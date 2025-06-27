https://ukraina.ru/20250627/eto-zelenyy-svet-dlya-udarov-po-energosisteme-ukrainy-voennyy-obozrevatel-o-blizhnevostochnom-krizise-1064338805.html

"Это зеленый свет для ударов по энергосистеме Украины": военный обозреватель о ближневосточном кризисе

"Это зеленый свет для ударов по энергосистеме Украины": военный обозреватель о ближневосточном кризисе - 27.06.2025 Украина.ру

"Это зеленый свет для ударов по энергосистеме Украины": военный обозреватель о ближневосточном кризисе

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке создает уникальное окно возможностей для ударов по критической инфраструктуре Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко

2025-06-27T05:30

2025-06-27T05:30

2025-06-27T05:30

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Эксперт пояснил, что пока внимание западных стран приковано к конфликту между Израилем и Палестиной, реакция международного сообщества на возможные удары по украинской энергосистеме будет значительно слабее. Это позволяет рассматривать ранее "табуированные" цели, включая распределительные подстанции и ключевые узлы энергосетей.Особое значение, по мнению обозревателя, имеет разрушение именно промежуточных элементов энергосистемы — трансформаторных подстанций и открытых распределительных устройств. В отличие от электростанций, эти объекты сложнее защитить, а их восстановление требует специфического оборудования, которое Украина не производит самостоятельно. Системные удары по энергосетям могут парализовать железнодорожные перевозки и осложнить работу оборонных предприятий.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/posledniy-gvozd-v-grob-ukrainskoy-pvo-kak-voyna-s-iranom-dobt-zaschitu-kieva--analiz-pavliva-1064285236.html

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