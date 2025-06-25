Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане
Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане - 25.06.2025 Украина.ру
Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане
Около тысячи человек вышли на центральную площадь Киева с акцией протеста против коррупции. Собравшиеся - в основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат - обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране
Протестующие утверждают, что киевский режим их не слышит и требуют начать реальную борьбу с коррупцией, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. При этом среди украинских флагов на площади мелькают также американские.Участники митинга попытались развернули на Майдане палаточный городок, но полиция снесла его, часть протестующих были задержаны и избиты силовиками. В знак протеста демонстранты перекрыли движение в центре Киева.Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину, ведь война будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский остается у власти.Другие события дня: Зеленский впервые за несколько лет надел классический костюм на саммит НАТО.
Около тысячи человек вышли на центральную площадь Киева с акцией протеста против коррупции. Собравшиеся - в основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат - обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране
Протестующие утверждают, что киевский режим их не слышит и требуют начать реальную борьбу с коррупцией, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. При этом среди украинских флагов на площади мелькают также американские.
Участники митинга попытались развернули на Майдане палаточный городок, но полиция снесла его, часть протестующих были задержаны и избиты силовиками. В знак протеста демонстранты перекрыли движение в центре Киева.
Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину, ведь война будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский остается у власти.
"Подобные акции в центре Киева проходят регулярно, однако впервые за очень долгое время собралось так много протестующих. Кроме того, тревожным звоночком для киевской власти стало большое количество военных, ставших основным костяком протестной акции", - говорится в посте телеграм-канала Украина.ру.