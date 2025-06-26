https://ukraina.ru/20250626/pobeda-kommunizma-nyu-york-vozglavit-musulmanin-no-eto-ne-spaset-ego-ot-upadka-1064320531.html

"Победа коммунизма". Нью-Йорк возглавит мусульманин, но это не спасет его от упадка

"Победа коммунизма". Нью-Йорк возглавит мусульманин, но это не спасет его от упадка - 26.06.2025 Украина.ру

"Победа коммунизма". Нью-Йорк возглавит мусульманин, но это не спасет его от упадка

На фоне американских авиаударов по Ирану в Соединенных Штатах Америки произошло событие, которое внезапно стало в этой стране главной политической темой.

2025-06-26T14:16

2025-06-26T14:16

2025-06-26T14:16

эксклюзив

нью-йорк

сша

иран

дональд трамп

джо байден

демократическая партия

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Демократическая партия США провела внутренние праймериз, где выбирали кандидата на пост мэра Нью-Йорка. И вопреки ожиданиям партийного истеблишмента, на них уверенно победил тридцатитрехлетний политик Зохран Мамдани – мусульманин из семьи африканских индусов, который работает с демократами, но представляет общественно-политическую организацию Демократические социалисты Америки.Выборы мэра самого большого мегаполиса США пройдут только в ноябре. Однако считается, что представитель Демпартии гарантированно одержит на них победу.Дело в том, что демократы бессменно управляют этим городом более десяти лет и практически полностью контролируют местную политическую жизнь. Еще недавно, на фоне успеха вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа, республиканцы надеялись вернуть себе контроль над Большим Яблоком – как неформально называют Нью-Йорк. Но сейчас ясно, что в обозримом будущем этого не случится.Рейтинги Трампа падают, а поддержавшие его на выборах американские мусульмане отвернулись от президента, когда Вашингтон поддержал израильскую агрессию на Ближнем Востоке. Да и антиэмигрантские рейды полиции, которые проводятся сейчас в этом городе эмигрантов, тоже не добавили ему популярности.Больше того, воинственная позиция Трампа посодействовала успеху Мамдани, за которого бросились голосовать противники нападения на Иран. Потому что вероятный будущий мэр Нью-Йорка прославился резкой критикой израильского правительства, и регулярно призывает остановить бойню в секторе Газа.Впрочем, по иронии судьбы, молодому социалисту больше всего помогли враждебно настроенные к нему лидеры Демпартии, которые снова продемонстрировали, что они не хотят и не умеют учиться на своих недавних ошибках.Изначально демократы ставили на действующего мэра города Эрика Адамса – бывшего полицейского офицера с репутацией мафиози, которого давно и небезосновательно обвиняли в коррупции.Но в сентябре прошлого года – то есть, еще во время правления Джозефа Байдена – Адамсу предъявили уголовное обвинение по пяти пунктам, включая получение взяток, мошенничество с использованием электронных средств, заговор и сбор пожертвований на избирательную кампанию у лоббистов Турции и Катара.Благодаря заступничеству дорогих адвокатов и влиятельных покровителей Адамс все еще находится на свободе. Дело против этого скандального деятеля временно прекратили, и сейчас он снова собирается на выборы мэра в качестве независимого кандидата. Но демократические лидеры уже писали его со счетов.В ходе состоявшихся сейчас праймериз они поддержали не менее одиозного персонажа – бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который тоже находится под расследованием американского министерства юстиции.Куомо руководил штатом три срока, но в 2021 году его вынудили уйти в отставку на фоне резонансных скандалов. Губернатора-демократа обвинили в массовой гибели людей во время коронавирусной пандемии. Когда в больницах штата не осталось свободных мест, Куомо гордо отказался от помощи федеральной власти – потому что тогда страной тоже руководит Трамп – и постановил отправлять больных в дома престарелых. А это нелепое и преступное решение привело к резкому скачку смертности.