Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Несмотря на активные бои в Сумской области, главные события летней кампании развернутся в Донбассе, где российские войска будут наступать на Константиновку Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
"Основные же события летней кампании будут происходить в Донбассе. Заявленная цель СВО – освободить конституционные территории. А буферная зона в Сумской области – это вторичная задача", — заявил эксперт.
Он пояснил, что боевые действия под Сумами продолжаются в том числе из-за необходимости моральной компенсации за украинские рейды в Курскую область.
"Тем более, это все-таки угрожаемое направление, поскольку там находится много украинских войск, которые отошли из-под Суджи и никуда не исчезли", — уточнил Зимовский.
По словам эксперта, действия в Сумской области носят сковывающий характер, не позволяя украинскому командованию перебрасывать резервы на другие участки фронта. При этом основные силы и ресурсы российская армия сосредоточивает на донбасском направлении.
Зимовский подчеркнул, что украинские войска в Сумской области находятся в сложном положении: "Чтобы купировать эту угрозу, там будут проходить события второго уровня". Это означает, что масштабных наступательных операций в этом регионе не планируется.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.
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