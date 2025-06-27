https://ukraina.ru/20250627/pytaetsya-nadut-trampa-i-obkhazhivaet-bridzhit-makron-chem-zanimaetsya-byvshiy-premer-arseniy-yatsenyuk--1064307985.html

Пытается надуть Трампа и обхаживает Бриджит Макрон. Чем занимается бывший премьер Украины Арсений Яценюк

Пытается надуть Трампа и обхаживает Бриджит Макрон. Чем занимается бывший премьер Украины Арсений Яценюк - 27.06.2025 Украина.ру

Пытается надуть Трампа и обхаживает Бриджит Макрон. Чем занимается бывший премьер Украины Арсений Яценюк

Бывший лидер Майдана, экс-премьер и спикер Рады Арсений Яценюк сейчас буквально не вылезает с международных форумов и конференций, лоббируя интересы западных "ястребов".

2025-06-27T04:20

2025-06-27T04:20

2025-06-27T04:48

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Яценюка легко впускают и выпускают из Украины. Мобилизовать его никто не собирается, в отличие от простых украинцев. Недавно Яценюк рассказывал, что готов в любой момент вступить в ВСУ, но его, как ни жаль, до сих пор не вызывали повесткой.Автор крупнейшего коррупционного проекта под названием "стена Яценюка" ("Европейский вал") активно ищет спонсоров аналогичных схем по распилу бюджетов, раздувая страхи европейцев перед "русским медведем".Не мог он и пропустить очередной саммит НАТО, чтобы лишний раз потребовать от европейцев и американцев ввязаться в прямую войну с РФ. Обычно Яценюк на деньги украинских олигархов проводит в Киеве форум безопасности, приглашая отставных западных "ястребов". Однако сейчас он решил организовать этот форум на выезде – в Гааге под саммит НАТО.В Гааге Яценюк с пафосом рассказывал членам Парламентской ассамблеи НАТО, что все их действия должны быть направлены только на одно: Украина должна победить в войне, и победа в этой войне – это, дескать, когда Украина сохранится. То есть, сохранение какого-нибудь осколка Украины в Карпатах под контролем западного контингента технически тоже может считаться "победой".В программе нынешнего саммита украинский вопрос затушевали, чтобы не дразнить Дональда Трампа. Однако Яценюк в Гааге рассказывает, что убрали только пункты о членстве в НАТО, но поддержка Украины все равно останется. Что же касается перспектив членства, то этот вопрос, по словам Яценюка, давно решен, просто сейчас его убрали из повестки "подальше от Трампа".Он считает своей личной заслугой втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин нынешнего конфликта."Когда я как глава Рады вместе с тогдашним президентом и премьером подписал письмо на НАТО – сделайте нас членами НАТО, уже тогда в Бухаресте в 2008 году было принято решение, что двери для НАТО открыты. Правда, с 2008 года до 2025-го многовато времени прошло. Поэтому юридически вопрос был решён ещё в Бухаресте", - рассказывает Яценюк в интервью телеканалу "Эспрессо".Он считает позитивом для Украины уже то, что некоторые вопросы на саммите НАТО не будут выносить на обсуждение, чтобы "не ругаться с американской администрацией", но решения прошлых саммитов при этом никто не отменял.Яценюк, как и Зеленский, наивно пытается надуть американскую администрацию Трампа, хотя весь период своей политической карьеры ориентировался больше на Демпартию США. В интервью американским СМИ, близким к Демпартии, Яценюк рассказывает, что Трамп якобы подыгрывает России, а тем самым, якобы подыгрывает Китаю.Цель своей политики Яценюк подчеркивал недавно в разговоре с бывшим главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Помимо вступления в НАТО, ему необходимо размещение британских и американских войск на Украине на постоянной основе.Однако сейчас в Гааге Яценюк жалуется, что Вашингтон потерял интерес к Украине. "По состоянию на сегодня никакого дополнительного финансирования от США нет. Дискуссий о том, что оно точно будет, тоже нет, но, по крайней мере, в Вашингтоне хотя бы голоса начали появляться о том, что нужно Украине помогать", - сетует бывший лидер переворота на Майдане, надеясь, что Канада, Великобритания и ЕС сами потянут финансирование и вооружение Украины.Яценюк пытается придать себе дополнительный политический вес, фотографируясь с западными политическими деятелями и даже их супругами. На днях в качестве "победы" Яценюка украинские СМИ представляли его рукопожатие с женой президента Франции Бриджит Макрон.Его соратник и бывший нардеп Виталий Чепинога пишет, что за фотографией стоит длительная работа многих людей. "Это просто Арсений и Бриджит Макрон. Так делается политика, друзья. Очень большая политика. Это не рандомное фото. Это работа! До этого рукопожатия – миллиард километров работы. Это милое рукопожатие – это 100 зениток "Цезарь" и 10 систем ПВО!", - хвастает соратник Яценюка, словно Бриджит Макрон лично раздает системы ПВО.Многие украинские политики, включая главу Офиса президента Андрея Ермака, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Петра Порошенко* платят крупные суммы лоббистам за возможность сфотографироваться с западными лидерами, что как бы повышает их статус в украинской политической борьбе и служит "оберегом" от обвинений в коррупции.На днях Яценюк также похвастался, что встречался со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом на Брюссельском форуме. Ему он, в частности, рассказал, что Украина уже якобы "стёрла" российские сухопутные войска. Яценюк пишет, что Келлогу он заявил, что, благодаря помощи США, ВСУ якобы уничтожили 60% российской армии и полностью "скомпрометировали российскую разведку". По его утверждениям, российская экономика почти полностью уничтожена. В разговоре с Келлогом Яценюк также подчеркивал, что, благодаря помощи Украине США провели "инвентаризацию и модернизацию своей армии". Так он характеризует тот факт, что США сбрасывали Киеву списанный хлам.Заявлениями об уничтожении российской армии и экономики Яценюк, как и Зеленский, уже который год пытается втянуть США в прямой конфликт, утверждая, что американской армии, дескать, нечего бояться. Однако если бы это действительно было так, то не было и нужды в прямом участии США.О том, как ведут себя в эти дни украинские политики и чем они озабочены - в статье Дмитрия Ковалевича "Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита"*Признан в РФ экстремистом и террористом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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