https://ukraina.ru/20250625/ukrainskiy-pravookhranitel-vymogal-vzyatki-s-kolleg-za-isklyuchenie-iz-spiskov-otpravlyaemykh-v-zonu-svo-1064292487.html

Украинский правоохранитель вымогал взятки с коллег за исключение из списков отправляемых в зону СВО

Украинский правоохранитель вымогал взятки с коллег за исключение из списков отправляемых в зону СВО - 25.06.2025 Украина.ру

Украинский правоохранитель вымогал взятки с коллег за исключение из списков отправляемых в зону СВО

На Западной Украине будут судить бывшего правоохранителя, который организовал поборы с коллег за избежание службы в районе боевых действий. Об этом сообщило украинское Госбюро расследований (ГБР).

2025-06-25T20:21

2025-06-25T20:21

2025-06-25T20:21

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"С Днем защитника Украины! Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя одного из правоохранительных органов Ровенской области, который брал деньги с коллег за исключение их из командировочных списков в район проведения боевых действий", - сказано в официальном сообщении.Обвинительный акт направлен в суд."По данным следствия, преступная схема действовала, по меньшей мере, с июля 2023 года. За 5 тысяч долларов США правоохранитель обещал помочь с отменой командировки на фронт на шесть месяцев. В реализации преступной схемы ему помогала родственница-пенсионерка, имевшая связи среди военного руководства. Именно через неё вносились изменения в соответствующие распорядительные документы", - рассказали в ГБР.Там также отметили, что у женщины были сообщники. Они подыскивали желающих избежать поездки в район боевых действий. Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.Коррупционера из неназванной правоохранительной структуры разоблачил один из его коллег фигуранта, который принципиально отказался платить и отправился в командировку."По возвращении с фронта ему намекнули, что без взятки он снова попадет в списки. Правоохранитель подал заявление в ГБР, - сказано в публикации. - Фигурант дела уволился со службы после того, как сам получил направление на Восток, ссылаясь на статус многодетного отца. Он полностью признал свою вину".Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее Украинские военкомы объяснили мобилизацию священников УПЦ Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита

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