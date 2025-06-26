https://ukraina.ru/20250626/borba-ermaka-i-klichko-za-lyubov-trampa-kto-v-kieve-apelliruet-k-prezidentu-ssha-dlya-borby-s-1064297032.html

Борьба Ермака и Кличко за любовь Трампа. Кто в Киеве апеллирует к президенту США для борьбы с коррупцией

Борьба Ермака и Кличко за любовь Трампа. Кто в Киеве апеллирует к президенту США для борьбы с коррупцией - 26.06.2025 Украина.ру

Борьба Ермака и Кличко за любовь Трампа. Кто в Киеве апеллирует к президенту США для борьбы с коррупцией

В среду 25 июня, пока Зеленский отчаянно просился в НАТО в Гааге и набивался на встречу с президентом США, в Киеве на Майдан вышли протестующие против коррупции, которые тоже обращались к Трампу.

2025-06-26T05:57

2025-06-26T05:57

2025-06-26T06:04

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Участники протеста с Майдана перешли под киевскую мэрию, расположенную неподалеку. Многие из протестующих — бывшие и действующие военные, а также родственники погибших украинских солдат.Около тысячи человек требовали начать реальную борьбу с коррупцией, обеспечить достойное содержание покалеченных ветеранов и освобождения их родственников из российского плена. Протестующие перекрыли дорогу и зачитали обращение к Трампу. Помимо украинских флагов, размахивали они и звездно-полосатыми флагами США, как бы подчеркивая верноподданность Вашингтону.Протестующие пытались разбить палаточный городок, но полиция быстро прекратила их попытки, задержав некоторых из протестующих, которых вскоре отпустили. Примечательно, что участники протеста обращались именно к Дональду Трампу с призывами остановить коррупцию и наказать казнокрадов. Протестующие понимают, кто на самом деле всё решает в "незалежной".Помимо лозунгов "Стоп коррупция!" и "Долой всех коррупционеров!" участники требовали наказать тех, кто наживался на строительстве фортификаций и воровал "гуманитарку". Кроме того, протестующие требовали повысить выплаты военным и получившим инвалидность в результате боевых действий."С начала войны ничего не изменилось. Продолжают воровать гуманитарную помощь. И это позор. Это отталкивает Европу в предоставлении дальнейшей помощи Украине и многим ее благотворительным фондам", - рассказывает одна из протестующих.Понравиться Западу, не оттолкнуть случайно западных союзников – для Украины стало чуть ли не главной государственной задачей. Однако озвучивают её преимущественно те, кто к распределению западной помощи имеет прямое отношение. Претензии в данном случае не столько к самому факту воровства, сколько к тому, что информация об этом просачивается к западным союзникам.Telegram-каналы Офиса президента последнее время обвиняют мэра Киева в том, что он жалуется западным СМИ и публикует свои посты также на английском языке, обращаясь напрямую к "хозяевам" Украины.Среди плакатов участников протеста под киевской мэрией были заметны преимущественно упреки в адрес столичной власти, но не центральной. Во время протеста 25 июня митингующие обвиняли киевские городские власти также в тратах на брусчатку вместо денег на дроны для ВСУ.Ранее в Днепре мэр города Борис Филатов неоднократно жаловался, что нанятые Офисом президента "активисты" не дают мэрии работать и регулярно осаждают её с требованием направить деньги городского бюджета на ВСУ. Фактически, это значит просто передать их Офису президента.Митинги на Украине во время военного положения формально запрещены, но пропрезидентские группировки и радикальные националисты их периодически проводят.Столичную власть на митинге 25 июня обвиняли также в стремлении к "сдаче территорий". Чем-то это напоминает митинги сторонников Порошенко* под лозунгом "Нет капитуляции" в 2019 году, когда еще всерьез обсуждалось выполнение Минских соглашений.Виталию Кличко сейчас бросают аналогичные обвинения после того как в апреле 2025 года она заявил в интервью британской ВВС, что Украине, возможно, придется отказаться от территорий ради "временного мира". Кличко сказал это, пытаясь подстроиться под мирные инициативы Дональда Трампа, но у Офиса президента свои планы на то, как охмурять Трампа и не подпускать к нему прочих украинских политиков.Протест под киевской мэрией можно считать одним из проявлений борьбы Офиса президента с Виталием Кличко, который в недавнем интервью британской Times обвинил Зеленского в авторитаризме. "Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет", - заявил Кличко.В Офисе президента крайне ревностно относятся к обвинениям в западной прессе, поэтому на Кличко усилили давление. Нынешний митинг под американским флагом и с обращением к Трампу должен, по идее, показать лояльность администрации США, а все скандалы с коррупцией - возложить на региональную власть.Новшеством же в Киеве стали апелляции к Дональду Трампу, который и должен побороть коррупцию в столице. Однако Кличко в ответ может вывести под стены мэрии своих сторонников и тоже – под американским флагом принять обращение к Трампу с призывом побороть коррупцию, но уже в Офисе президента. Украинские депутаты-оппозиционеры регулярно пишут обращения к тому же Трампу, жалуясь на притеснителей. Прихожане гонимой канонической православной церкви обращаются к нему же с просьбами найти управу на боевиков-раскольников. В дальнейшем, вероятно, Трампу придется решать задачи даже с вывозом мусора в Шепетовке, раз уж США взяли на себя такую обузу, как лишенная субъектности Украина.О других подробностях прошедшей акции - в статье "Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, сша, киев, дональд трамп, владимир кличко, владимир зеленский, офис президента, вооруженные силы украины, нато, эксклюзив