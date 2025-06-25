Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге - 25.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250625/zelenskiy-rasskazal-o-chem-besedoval-s-trampom-v-gaage-1064283740.html
Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге
Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге - 25.06.2025 Украина.ру
Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге
Американское информационное агентство Bloomberg сообщает, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Гааге длилась примерно 45 минут. Сам главарь киевского режима прокомментировал ее в своем телеграм-канале
2025-06-25T17:12
2025-06-25T17:12
новости
украина
гаага
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
bloomberg
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063888697_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c023dea723997ece1836ce1ea421984.jpg.webp
Чуть раньше Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует активных действий. Об этом написало американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса."Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация "совершенно вышла из-под контроля", - говорится в публикации издания.По информации собеседников издания, Трамп не стал уточнять, какие именно шаги считает необходимыми, однако они расценили заявление американского президента как признак готовности США к более активному вовлечению в украинский вопрос.Нынешняя встреча Зеленского и Трампа прошла на фоне разворачивающегося в Киеве Майдана. На главной площади украинской столицы собралось более тысячи человек. В основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат. Они обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране, утверждая, что киевский режим их не слышит.При этом, что примечательно, коммюнике саммита НАТО этого года не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс. Об этом сообщила британская газета Telegraph, обратив внимание на то, что в последнем подписанном документе альянса содержится чуть более 400 слов, что критически мало по сравнению с прошлым заявлением длиной примерно в пять тысяч слов: Всё меньше слов для Украины: в коммюнике саммита НАТО нет упоминания о перспективах Киева в альянсе.
https://ukraina.ru/20250625/tramp-pridi-poryadok-navedi-chto-proiskhodit-na-maydane-1064275590.html
украина
гаага
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063888697_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_ce4e17aa797b5106f7f5f36a4bd7022a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, гаага, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, bloomberg, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Гаага, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, bloomberg, Вооруженные силы Украины

Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге

17:12 25.06.2025
 
Зеленский - мания величия
Зеленский - мания величия
Читать в
ДзенTelegram
Американское информационное агентство Bloomberg сообщает, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Гааге длилась примерно 45 минут. Сам главарь киевского режима прокомментировал ее в своем телеграм-канале
"Продолжительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно важные вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира", - говорится в сообщении Зеленского.
Чуть раньше Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует активных действий. Об этом написало американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса.
"Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация "совершенно вышла из-под контроля", - говорится в публикации издания.
По информации собеседников издания, Трамп не стал уточнять, какие именно шаги считает необходимыми, однако они расценили заявление американского президента как признак готовности США к более активному вовлечению в украинский вопрос.
Нынешняя встреча Зеленского и Трампа прошла на фоне разворачивающегося в Киеве Майдана. На главной площади украинской столицы собралось более тысячи человек. В основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат. Они обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране, утверждая, что киевский режим их не слышит.
15:16
Трамп приди, порядок наведи: что происходит на МайданеОколо тысячи человек вышли на центральную площадь Киева с акцией протеста против коррупции. Собравшиеся - в основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат - обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране
При этом, что примечательно, коммюнике саммита НАТО этого года не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс. Об этом сообщила британская газета Telegraph, обратив внимание на то, что в последнем подписанном документе альянса содержится чуть более 400 слов, что критически мало по сравнению с прошлым заявлением длиной примерно в пять тысяч слов: Всё меньше слов для Украины: в коммюнике саммита НАТО нет упоминания о перспективах Киева в альянсе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГаагаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОbloombergВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию
17:33После саммита НАТО: Трамп пообещал позвонить Путину
17:27Конфликт на Украине не разрешить военным путём — канцлер ФРГ Мерц на саммите НАТО
17:24Удар США по Фордо в Иране уничтожил критически важную инфраструктуру -канцелярия Нетаньяху
17:22Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова
17:12Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге
17:04Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии
16:53Путин поучаствует в саммите БРИКС удаленно, в Рио-де-Жанейро полетит Сергей Лавров
16:51Запад в панике: Россия накопила 13 тысяч ракет и производит 200 новых ежемесячно
16:48Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск"
16:45Ушаков рассказал о минском саммите ЕАЭС с участием Путина
16:35Трамп намекнул на активацию украинского трека
16:27Российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов с 13 до 15 мск, сообщило Минобороны
16:26БПЛА ВСУ атаковал одну из энергетических подстанций ЛНР
16:25На фоне нового Майдана: украинские СМИ пишут о встрече Зеленского и Трампа
16:23Почти 900 абонентов обесточены в результате удара ВС РФ в Запорожье, жалуются местные власти
16:16Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского
16:10Всё меньше слов для Украины: в коммюнике саммита НАТО нет упоминания о перспективах Киева в альянсе
16:00Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа
16:00"Кладбище Орлят" во Львове: от воинского мемориала до символа польско-украинского примирения
Лента новостейМолния