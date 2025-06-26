https://ukraina.ru/20250626/slabost-ili-predatelstvo-pochemu-tramp-sdal-pozitsii-na-blizhnem-vostoke---analiz-drobnitskogo-1064291801.html

Слабость или предательство? Почему Трамп сдал позиции на Ближнем Востоке - анализ Дробницкого

Слабость или предательство? Почему Трамп сдал позиции на Ближнем Востоке - анализ Дробницкого - 26.06.2025 Украина.ру

Слабость или предательство? Почему Трамп сдал позиции на Ближнем Востоке - анализ Дробницкого

Действия Дональда Трампа в иранском кризисе демонстрируют не силу, а политическую слабость американского президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-06-26T04:30

2025-06-26T04:30

2025-06-26T04:30

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"Трамп не проявил ни силы, ни агрессии, он проявил слабость", — констатирует эксперт. По его мнению, президент США оказался заложником противоречивых интересов различных групп влияния. Особое внимание политолог уделяет реакции окружения Трампа: "Из троицы, которая сопровождала Трампа при наблюдении за ударами, если что-то и нравилось, то только главе Пентагона Питу Хексету. И [госсекретарь Марко] Рубио, и [вице-президентДжей Ди] Вэнс выглядели очень мрачными".Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250625/ekonomist-zubets-porazhenie-irana-ne-yavlyaetsya-porazheniem-rossii-1064221915.html

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новости, иран, ближний восток, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, пентагон, война, конфликт, главные новости