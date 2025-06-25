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Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане

Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане - 25.06.2025 Украина.ру

Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане

Около тысячи человек вышли на центральную площадь Киева с акцией протеста против коррупции. Собравшиеся - в основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат - обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране

2025-06-25T15:16

2025-06-25T15:16

2025-06-25T15:27

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Протестующие утверждают, что киевский режим их не слышит и требуют начать реальную борьбу с коррупцией, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. При этом среди украинских флагов на площади мелькают также американские.Участники митинга попытались развернули на Майдане палаточный городок, но полиция снесла его, часть протестующих были задержаны и избиты силовиками. В знак протеста демонстранты перекрыли движение в центре Киева.Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину, ведь война будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский остается у власти.Другие события дня: Зеленский впервые за несколько лет надел классический костюм на саммит НАТО.

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новости, киев, майдан, украина, дональд трамп, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, сизо