Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане - 25.06.2025 Украина.ру
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Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане
Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане - 25.06.2025 Украина.ру
Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане
Около тысячи человек вышли на центральную площадь Киева с акцией протеста против коррупции. Собравшиеся - в основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат - обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране
2025-06-25T15:16
2025-06-25T15:27
новости
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Протестующие утверждают, что киевский режим их не слышит и требуют начать реальную борьбу с коррупцией, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. При этом среди украинских флагов на площади мелькают также американские.Участники митинга попытались развернули на Майдане палаточный городок, но полиция снесла его, часть протестующих были задержаны и избиты силовиками. В знак протеста демонстранты перекрыли движение в центре Киева.Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину, ведь война будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский остается у власти.Другие события дня: Зеленский впервые за несколько лет надел классический костюм на саммит НАТО.
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новости, киев, майдан, украина, дональд трамп, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, сизо
Новости, Киев, Майдан, Украина, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, СИЗО

Трамп приди, порядок наведи: что происходит на Майдане

15:16 25.06.2025 (обновлено: 15:27 25.06.2025)
 
© Украина.ру
© Украина.ру
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Около тысячи человек вышли на центральную площадь Киева с акцией протеста против коррупции. Собравшиеся - в основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат - обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране
Протестующие утверждают, что киевский режим их не слышит и требуют начать реальную борьбу с коррупцией, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. При этом среди украинских флагов на площади мелькают также американские.
© украина.ру
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© Украина.ру
Участники митинга попытались развернули на Майдане палаточный городок, но полиция снесла его, часть протестующих были задержаны и избиты силовиками. В знак протеста демонстранты перекрыли движение в центре Киева.
Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину, ведь война будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский остается у власти.
"Подобные акции в центре Киева проходят регулярно, однако впервые за очень долгое время собралось так много протестующих. Кроме того, тревожным звоночком для киевской власти стало большое количество военных, ставших основным костяком протестной акции", - говорится в посте телеграм-канала Украина.ру.
Другие события дня: Зеленский впервые за несколько лет надел классический костюм на саммит НАТО.
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