https://ukraina.ru/20250621/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-armiya-rossii-atakuet-vsu-teryayut-boevuyu-ustoychivost--1064092714.html

Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость

Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость - 21.06.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость

Для начала стоит пояснить, что боевая устойчивость подразделений и, как следствие, желание или не желание сражаться, зависит от целого ряда факторов, среди которых основными являются - устойчивость боевого управления, моральная атмосфера в боевом коллективе, наличие (или отсутствие) средств ведения борьбы, и так далее.

2025-06-21T07:30

2025-06-21T07:30

2025-06-21T07:30

эксклюзив

россия

харьков

сумская область

геннадий алехин

кирилл комаров

вооруженные силы украины

кракен

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Судя по ситуации на линии боевого соприкосновения украинская армия терпит серьезные неудачи, оставляя оборонительные рубежи на ключевых участках фронта.Российская армия в результате активных маневренных действий освободила населенный пункт Долгенькое в Харьковской области. До самого Харькова отсюда пока еще, как говорится, путь не близкий - более 100 километров, это Купянское направление. На других направлениях на этом участке фронта российские войска приблизились к Харькову на 22 километра.Долгенькое - поселок вроде небольшой, но его освобождение позволяет продолжить успешную операцию по фланговому охвату с севера и юга города Купянска, за который ВСУ еще держатся, несмотря на огромные потери.Как отмечает Минобороны РФ, за минувшие дни подразделения группировки войск "Запад" нанесли серьёзное поражение войскам противника в районах населенных пунктов Богуславка, Шийковая, Песчаное, Новосергеевка, Купянск и Ковшаровка в Харьковской области. Под поражение попали две механизированные бригады, полк беспилотников ВСУ и две бригады территориальной обороны Украины. Также на харьковском направлении российская армия громила врага в районах Волчанска, Комиссарова, Уд и Гатища. Там потери противника за сутки составили свыше 160 человек, а всего ВСУ в Харьковской области понесли потери в количестве более 380 военнослужащих, было уничтожено и большое количество бронетехники, а также три склада с боеприпасами и материально-техническими средствами.Уже не раз приходилось высказывать предположения, что основными направлениями в ходе весенне-летней кампании СВО станут именно харьковское и сумское направления. Так сейчас и происходит. Противник бросает сюда подкрепление с других участков фронта, но это ему слабо помогает. Об этом свидетельствуют продвижение наших войск в двух приграничных с Россией областях и постоянное освобождение населенных пунктов.На минувшей неделе в самом Харькове участилась боевая работа наших FPV-дронов. Прилёты отмечаются в черте города, пока большей частью на его северных окраинах. Это при расстоянии от линии боевого соприкосновения немногим более 22 километров, несмотря на работу РЭБ противника, дроны успешно поражают выбранные цели. С приближением российской армии, которая получает новые технологии, в ближайшем будущем мы увидим системную работу по объектам ВСУ в Харькове. В ночь на 20 июня огневые удары по Харькову продолжились. Цели прежние - военно-промышленные предприятия города, заточенные на изготовление и сборку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, тыловые районы хранения материального имущества, замаскированные склады с боеприпасами, учебные центры по подготовке и обучению резервов ВСУ.Кстати, на днях в Киеве уведомили о том, украинское правительство выделит более 237 млн грн из резервного фонда на строительство оборонных сооружений: --Харьковская администрация - 210,4 млн грн; --Черниговская администрация - 27,3 млн грн. Даже в украинском информационном сообществе подобная новость вызвала минимум ироничные комментарии и уверенность в том, что денежные средства будут попросту разворованы.