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Украинским уклонистам приглянулась Белоруссия

Украинским уклонистам приглянулась Белоруссия - 26.06.2025 Украина.ру

Украинским уклонистам приглянулась Белоруссия

Украинские пограничники пресекли попытку киевского правоохранителя спасти своих знакомых от насильственной мобилизации посредством бегства в Белоруссию. Об этом 26 июня сообщило Госбюро расследований Украины (ГБР).

2025-06-26T18:48

2025-06-26T18:48

2025-06-26T18:48

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"По материалам ГБР будут судить столичного правоохранителя, пытавшегося помочь знакомым сбежать в Белоруссию", - сообщило ведомство.Неназванного "правоохранителя из Киева", помогавшего соотечественникам сбежать в соседнюю Белоруссию, изобличали сотрудники ГБР при содействии Государственной пограничной службы и службы внутренней безопасности Нацполиции."По данным следствия, в середине мая 2025 г. правоохранитель предложил своим знакомым помощь в нелегальном пересечении границы с Белоруссией. Он должен был доставить мужчин на собственном авто в обход блокпостов в пограничное село в Житомирской области. Однако уже в приграничной зоне беглецов обнаружили и задержали военнослужащие ГПСУ", - поведали в бюро.Уклонисты не отделались протоколами об административном правонарушении."Также они мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины", - поведали в ГБР.Вероятно, полицейскому из Киева придётся отбыть срок по уголовной статье, предусматривающей лишение свободы до семи лет. Уголовное дело передано в суд.Также 26 июня стало известно, что Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Словакию Выяснилось также, что Украинская армия почти на всех направлениях посылает в штурм только "бусифицированных" Новости на эту тему: Украинских сирот начали вербовать на войну Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти

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