Кроме того, Куомо уличили в злостном харасменте. Как сообщается в отчете генерального прокурора штата, губернатор постоянно домогался работавших с ним сотрудниц, и они неоднократно жаловались на проделки начальника. Однако члены национального комитета Демократической партии, которые на каждом шагу клянутся в верности идеалам гендерного равенства, годами смотрели на это сквозь пальцы.Влиятельные боссы Демпартии – включая семейство Клинтонов, Байдена, Камалу Харрис и Барака Обаму – попытались продвинуть Куомо на пост мэра Нью-Йорка. Больше того, спонсоры выделили ему для кампании на праймериз серьезную сумму – 25 миллионов долларов. Потому что этот некомпетентный и замаранный в скандальных историях бюрократ должен был стать послушным орудием в руках партийного руководства.Однако избиратели демократов взбунтовались против этого произвола. Жители Нью-Йорка были шокированы попыткой реанимировать политический труп Куомо. Они насмешливо говорили, что Демпартия упорно прыгает на граблях, и с таким подходом она, того и гляди, снова выдвинет на следующих президентских выборах Байдена.Избиратели пошли на праймериз демократов – специально для того, чтобы проголосовать против бывшего губернатора и наконец-то выбросить его из большой политики. Зохран Мамдани стал знаменем внутрипартийного протеста. И благодаря этому он, скорее всего, станет мэром Нью-Йорка."Политическая машина Демократической партии дала сбой. Уолл-Стрит не на шутку напуган победой молодого социалиста. Мамдани разгромил ставленника истеблишмента Эндрю Куомо, которого поддержали многие финансовые воротилы и решальщики среди демократов Нью-Йорка.Мамдани провел шумную и эффективную кампанию с упором на молодых активистов-волонтеров. В итоге он уверенно обошёл Куомо, хоть тот лидировал в опросах. Теперь эти доноры – в основном с Уолл-Стрит – ждут "победы коммунизма" в Нью-Йорке.Мамдани имеет очень неплохие шансы стать будущим мэром после ноябрьских выборов. В случае победы он наверняка резко повысит налоги на богатых. У него в планах открывать бесплатные детские сады, сделать бесплатным общественный транспорт и создавать государственные магазины, продающие продукты по ценам ниже рыночных.Обеспеченный класс Нью-Йорка уже заранее готовится уезжать. Ведь ситуация в городе и так быстро ухудшается. Улицы забиты бездомными, уровень преступности зашкаливает", – комментирует эти события американист Малек Дудаков.На самом же деле Мамдани и близко не является коммунистическим радикалом. Это весьма умеренный социал-демократический политик, а его программа представляет собой попытку внедрить в Америке то, что давно существовало в Советском Союзе и большинстве стран послевоенной Европы.К примеру, сторонники грозного "исламо-коммуниста" считают, что в США необходимо принять федеральный закон, обязывающий работодателя предоставлять оплачиваемые отпуска. Потому что наемные работники в этой стране свободы лишены нормальных трудовых прав, и обычно вынуждены трудиться в режиме раба на галерах.Ведь даже декретный отпуск предоставляется в Америке не более чем на двенадцать недель, без оплаты.Впрочем, у Зохрана все равно ничего не получится. В городской казне нет средств на умеренные реформы, потому что долг Нью-Йорка уже превысил 100 миллиардов долларов. "Большое Яблоко" пребывает в состоянии тяжелого социального кризиса, а его центральные районы стремительно превращаются в сплошные трущобы.Для того, чтобы преодолеть эту ситуацию, нужны системные изменения в масштабах страны. Но американский политический бомонд не хочет никаких перемен, предпочитая по старинке бомбить Ближний Восток и поддерживать на выборах продажных неадекватов.

https://ukraina.ru/20250617/menya-pokhischali-i-pytali-ameriku-okhvatila-epidemiya-ulichnoy-prostitutsii--1063956811.html

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Леонид Николенко

эксклюзив, нью-йорк, сша, иран, дональд трамп, джо байден, демократическая партия