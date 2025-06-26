Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Словакию - 26.06.2025 Украина.ру
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Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Словакию
Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Словакию - 26.06.2025 Украина.ру
Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Словакию
В Закарпатье будут судить правоохранителя, организовавшего переправку в Евросоюз сограждан, не желающих служить в украинской армии. Об этом 26 июня сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-06-26T15:34
2025-06-26T15:34
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На переправке украинских уклонистов в Словакию поймали инспектора "одного из подразделений правоохранительного органа" Закарпатской области. В официальном сообщении сказано, что он "за деньги организовал незаконное пересечение границы в Европу".В сообщениях ГБР и других украинских госорганов Евросоюз отождествляется с Европой.ГБР выяснило, что коррумпированный правоохранитель из неназванного ведомства пообещал местному жителю за $4 тыс организовать беспрепятственный выезд в Словакию в обход официальных пунктов пропуска."Он предоставил подробную информацию о маршруте, который позволял избежать пограничных нарядов и фотоловушек, а также поручил "клиенту" приобрести два новых мобильных телефона с SIM-картами и инструменты для перерезания заградительной проволоки. После получения всей суммы неправомерной выгоды злоумышленник был задержан работниками ГБР", - сказано в публикации ведомства.Дело передано в суд. Правоохранителя обвиняют в организации незаконной переправки лиц через госграницу с использованием служебного положения по корыстным мотивам, а также в вымогательстве взятки.Тем временем В Полтавской области ТЦК начнут проверять учебные заведения на предмет уклонистов Накануне стало известно, что Украинский правоохранитель вымогал взятки с коллег за исключение из списков отправляемых в зону СВО Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич обратил внимание на проблему в публикации Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита
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новости, словакия, закарпатье, украина, гбр, ес, безвизовый режим, украина-ес, восточное партнерство, уклонисты, мобилизация, мобилизация 2025, государственная граница, пересечение границы, мвд украины, коррупция
Новости, Словакия, Закарпатье, Украина, ГБР, ЕС, безвизовый режим, Украина-ЕС, Восточное партнерство, уклонисты, мобилизация, мобилизация 2025, государственная граница, пересечение границы, МВД Украины, коррупция

Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Словакию

15:34 26.06.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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В Закарпатье будут судить правоохранителя, организовавшего переправку в Евросоюз сограждан, не желающих служить в украинской армии. Об этом 26 июня сообщило Госбюро расследований Украины.
На переправке украинских уклонистов в Словакию поймали инспектора "одного из подразделений правоохранительного органа" Закарпатской области. В официальном сообщении сказано, что он "за деньги организовал незаконное пересечение границы в Европу".
В сообщениях ГБР и других украинских госорганов Евросоюз отождествляется с Европой.
ГБР выяснило, что коррумпированный правоохранитель из неназванного ведомства пообещал местному жителю за $4 тыс организовать беспрепятственный выезд в Словакию в обход официальных пунктов пропуска.
"Он предоставил подробную информацию о маршруте, который позволял избежать пограничных нарядов и фотоловушек, а также поручил "клиенту" приобрести два новых мобильных телефона с SIM-картами и инструменты для перерезания заградительной проволоки. После получения всей суммы неправомерной выгоды злоумышленник был задержан работниками ГБР", - сказано в публикации ведомства.
Дело передано в суд. Правоохранителя обвиняют в организации незаконной переправки лиц через госграницу с использованием служебного положения по корыстным мотивам, а также в вымогательстве взятки.
Тем временем В Полтавской области ТЦК начнут проверять учебные заведения на предмет уклонистов
Накануне стало известно, что Украинский правоохранитель вымогал взятки с коллег за исключение из списков отправляемых в зону СВО
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич обратил внимание на проблему в публикации Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита
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