Группировка российских войск "Север" продолжает продвижение в Сумской области. Методично и неторопливо. Идут бои возле села Юнаковка, а также с двух сторон штурмуется Константиновка. Освобождение двух этих населенных пунктов откроет прямую дорогу на сам областной центр Сумы. До него осталось пройти около 15 километров. Впрочем, армия РФ действует на этом направлении без стремительных рейдов, предпочитая тактику обходов и охватов.ВСУ всеми силами пытаются удержать Юнаковку, это крупный логистический центр украинской армии, через который шли поставки вооружений в сторону российской границы. Здесь же находятся пункты временной дислокации украинских националистов. Поэтому бои за это село идут достаточно упорные. Армия РФ ежедневно проводит здесь зачистку лесных массивов и выбивает противника из опорных пунктов.Утратив позиции, ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно. Российские войска отразили за последнее время попытки штурмовых действий в районах Андреевки, Алексеевки, Юнаковки и села Садки. Наиболее ожесточенные бои развернулись у Андреевки. Здесь, как сообщает Telegram-канал "Северный Ветер", во время последней атаки ВСУ, в которой было задействовано более 50 боевиков, 30 из них были ликвидированы, остатки сил противника были вынуждены бежать. Раненых, как и оружие, не забирали, бросили на поле боя, чтобы самим побыстрее унести ноги.Командование ВСУ в попытке стабилизировать ситуацию в Сумской области продолжает перебрасывать сюда подкрепление с других участков фронта. Сейчас, как сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в российских силовых структурах, сюда перебросили часть националистического батальона "Кракен"*, который подкреплён операторами беспилотников из 412-го полка ВСУ "Немезида". Основные силы спецподразделения "Кракен"*, которое входит в состав ГУР Минобороны Украины, дислоцируются в Запорожской области. Сейчас командование ВСУ вынуждено по крупицам собирать "элитные" подразделения, чтобы перебросить их в Сумскую область для усиления группировки."Кракен"* российские войска бьют точно так же, как и обычные воинские подразделения ВСУ. Под той же Андреевкой под мощное поражение попали пять украинских бригад. В том числе был разбит вдребезги батальон 103-й бригады теробороны Украины, который сформирован из мобилизованных Львовской области. Серьезные потери и в 71-й отдельной егерской бригаде, подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 225-го полка ВСУ. Тоже вроде как считаются "элитными". У российских бойцов нет пиетета ни к кому из них — бьют невзирая на "заслуги".Наши в Сумской области продвигаются грамотно, выматывают противника и сберегают свои силы. Основная задача группировки войск "Север “заключается в оттеснении противника от российской границы и создании буферной зоны. На какую глубину зайдут российские подразделения, достоверно не известно, но пока движутся вперед. Освобождение самого города Сумы тоже пока под вопросом, хотя и он входит в так называемую санитарную зону.И если Сумы могут подождать своего часа, то основная задача сейчас — максимально зачистить территорию области вблизи наших границ по полной линии соприкосновения. И освобождение ближайших сел, в том числе Юнаковки, является первоочередной задачей. Дальнейшее продвижение будет проходить гораздо быстрее.Что касается противника, то положение ВСУ в Сумской области с каждым днем ухудшается. Да, они сопротивляются, стараются перебросить резервы, но очевидно, что сил у украинской армии уже не хватает. Киевский режим здесь создает отдельное командование, выводит это направление тоже как отдельное. Это штабные игры, а вот боевиков, тех, кого можно отправить в контрнаступление, не хватает. Говорят, вот бригада, а по численности это максимум батальон, тот же "Кракен“* перебросили, а в его составе в лучшем случае рота. А ведь задачи ставят как полноценному соединению, с которыми националистам сложно справиться.Для ВСУ продолжает ухудшаться ситуация на стыке ДНР и Днепропетровской области. С украинской стороны сообщают, что под угрозой потери оказался важное пересечение дорог. В селе Запорожье еще продолжаются бои, но тенденции пока неутешительны. В Комаре и районе села – аналогично. Фактически бои за своеобразный и важный треугольник Ялта-Филиал-Грушевское начались."