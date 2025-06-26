Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ - 26.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250626/aleksandr-zimovskiy-osnovnye-sobytiya-leta--donbass-a-sumskaya-oblast-lish-otvlekaet-vsu-1064293629.html
Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ
Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ - 26.06.2025 Украина.ру
Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ
Несмотря на активные бои в Сумской области, главные события летней кампании развернутся в Донбассе, где российские войска будут наступать на Константиновку Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-06-26T05:30
2025-06-26T05:30
новости
сумская область
донбасс
вс рф
наступление
наступление на сумы
наступление вс рф
наступление россии
сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ee866ad9caa4c5e07fb529366f08e2d.jpg.webp
"Основные же события летней кампании будут происходить в Донбассе. Заявленная цель СВО – освободить конституционные территории. А буферная зона в Сумской области – это вторичная задача", — заявил эксперт.Он пояснил, что боевые действия под Сумами продолжаются в том числе из-за необходимости моральной компенсации за украинские рейды в Курскую область. По словам эксперта, действия в Сумской области носят сковывающий характер, не позволяя украинскому командованию перебрасывать резервы на другие участки фронта. При этом основные силы и ресурсы российская армия сосредоточивает на донбасском направлении.Зимовский подчеркнул, что украинские войска в Сумской области находятся в сложном положении: "Чтобы купировать эту угрозу, там будут проходить события второго уровня". Это означает, что масштабных наступательных операций в этом регионе не планируется.Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250625/1064278073.html
сумская область
донбасс
наступление на сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05d8809590b814c077812d931b673f5e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, донбасс, вс рф, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф, наступление россии, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости донбасса
Новости, Сумская область, Донбасс, ВС РФ, наступление, наступление на Сумы, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Новости Донбасса

Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ

05:30 26.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на активные бои в Сумской области, главные события летней кампании развернутся в Донбассе, где российские войска будут наступать на Константиновку Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
"Основные же события летней кампании будут происходить в Донбассе. Заявленная цель СВО – освободить конституционные территории. А буферная зона в Сумской области – это вторичная задача", — заявил эксперт.
Он пояснил, что боевые действия под Сумами продолжаются в том числе из-за необходимости моральной компенсации за украинские рейды в Курскую область.
"Тем более, это все-таки угрожаемое направление, поскольку там находится много украинских войск, которые отошли из-под Суджи и никуда не исчезли", — уточнил Зимовский.
По словам эксперта, действия в Сумской области носят сковывающий характер, не позволяя украинскому командованию перебрасывать резервы на другие участки фронта. При этом основные силы и ресурсы российская армия сосредоточивает на донбасском направлении.
Зимовский подчеркнул, что украинские войска в Сумской области находятся в сложном положении: "Чтобы купировать эту угрозу, там будут проходить события второго уровня". Это означает, что масштабных наступательных операций в этом регионе не планируется.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.
Виктор Баранец интервью
Вчера, 15:46
Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случайСВО не закончится до тех пор, пока Зеленский не выйдет из Киева навстречу нашим войскам и не скажет: "Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной". Но "дорога в дюнах" еще далека, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумская областьДонбассВС РФнаступлениенаступление на Сумынаступление ВС РФнаступление РоссииСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОНовости Донбасса
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:16ВС РФ ночью ударили по регионам Украины
07:04Медвежья дипломатия в ответ на слоновью. Как и когда Россия начала дружить с персами
07:00Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО
06:42Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
06:25Война с Россией за её деньги. Как Британия обворовала Россию, чтобы вооружить Украину
06:00Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару
05:57Борьба Ермака и Кличко за любовь Трампа. Кто в Киеве апеллирует к президенту США для борьбы с коррупцией
05:45ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области
05:39Ближний Восток начался в Киеве. Украина в международном контексте
05:30Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ
05:17Борется с незащищенным населением и доит западных партнеров. Чем занимается Минсоцполитики Украины
05:15Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива
05:00"Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине
04:30Слабость или предательство? Почему Трамп сдал позиции на Ближнем Востоке - анализ Дробницкого
04:00Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта
03:45Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого
03:30Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива
23:30Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив
23:00Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта
22:45Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования
Лента новостейМолния