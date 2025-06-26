Украинским уклонистам приглянулась Белоруссия - 26.06.2025 Украина.ру
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Украинским уклонистам приглянулась Белоруссия
Украинским уклонистам приглянулась Белоруссия - 26.06.2025 Украина.ру
Украинским уклонистам приглянулась Белоруссия
Украинские пограничники пресекли попытку киевского правоохранителя спасти своих знакомых от насильственной мобилизации посредством бегства в Белоруссию. Об этом 26 июня сообщило Госбюро расследований Украины (ГБР).
2025-06-26T18:48
2025-06-26T18:48
новости
белоруссия
житомирская область
киев
гбр
нацполиция
мобилизация
уклонисты
всу
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"По материалам ГБР будут судить столичного правоохранителя, пытавшегося помочь знакомым сбежать в Белоруссию", - сообщило ведомство.Неназванного "правоохранителя из Киева", помогавшего соотечественникам сбежать в соседнюю Белоруссию, изобличали сотрудники ГБР при содействии Государственной пограничной службы и службы внутренней безопасности Нацполиции."По данным следствия, в середине мая 2025 г. правоохранитель предложил своим знакомым помощь в нелегальном пересечении границы с Белоруссией. Он должен был доставить мужчин на собственном авто в обход блокпостов в пограничное село в Житомирской области. Однако уже в приграничной зоне беглецов обнаружили и задержали военнослужащие ГПСУ", - поведали в бюро.Уклонисты не отделались протоколами об административном правонарушении."Также они мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины", - поведали в ГБР.Вероятно, полицейскому из Киева придётся отбыть срок по уголовной статье, предусматривающей лишение свободы до семи лет. Уголовное дело передано в суд.Также 26 июня стало известно, что Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Словакию Выяснилось также, что Украинская армия почти на всех направлениях посылает в штурм только "бусифицированных" Новости на эту тему: Украинских сирот начали вербовать на войну Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти
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новости, белоруссия, житомирская область, киев, гбр, нацполиция, мобилизация, уклонисты, всу, сво, новости сво сейчас, госпогранслужба, пограничная служба украины, пограничники, мобилизация 2025, украина, безвизовый режим, снг, постсоветское пространство
Новости, Белоруссия, Житомирская область, Киев, ГБР, Нацполиция, мобилизация, уклонисты, ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, Госпогранслужба, Пограничная служба Украины, пограничники, мобилизация 2025, Украина, безвизовый режим, СНГ, постсоветское пространство

Украинским уклонистам приглянулась Белоруссия

18:48 26.06.2025
 
© gpk.gov.by
© gpk.gov.by
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Украинские пограничники пресекли попытку киевского правоохранителя спасти своих знакомых от насильственной мобилизации посредством бегства в Белоруссию. Об этом 26 июня сообщило Госбюро расследований Украины (ГБР).
"По материалам ГБР будут судить столичного правоохранителя, пытавшегося помочь знакомым сбежать в Белоруссию", - сообщило ведомство.
Неназванного "правоохранителя из Киева", помогавшего соотечественникам сбежать в соседнюю Белоруссию, изобличали сотрудники ГБР при содействии Государственной пограничной службы и службы внутренней безопасности Нацполиции.
"По данным следствия, в середине мая 2025 г. правоохранитель предложил своим знакомым помощь в нелегальном пересечении границы с Белоруссией. Он должен был доставить мужчин на собственном авто в обход блокпостов в пограничное село в Житомирской области. Однако уже в приграничной зоне беглецов обнаружили и задержали военнослужащие ГПСУ", - поведали в бюро.
Уклонисты не отделались протоколами об административном правонарушении.
"Также они мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины", - поведали в ГБР.
Вероятно, полицейскому из Киева придётся отбыть срок по уголовной статье, предусматривающей лишение свободы до семи лет. Уголовное дело передано в суд.
Также 26 июня стало известно, что Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Словакию
Выяснилось также, что Украинская армия почти на всех направлениях посылает в штурм только "бусифицированных"
Новости на эту тему: Украинских сирот начали вербовать на войну
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти
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