Его потеря позволит оккупантам создать немаленький плацдарм на территории Днепровской области (а возможно, и Запорожской) и атаковать в сторону трассы Покровск-Павлоград. Конечно, ничего хорошего не принесет нам, а враг будет иметь оперативно-тактический успех и возможность наступать во всех трех направлениях (на Межевую, на Запорожскую область и на трассу Павлоград-Покровск)", - описывает ситуацию украинский военкор-русофоб и волонтер ВСУ Богдан Мирошников.Стоит заметить, что на этом направлении лишь за несколько дней ВС РФ продвинулись более чем на 10 километров. По поступающей информации село Запорожье уже оставлено ВСУ. Наши штурмовые подразделения продолжают брать под контроль лесопосадки на западном берегу Мокрых Ял, тем самым стараются перехватить логистику противника.Украинские формирования на Южнодонецком направлении продолжают безуспешные попытки остановить продвижение наших штурмовиков в районе Шевченко и Комара. Так, штурмовая группа 23 омбр ВСУ на бронемашине пыталась закрепиться в Запорожье. Машина была уничтожена ударом fpv-дрона, группа частично рассеяна, частично осталась лежать на северо-западных окраинах посёлка. Примерно та же участь постигла группу 141 омбр ВСУ, которые пытались пробиться в населенный пункт Перебудова.В целом, у штурмовиков группировки войск "Восток" есть существенные успехи как в районе Перебудова и Шевченко, так и в районе Малиновки. Источники с мест отмечают методичный подход к зачистке населённых пунктов и лесополос от подразделений противника, без чрезмерных потерь с нашей стороны. Штурмовые группы все глубже вклиниваются в оборону противника в направлении Гуляйполя. Есть значительные продвижения, противник несёт значительные потери.Наши подразделения продолжают атаковать в направлении Северска и Серебрянки. В последнем населенном пункте наши штурмовики, по информации военкора Юрия Котенка, смогли заскочить в район улицы Вишнёвая, однако закрепиться в селе не удалось, а без занятия позиций противника на высотах у въезда в село сделать это будет сложно из-за открытого характера местности по причине уничтожения лесопосадок.У Часова Яра продолжаются бои в районе Ступочек, расположенных в 5 км северо-восточнее Константиновки, к которой с разных направлений пробиваются наши войска. На Константиновском направлении бои за Яблоновку, поступает информация с мест о наших передовых штурмовых группах в районе Александро-Калиново и на подступах к Белой Горе. Северо-восточнее Покровска (Красноармейска) продолжается охват города по широкой дуге. Сообщают о боях в Мирном, взятие которого сформирует очередной "карман" в направлении Миролюбовки.Из военной истории известно, что массовая сдача в плен начинается тогда, когда управление войсками дезорганизовано, чаще всего, по причине взлома противником фронта, глубокими его прорывами в тыл, разрушающими "вертикаль" управления и снабжения войск. В этих условиях нарастающий хаос и неопределённость ситуации "ломают" даже боеспособные части, порождая растерянность, переходящую в панику, которая быстро превращает дисциплинированные подразделения в дезорганизованные группы вооружённых людей, мечтающих спастись. В условиях окружения это становится основным фактором прекращения сопротивления и сдачи в плен.Такую картину мы увидели на завершающем этапе операции "Поток" - освобождения Суджи и ликвидации украинского плацдарма на нашей территории. Прорыв фронта, утрата управления, дезорганизация, паника, отступление. Как следствие – сотни пленных. При этом не стоит забывать, что на всех направлениях линии боевого соприкосновения продолжаются тяжелые, изнурительные бои за каждый метр, многонедельные сражения за деревни и хутора, многомесячные штурмы городов. Следовательно, противник окончательно еще не сломлен.Подробнее о действиях российских войск на других направлениях - в статье полковника Геннадия Алехина "ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической

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россия

харьков

сумская область

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, харьков, сумская область, геннадий алехин, кирилл комаров, вооруженные силы украины, кракен