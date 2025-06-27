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Уроки Ирана для России: как провал западного сценария изменит правила большой игры

Уроки Ирана для России: как провал западного сценария изменит правила большой игры - 27.06.2025 Украина.ру

Уроки Ирана для России: как провал западного сценария изменит правила большой игры

Ближневосточный кризис показал слабость стратегии Запада — Иран выстоял, Украина потеряла ПВО, Россия укрепляет суверенитет. Только силовая дипломатия позволит нашей стране выстоять. Об этом говорили эксперты на круглом столе "Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России", организованном изданием Украина.ру

2025-06-27T14:29

2025-06-27T14:29

2025-06-27T14:29

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украина

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Запад ведет против России гибридную войну через санкции, украинский конфликт, удары по экономике и попытки дестабилизации. Ближневосточный кризис показал слабость этой стратегии — Иран выстоял, а Украина лишилась ключевых ресурсов ПВО. Россия отвечает пересмотром ядерной доктрины и укреплением суверенитета, но главные испытания впереди. Эксперты считают, что только силовая дипломатия позволит России выстоять в этой схватке.В пресс-конференции на тему "Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России" принимали участие: - член Комитета Годумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров,- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько,- директор Института нового общества Василий Колташов,- политтехнолог Михаил Павлив.Дискуссию модерировал директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов."Кольцо анаконды": как Запад душит Россию и что ей противопоставитьДепутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров раскрыл суть западной стратегии сдерживания России. Он напомнил о тактике "Кольцо анаконды", подразумевающей постепенное удушение через изоляцию и давление."Россия — единственная страна, способная уничтожить Америку, поэтому для них это вопрос выживания", — пояснил он.По его словам, Запад уже перешел к активной фазе противостояния: усиление санкций, поставки оружия Украине, удары дронами и попытки раскачать конфликт на межнациональных отношениях в России. Особую опасность, по его словам, представляет ядерный фактор. После изменения российской ядерной доктрины в 2023 году, снявшей запрет на нацеливание по США, американская риторика резко изменилась."Трамп начал дистанцироваться от конфликта, понимая: угроза ядерного удара по Нью-Йорку вызовет панику", — отметил Фёдоров.Ключевым решением депутат назвал возврат к двухполярной системе сдержек и противовесов, аналогичной периоду Карибского кризиса."Когда держишь противника за горло — всегда договоришься. Такой союз с США работал до 1994 года, пока Ельцин не отказался от нацеливания", — напомнил он. - "Либо мы отменим идеологию 1991 года и вернемся к силовой дипломатии, либо исчезнем как государство. Выбора нет".Украина остаётся разменной монетой в большой игреПолитолог Богдан Безпалько, анализируя недавний ближневосточный кризис, приходит к неожиданному выводу: "Единственный проигравший — Израиль. Он нанес удар, но не достиг главного — не разрушил иранскую государственность". При этом рынки даже не дрогнули — конфликт быстро превратился в "имитацию", где стороны заранее предупреждали друг друга о ударах.Перенося этот опыт на украинский фронт, эксперт отмечает двойственность позиции США: "Трамп не может отказаться от поддержки Украины, но и наращивать её не хочет. Это политический шпагат — между требованиями консенсуса внутри США и желанием сохранить возможность диалога с Москвой".Однако главная угроза, по мнению Безпалько, формируется в долгосрочной перспективе: "Через 5 лет ЕС может превратиться в самостоятельный центр силы, готовый к прямому конфликту с Россией. Украина же станет "отработанной ступенью" — её отбросят, когда запасы "топлива" иссякнут".Параллельно нарастает экономическое давление: "18-й пакет санкций — вопрос времени. Цель — к 2029 году ослабить Россию до состояния, когда можно будет диктовать условия или вступить в войну с преимуществом".Нефть и геополитика: почему атака на Иран провалиласьЭкономист Василий Колташов обратил внимание на любопытный парадокс: несмотря на эскалацию ближневосточного конфликта, цены на нефть так и не достигли прогнозируемых астрономических значений в 200-300 долларов за баррель, остановившись на скромных 67 долларах."Рынок изначально не верил в успех США и Израиля, — отметил эксперт. — Трейдеры понимали: Иран не станет второй Ливией, его общество оказалось устойчивее, чем рассчитывали на Западе".Анализ возможных последствий успешной атаки на Иран показывает масштаб западных амбиций. По словам Колташова, развал Ирана превратил бы БРИКС в "команду слабых" — демонстрацию того, что союз не способен защитить своих членов. Это подорвало бы не только международные проекты России и Китая, но и открыло бы путь к полной колонизации Ближнего Востока, где США смогли бы бесконтрольно диктовать условия нефтедобывающим странам.Особое внимание эксперт уделил финансовому фронту противостояния. Комментируя планы Запада использовать замороженные российские активы, Колташов отметил: "Они играют в кошки-мышки — декларируют использование процентов, но если ситуация изменится, всегда смогут сказать, что это было преувеличение"."Американцы нанесли удар, увидели сопротивление и отступили, — заключает Колташов. — Но это не значит, что они отказались от своих планов". По мнению эксперта, кризис показал: Запад продолжает гибридную войну, избегая лишь точек невозврата, а России необходимо срочно "чинить систему", пока у противника остаются рычаги давления.Последствия для России и УкраиныПолитолог Михаил Павлив обращает внимание на парадоксальную ситуацию с нефтяными ценами. Несмотря на 12-дневный ближневосточный конфликт, стоимость барреля Brent осталась в комфортном для России диапазоне."После весенней коррекции бюджета до $56, текущие $63 за баррель — это хороший показатель, особенно если вспомнить временный скачок до $75 при угрозе перекрытия Ормузского пролива", — сказал он.Однако главные последствия кризиса проявились в сфере вооружений. Защищаясь от иранских ракет, Израиль за 12 дней израсходовал годовой запас ракет PAC-3 для систем Patriot — тех самых, которые составляют основу украинской ПВО."Когда Трамп заявляет, что передавать Украине нечего, это не дипломатичная уловка — склады действительно пусты", — подчеркнул Павлив. - "Та же ситуация и с ракетами AIM-120 для NASAMS и F-16: за две недели конфликта было использовано больше, чем производится за год".Анализируя проваленный сценарий государственного переворота в Иране, эксперт проводит тревожные параллели. Целенаправленные удары по КСИР, в которых, по некоторым данным, участвовали украинские спецслужбы, демонстрируют отработанную технологию."Это та же схема, что тестировалась против России, только в более масштабном варианте", — предупредил политолог.Особое внимание Павлив уделяет атакам на иранскую нефтегазовую инфраструктуру — два нефтеперерабатывающих завода и гигантское месторождение South Pars. "Теперь этот сценарий будут применять против нас, — прогнозирует эксперт. — До 2028-2030 годов Запад планирует блокировать российский углеводородный экспорт через Балтику, Арктику и Черное море".Ключевой урок кризиса, по мнению аналитика, заключается в том, что "Иранский кризис сократил Украине 'ресурс выживания' минимум на год". Пока Киев выполняет роль "живого щита", Запад активно перевооружается, готовя новые инструменты давления на Россию. "Они не смогли сломать Иран, но будут пробовать с нами — уже с учетом полученного опыта", — заключил Павлив.

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, иран, колташов, михаил павлив, евгений федоров, украина.ру, госдума, ес, f-16, brent