https://ukraina.ru/20250626/slabost-ili-predatelstvo-pochemu-tramp-sdal-pozitsii-na-blizhnem-vostoke---analiz-drobnitskogo-1064291801.html
Слабость или предательство? Почему Трамп сдал позиции на Ближнем Востоке - анализ Дробницкого
Слабость или предательство? Почему Трамп сдал позиции на Ближнем Востоке - анализ Дробницкого - 26.06.2025 Украина.ру
Слабость или предательство? Почему Трамп сдал позиции на Ближнем Востоке - анализ Дробницкого
Действия Дональда Трампа в иранском кризисе демонстрируют не силу, а политическую слабость американского президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-06-26T04:30
2025-06-26T04:30
2025-06-26T04:30
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"Трамп не проявил ни силы, ни агрессии, он проявил слабость", — констатирует эксперт. По его мнению, президент США оказался заложником противоречивых интересов различных групп влияния. Особое внимание политолог уделяет реакции окружения Трампа: "Из троицы, которая сопровождала Трампа при наблюдении за ударами, если что-то и нравилось, то только главе Пентагона Питу Хексету. И [госсекретарь Марко] Рубио, и [вице-президентДжей Ди] Вэнс выглядели очень мрачными".Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250625/ekonomist-zubets-porazhenie-irana-ne-yavlyaetsya-porazheniem-rossii-1064221915.html
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новости, иран, ближний восток, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, пентагон, война, конфликт, главные новости
Новости, Иран, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, Пентагон, война, конфликт, Главные новости
Слабость или предательство? Почему Трамп сдал позиции на Ближнем Востоке - анализ Дробницкого
Действия Дональда Трампа в иранском кризисе демонстрируют не силу, а политическую слабость американского президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий