарантии между Президентом, президентской властью и оппозицией, потом через несколько дней провели госпереворот, поддержали его, деньги за это заплатили, публично сознались в этом. А потом начали говорить о том, что Россия ведёт себя агрессивно. Это что такое? Они сами идиоты или нас за дурачков принимают?" — указал президент России.Путин также напомнил о происходившем в Донбассе в течение восьми лет. Он назвал это кровавой войной против гражданского населения. И все эти восемь лет Россия пыталась договориться, чтобы мирным путём решить этот вопрос."Нас обманули, публично признались опять в этом. И бывший канцлер ФРГ, и бывший Президент Франции публично же сказали, что не собирались выполнять Минских соглашений, а всё это подписали только для того, чтобы накачать оружием украинский режим. И вели эту войну необъявленную восемь лет. А мы с целью положить конец этой войне вынуждены были в конечном итоге применить Вооружённые Силы, признав независимость обеих республик в строгом соответствии с уставом ООН. На это никто не обращает внимания", — заявил Путин.Президент России обратил внимание на лицемерное поведение Запада в связи с началом с СВО."Всё только с этого момента: почему, что произошло, как это случилось, в чём их вина? Как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдёт. Эта игра в одни ворота закончилась", — предупредил Путин.Он также назвал увеличение военных расходом Западом свидетельством агрессивности последнего. При этом Путин отметил, что расходы Россию на оборону составляют 6,3% ВВП."Да, у нас немаленькие расходы сегодня. Это 6,3 процента ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много. Это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которую мы должны решать, и мы решаем её достойно", — признал Путин.В то же время, он напомнил, что те же США во время войны в Корее тратили 14% бюджета на военные нужды, а во время войны во Вьетнаме - 10%. Путин при этом подчеркнул, что причины тех и нынешнего конфликтов были совершенно разными."Теперь по поводу самих расходов. 6,3% – много это или мало? 6,3% ВВП России на нужды обороны – это 13,5 триллиона рублей. А весь наш ВВП – 223 триллиона рублей. 13,5 от 223 – много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией. Но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идём к тому, чтобы "мягкую посадку" экономика в чём-то осуществила. Но тем не менее мы всё-таки очень здраво к этому относимся", — указал президент России.Он также указал на то, что уровень заработной платы увеличивается во всех странах Евразэс и в России. В прошлом году он увеличился на 9,7%, а за первые четыре месяца или пять месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении.Путин обратил внимание на происходящее на Западе."Что в странах Запада происходит? Они всё время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая. У нас 4,3% рост экономики в прошлом году, в позапрошлом – 4,1. В этом будет скромнее намного с целью борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем. А в Еврозоне рост 0,9%. В ведущих экономиках, индустриальных центрах развития в Европе, в ФРГ и во Франции, вообще все балансируют на грани рецессии", — отметил Путин.Он также указал на нелогичность утверждений Запада по поводу ВС РФ."Что касается Вооружённых Сил, всё время говорят о том, что у нас какие-то проблемы, скоро добьются стратегического поражения России. До сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас всё разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Чушь несут, сами в это точно не верят, а своё население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжёлое бремя расходов в социальной сфере", — подчеркнул Путин.Он также обратил внимание на то, что Россия тратит свой оборонный бюджет на поддержание оборонно-промышленного комплекса, в то время, как страны Запада будут тратить свои деньги на закупки в США и поддержку из оборонно-промышленного комплекса."Но теперь самое главное. Мы-то планируем сокращение расходов на оборону, и в следующем году, и через год, и на ближайшую трёхлетку мы планируем. Пока нет договорённостей окончательно между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям, мы или они?" — задал вопрос Путин.Он отметил, что Россия хочет завершить СВО с нужным ей результатом. И под это рассчитывается военный бюджет РФ, а не под "агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО". Россия планирует уменьшать свои расходы, в то время, как Запад планирует расходы увеличивать.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".
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https://ukraina.ru/20250627/umerov-grozit-udarami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-27-iyunya-1064370432.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, владимир путин, россия, запад, европа, нато, еаэс, оон
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Россия, Запад, Европа, НАТО, ЕАЭС, ООН

Игра в одни ворота закончилась. Главное на утро 28 июня

09:57 28.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения РФ и Запада
Президент России Владимир Путин, отвечая по завершении саммита ЕАЭС в Минске на вопросы журналистов, коснулся и взаимоотношений с Западом.
"Так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать это коллективом на сегодняшний день, но тем не менее, – всё переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором Вы сейчас сказали, – всё основано на одном тезисе – на агрессивности России. А всё ровно наоборот", — ответил Путин на вопрос журналиста Павла Зарубина, который спросил об увеличении расходов на оборону странами-членами НАТО и о всё чаще звучащих на Западе призывах к милитаризации.
Он указал, что сейчас отсечкой всех этих рассуждений является 2022 год – начало специальной военной операции.
"А как мы подошли, как все мы подошли к этой специальной военной операции, об этом никто ни слова не говорит. А началось всё с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, "кинули" просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь всем, всему миру известно, что России было обещано: ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой", — напомнил Путин.
Президент России напомнил и о том, как унизительно относились к российской позиции.
"Мы всё время о чём говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой, и так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике? Одно расширение за другим. И нам всё время говорили: "Вы не должны этого бояться, Вам это не угрожает". А когда мы отвечали, что мы считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением, и с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал", — указал Путин.
Он подчеркнул, что Россия лучше знает, что ей угрожает, а что нет. И это право России определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к РФ приближаться.
