https://ukraina.ru/20250628/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-bezumnye-maksy-i-drugie-pochti-revolyutsionnye-deystviya-vs-rf-1064372539.html

Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ

Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ - 28.06.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ

Возросшая активность российских войск отмечается на Южнодонецком направлении. В ходе решительных наступательных действий нашей армии освобождён населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики.

2025-06-28T09:46

2025-06-28T09:46

2025-06-28T10:32

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После установления полного огневого контроля над этим населенным пунктом продолжается продвижение к Червоной Зирке (н.п. Красная Звезда). Достигнут успех в Шевченко в направлении Малиевки, где наши штурмовики выбили противника из двух опорных пунктов. Противник вытеснен также из междуречья Волчья — Мокрые Ялы.В четверг, 26 июня Минобороны РФ сообщило о взятии сразу двух населенных пунктов — Шевченко, за него бои вели части "Восточной" группировки, и Новосергеевки, которую освобождали воины "Центральной" группировки. Оба населенных пункта находятся в ДНР.К слову, за Шевченко бились бойцы 57-й гвардейской мотострелковой бригады. Эффектные кадры поражения позиций и техники врага Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале. Также на кадрах видно, как штурмовики поднимают над окраинами села флаги России и своей бригады.На минувшей неделе в ходе совещания глав оборонных ведомств стран ШОС в Циндао (КНР) выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Также глава Минобороны обратил внимание, что поддержку в организации терактов Киеву оказывают европейские кураторы. Кроме того, считает Белоусов, чем больше оружия поступает на Украину, тем выше угроза разрастания конфликта за пределы одного региона. В итоге это может вылиться в дестабилизацию не только приграничных областей, но и Европы.К словам главы оборонного ведомства России, позволю себе добавить весьма важные моменты. 2023 год стал самым масштабным по поставкам танков украинской армии. Но сейчас страны, поддерживающие Украину, не предоставляют подобные боевые машины в таком количестве — сказалось исчерпание запасов и угроза ослабления армий НАТО из-за дальнейшей передачи танков.Последние попытки закупки больших партий бронетанковой техники у третьих стран оказались провальными: Пакистан, Кипр и Южная Корея отказались от требований стран НАТО передать танки Т-80 Украине. Весьма любопытная деталь. В начале нулевых годов в цехах харьковского танкового завода имени Малышева выпускались именно эти танки для Пакистана, правда, небольшими партиями Большие планы по поставкам ВСУ относительно современных танков Abrams возлагались на США, но после прихода к власти Трампа и эти прогнозы не оправдались. Сейчас основными танками, передающимися на Украину из Европы, оказались устаревшие Leopard 1A5 — их применение на поле боя ограничено из-за слабой брони.На фоне всего этого Европа не может нарастить выпуск современных танков из-за проблем с ВПК. Дефицит стараются компенсировать передачей Украине БМП и БТР, и ремонтом украинских танков Т-64 на территории Польши. В долгосрочной перспективе отсутствие крупных поставок тяжелой бронетехники может привести к серьезному кризису в танковых войсках Украины. Не случайно министр обороны РФ Белоусов акцентировал свое внимание на участившиеся случаи, которые переросли в тенденцию - вовлечение спецслужб НАТО в организацию и подготовку диверсионно-террористических актов на территории российских регионов.В течение недели противник пытался прорваться на территорию РФ. В направлении Тёткина выдвигались штурмовые группы 24 ОДШБр ВСУ, которые были уничтожены в результате огневого поражения позиций боевиков в окрестностях Рыжевки. Также пыталась пробиться в Курскую область через леса в окрестностях Бессаловки подразделения из состава 158 ОМБр ВСУ, однако большая часть в ходе завязавшегося стрелкового боя была уничтожена, а оставшиеся штурмовики бежали с поля боя.На фоне колоссальных потерь на Тёткинском и Глушковском участках украинские формирования снизили активность, сосредоточив усилия на доукомплектовании штурмовых групп недавно мобилизованными гражданами, прошедшими краткосрочную подготовку на полигонах в лесах около Чугуева Харьковской области.