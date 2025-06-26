https://ukraina.ru/20250626/kremenchug-v-ogne-ekspert-rasskazal-o-strategicheskom-znachenie-neftepererabatyvayuschikh-moschnostey-1064331662.html

Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины

Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины - 26.06.2025 Украина.ру

Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины

Российские вооруженные силы значительно активизировали удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, что свидетельствует о его ключевой роли в обеспечении украинской армии горючим Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко

2025-06-26T23:30

2025-06-26T23:30

2025-06-26T23:30

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По словам эксперта, несмотря на попытки Украины скрыть реальное положение дел, регулярные возгорания и мощные взрывы на предприятии однозначно свидетельствуют о наличии значительных запасов топлива. Шлепченко подчеркивает, что с 2022 года Украина испытывает острый дефицит ГСМ, вынужденно импортируя тысячи тонн горючего из стран ЕС."Если есть пожар, значит, там есть, чему гореть. Следовательно, по нему надо отрабатывать дальше. И надо доверять информации военных, потому что у нас с вами нет данных спутниковой и космической разведки", — заявил обозреватель.Особое внимание Шлепченко уделил необходимости расширения ударов по всей топливной логистике противника, включая железнодорожные узлы и распределительные терминалы. По его мнению, системное разрушение топливной инфраструктуры может существенно осложнить снабжение украинских войск.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/1064315616.html

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