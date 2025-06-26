Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины - 26.06.2025 Украина.ру
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Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины
Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины - 26.06.2025 Украина.ру
Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины
Российские вооруженные силы значительно активизировали удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, что свидетельствует о его ключевой роли в обеспечении украинской армии горючим Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
2025-06-26T23:30
2025-06-26T23:30
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По словам эксперта, несмотря на попытки Украины скрыть реальное положение дел, регулярные возгорания и мощные взрывы на предприятии однозначно свидетельствуют о наличии значительных запасов топлива. Шлепченко подчеркивает, что с 2022 года Украина испытывает острый дефицит ГСМ, вынужденно импортируя тысячи тонн горючего из стран ЕС."Если есть пожар, значит, там есть, чему гореть. Следовательно, по нему надо отрабатывать дальше. И надо доверять информации военных, потому что у нас с вами нет данных спутниковой и космической разведки", — заявил обозреватель.Особое внимание Шлепченко уделил необходимости расширения ударов по всей топливной логистике противника, включая железнодорожные узлы и распределительные терминалы. По его мнению, системное разрушение топливной инфраструктуры может существенно осложнить снабжение украинских войск.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, геннадий алехин, украина.ру, кременчуг, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, нефтебазы, ракетный удар, спецоперация, главные новости, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Геннадий Алехин, Украина.ру, Кременчуг, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, нефтебазы, ракетный удар, Спецоперация, Главные новости, война, война на Украине

Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины

23:30 26.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Киевской области
Пожар на нефтебазе в Киевской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Российские вооруженные силы значительно активизировали удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, что свидетельствует о его ключевой роли в обеспечении украинской армии горючим Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
По словам эксперта, несмотря на попытки Украины скрыть реальное положение дел, регулярные возгорания и мощные взрывы на предприятии однозначно свидетельствуют о наличии значительных запасов топлива.
Шлепченко подчеркивает, что с 2022 года Украина испытывает острый дефицит ГСМ, вынужденно импортируя тысячи тонн горючего из стран ЕС.
"Если есть пожар, значит, там есть, чему гореть. Следовательно, по нему надо отрабатывать дальше. И надо доверять информации военных, потому что у нас с вами нет данных спутниковой и космической разведки", — заявил обозреватель.
Особое внимание Шлепченко уделил необходимости расширения ударов по всей топливной логистике противника, включая железнодорожные узлы и распределительные терминалы.
По его мнению, системное разрушение топливной инфраструктуры может существенно осложнить снабжение украинских войск.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
23:30Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины
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