Украинская армия теряет свои резервы, а пополнения как такового не получает. Принудительная мобилизация особого эффекта не принесла, набрали возрастных мужчин, которые забыли, с какой стороны автомат держать. Сейчас пытаются молодых пацанов заманивать, которые тоже толком не обучены. Отсюда и поражения ВСУ, которые несут большие потери на всех участках фронта.Численность подразделений украинской армии действительно уменьшилось наполовину. Как отмечают российские офицеры, с которыми довелось общаться, противник в лучшем случае способен обороняться, при этом вынужден отступать и оставлять позиции в населенных пунктах. Да, они активно используют беспилотники, при этом уже очевидно господство в воздухе российских дронов, которые кошмарят вражеские позиции.На Сумском направлении противник стянул оставшиеся резервы и безостановочно, но безуспешно контратакует у Яблоновки, Новониколаевки, Алексеевки, Юнаковки и в районе села Садки. Несмотря на это, нашим десантниками удалось продвинуться в ходе тяжелых боестолкновений в Юнаковке и приграничных лесополосах.Здесь стоит отметить эффективную работу расчетов модернизированного разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет". Всего один пример. Движение бронемашины противника по проселочной дороге обнаружили операторы разведывательного БПЛА ZALA Z-16. Цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса. Отмечается, что на счету только этого расчета ZALA "Ланцет" более 80 уничтоженных единиц техники иностранного производства. В современных условиях ведения боевых действий обновленные комплексы ZALA "Ланцет" широко применяются для контрбатарейной борьбы и поражения высокомобильных целей. Новые каналы связи и интеллектуальная система наведения позволяют бойцам наносить точные удары на значительном удалении и в условиях активного противодействия средств РЭБ. Компактная пусковая установка для "Изделия 51" значительно сокращает время подготовки к запуску и обеспечивает мобильность расчетов.На Харьковском направлении не стихают тяжелые бои в Волчанске и Волчанских хуторах. Заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль взят участок прибрежной зоны реки Волчья.Продолжается сражение за полное освобождение Часова Яра и в районе Ступочек. Враг оказывает ожесточенное сопротивление, не желая открывать дорогу на Константиновку. На Покровском (Красноармейском) направлении идут бои у Новосергеевки, в районе Котлино, Зверево, Шевченко и Лысовки. Несмотря на интенсивность боев, линия боевого столкновения пока без значимых изменений.На Покровско-Мирноградской направлении российские войска наступают к востоку от Новоэкономического, к югу от города идут тяжелые бои. На Дзержинском участке фронта бои продолжаются у Дылеевки и шахты Святой Матроны Московской. Российские войска штурмуют окрестности Александро-Калинова.По мнению авторитетных военных аналитиков и экспертов, в условиях сложившейся ситуации на линии боевого соприкосновения, мотоциклы становятся едва ли не главным видом транспорта в зоне СВО. Впервые о применении на поле боя мотоциклов стало известно еще летом 2022 года, однако тогда это были единичные случаи. С конца 2024 года мотоциклы стали едва ли не самым распространенным способом передвижения: это связано во многом с плотностью присутствия FPV-дронов с обеих сторон ЛБС. Российские войска полагаются не только на мотоциклы, но и на другие легкие транспортные средства, такие как багги и вездеходы. Активно использовали их, например, при штурме Торецка, а также при наступлении на Северском и Покровском направлениях.В штабах группировок войск командование разрабатывает необходимые меры по интеграции мотоциклов в штурмовые подразделения. В ряде регионов страны под руководством опытных инструкторов активно обучают солдат вождению мотоциклов и вездеходов на импровизированных трассах для мотокросса. Эти тренировки включают "продвинутые" курсы по уклонению от дронов, продолжительность которых варьируется от 16 часов до месяца. Закрепляют навыки вождения непосредственно в пунктах временной дислокации, расположенных вблизи линии фронта.