"Но нас никто не слушал, и все двигались в этом направлении. Разве это не агрессивное поведение? Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимания", — отметил Путин.
Блэйз Метревели
Вчера, 18:06
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Президент России также обратил внимание на поддержку Западом движений, направленных на развал России, а также на западную поддержку терроризма.
"То же самое было в нашей стране, когда коллективный Запад поддерживал и сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. Никто не хотел обращать внимания на какой-то ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), если он в России функционирует, и взрывы в Москве, и всё что угодно в последнее время происходит. И никто не хочет обращать на это внимания. Всё хорошо, если это против России. Ну что, мы это не видели, что ли?" — задал вопрос Путин.
При этом он указал, что на Западе "всё это прекрасно видят и понимают, но говорят о другом, говорят о нашей агрессивности". Путин отметил, что на фоне риторики о якобы мнимой агрессивности России западные государства начинают говорить о необходимости вооружаться.
"Давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений. Первую часть я сказал, мы считаем абсолютно необоснованной ссылку на агрессивность России. Не мы агрессивны, а этот так называемый коллективный Запад агрессивный", — подчеркнул Путин.
Он также напомнил о произошедшем на Украине в 2014 году.
"Сначала приехали, подписали гарантии между Президентом, президентской властью и оппозицией, потом через несколько дней провели госпереворот, поддержали его, деньги за это заплатили, публично сознались в этом. А потом начали говорить о том, что Россия ведёт себя агрессивно. Это что такое? Они сами идиоты или нас за дурачков принимают?" — указал президент России.
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Путин также напомнил о происходившем в Донбассе в течение восьми лет. Он назвал это кровавой войной против гражданского населения. И все эти восемь лет Россия пыталась договориться, чтобы мирным путём решить этот вопрос.
"Нас обманули, публично признались опять в этом. И бывший канцлер ФРГ, и бывший Президент Франции публично же сказали, что не собирались выполнять Минских соглашений, а всё это подписали только для того, чтобы накачать оружием украинский режим. И вели эту войну необъявленную восемь лет. А мы с целью положить конец этой войне вынуждены были в конечном итоге применить Вооружённые Силы, признав независимость обеих республик в строгом соответствии с уставом ООН. На это никто не обращает внимания", — заявил Путин.
Президент России обратил внимание на лицемерное поведение Запада в связи с началом с СВО.
"Всё только с этого момента: почему, что произошло, как это случилось, в чём их вина? Как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдёт. Эта игра в одни ворота закончилась", — предупредил Путин.
Он также назвал увеличение военных расходом Западом свидетельством агрессивности последнего. При этом Путин отметил, что расходы Россию на оборону составляют 6,3% ВВП.
"Да, у нас немаленькие расходы сегодня. Это 6,3 процента ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много. Это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которую мы должны решать, и мы решаем её достойно", — признал Путин.
В то же время, он напомнил, что те же США во время войны в Корее тратили 14% бюджета на военные нужды, а во время войны во Вьетнаме - 10%. Путин при этом подчеркнул, что причины тех и нынешнего конфликтов были совершенно разными.
"Теперь по поводу самих расходов. 6,3% – много это или мало? 6,3% ВВП России на нужды обороны – это 13,5 триллиона рублей. А весь наш ВВП – 223 триллиона рублей. 13,5 от 223 – много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией. Но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идём к тому, чтобы "мягкую посадку" экономика в чём-то осуществила. Но тем не менее мы всё-таки очень здраво к этому относимся", — указал президент России.
Он также указал на то, что уровень заработной платы увеличивается во всех странах Евразэс и в России. В прошлом году он увеличился на 9,7%, а за первые четыре месяца или пять месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении.
Лу Юйгуан - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Вчера, 09:58
Атака на китайских журналистов. Главное на утро 27 июняКорреспондент из Китая получил ранение в результате атаки украинского дрона
Путин обратил внимание на происходящее на Западе.
"Что в странах Запада происходит? Они всё время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая. У нас 4,3% рост экономики в прошлом году, в позапрошлом – 4,1. В этом будет скромнее намного с целью борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем. А в Еврозоне рост 0,9%. В ведущих экономиках, индустриальных центрах развития в Европе, в ФРГ и во Франции, вообще все балансируют на грани рецессии", — отметил Путин.
Он также указал на нелогичность утверждений Запада по поводу ВС РФ.
"Что касается Вооружённых Сил, всё время говорят о том, что у нас какие-то проблемы, скоро добьются стратегического поражения России. До сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас всё разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Чушь несут, сами в это точно не верят, а своё население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжёлое бремя расходов в социальной сфере", — подчеркнул Путин.
Он также обратил внимание на то, что Россия тратит свой оборонный бюджет на поддержание оборонно-промышленного комплекса, в то время, как страны Запада будут тратить свои деньги на закупки в США и поддержку из оборонно-промышленного комплекса.
"Но теперь самое главное. Мы-то планируем сокращение расходов на оборону, и в следующем году, и через год, и на ближайшую трёхлетку мы планируем. Пока нет договорённостей окончательно между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям, мы или они?" — задал вопрос Путин.
Он отметил, что Россия хочет завершить СВО с нужным ей результатом. И под это рассчитывается военный бюджет РФ, а не под "агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО". Россия планирует уменьшать свои расходы, в то время, как Запад планирует расходы увеличивать.
Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".
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10:00Обстановка на Южно-донецком направлении
09:57Игра в одни ворота закончилась. Главное на утро 28 июня
09:50Главное за ночь 28 июня
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