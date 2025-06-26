https://ukraina.ru/20250626/aleksandr-zimovskiy-osnovnye-sobytiya-leta--donbass-a-sumskaya-oblast-lish-otvlekaet-vsu-1064293629.html

Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ

Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ - 26.06.2025 Украина.ру

Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ

Несмотря на активные бои в Сумской области, главные события летней кампании развернутся в Донбассе, где российские войска будут наступать на Константиновку Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-06-26T05:30

2025-06-26T05:30

2025-06-26T05:30

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"Основные же события летней кампании будут происходить в Донбассе. Заявленная цель СВО – освободить конституционные территории. А буферная зона в Сумской области – это вторичная задача", — заявил эксперт.Он пояснил, что боевые действия под Сумами продолжаются в том числе из-за необходимости моральной компенсации за украинские рейды в Курскую область. По словам эксперта, действия в Сумской области носят сковывающий характер, не позволяя украинскому командованию перебрасывать резервы на другие участки фронта. При этом основные силы и ресурсы российская армия сосредоточивает на донбасском направлении.Зимовский подчеркнул, что украинские войска в Сумской области находятся в сложном положении: "Чтобы купировать эту угрозу, там будут проходить события второго уровня". Это означает, что масштабных наступательных операций в этом регионе не планируется.Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250625/1064278073.html

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