Применение мотоциклов ВСУ существенно отстает от российского. Противник не раз применял их во время вторжения в Курскую область. Но только в мае текущего года ВСУ сообщили о том, что сформировали свое первое штурмовое мотоциклетное подразделение — оно было создано в структуре 425-го отдельного штурмового полка "Скала". На него были возложены задачи по проведению штурмовых операций и быстрому прорыву российских позиций.Украинские военные, действующие на Покровском направлении, рассказали в интервью западному изданию ISW о новой "мотоциклетной" тактике ВС РФ. Российские войска проводят несколько волн мотоциклетных штурмов небольшими группами, чтобы подавить украинские позиции и затруднить украинским FPV-дронам и артиллерии нанесение ударов. Мотострелки не атакуют по дорогам, а предпочитают открытые поля, пытаясь обойти украинские инженерные заграждения на линии фронта.В городских условиях наши мотоциклетные группы передвигаются быстро и слаженно, прячутся в домах и подвалах, чтобы внезапно атаковать украинских боевиков с флангов и с тыла. Большая часть мотоциклов для передовых подразделений поставляется добровольческими организациями в России. Российские мотострелки действуют группами по 6−8 мотоциклов (в том числе китайского и российского производства), которые перевозят от 6 до 16 человек. Каждая группа оснащена 2−4 портативными системами РЭБ и устройством для обнаружения украинских беспилотников, что позволяет им действовать в условиях активного применения дронов противником.На мой взгляд, сейчас вырисовывается совершенно новая картина (тактический рисунок) в зоне проведения специальной военной операции. Трудно назвать новшества, например, в тактике действий штурмовых групп "революцией в военном деле", но явные изменения, как говорится, налицо.К примеру, наши ударные беспилотники активно противодействуют маневренным действиям подразделений противника на все больших глубинах. Это приводит, прежде всего, к увеличению потерь ВСУ во время ротации, уменьшению числа солдат на позициях и увеличению времени между ротациями или поставками боеприпасов и материальных средств.Еще один важный элемент, использование нашей стороной разведывательных пар/групп, направленных на истощение обороны и боеприпасов в опорниках и районах обороны ВСУ. В ходе огневых контактов отдельные FPV пытаются поразить основные огневые средства, находящиеся на позиции, и украинских солдат, которые активно ведут бой. В промежутках между скоротечными боестолкновениями нашим штурмовикам и разведчикам активно помогают огневые средства наземного и воздушного базирования. Противнику ни на минуту не дают передышки минометы, артиллерия, даже авиация (в зависимости, конечно, от приоритета данного направления).Штурмовые действия проходят, как правило, в несколько волн при поддержке миномётов и интенсивной – со стороны FPV (радио и оптоволокно). Штурмовую группу могут сопровождать одновременно несколько дронов, которые последовательно предпринимают попытки парализовать находящихся в окопах и блиндажах и расчистить путь для штурмовой группы. На приоритетных направлениях после того, как дрон израсходован, оператор немедленно поднимает следующий, чтобы поддерживать постоянное количество средств поражения в воздухе.После овладения передними линиями обороны противника на одном из участков, в бой вступают подразделения прорыва (мотострелки, десантники, морпехи). Западные аналитики и эксперты называют их "безумными Максами". Видимо, в силу использования мотоциклов и других легких транспортных средств. За счёт скорости, маневренности и численности, обеспечивается прорыв и закрепление на местности, а дроны и артиллерия помогают изолировать участок прорыва от вражеского огня.Другими словами, тактика штурмовых действий совершенствуется и результаты заметны. Особенно очевиден успех тактического уровня наших подразделений на Донбассе, а также на приграничных территориях Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Такие приемы позволяют снижать потери личного состава и штатной техники, которая не так часто заходит в серую зону, с большей эффективностью проводить штурмовые действия.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО - в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте"

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