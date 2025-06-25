https://ukraina.ru/20250625/zelenskiy-rasskazal-o-chem-besedoval-s-trampom-v-gaage-1064283740.html

Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге

Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге - 25.06.2025 Украина.ру

Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге

Американское информационное агентство Bloomberg сообщает, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Гааге длилась примерно 45 минут. Сам главарь киевского режима прокомментировал ее в своем телеграм-канале

2025-06-25T17:12

2025-06-25T17:12

2025-06-25T17:12

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Чуть раньше Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует активных действий. Об этом написало американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса."Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация "совершенно вышла из-под контроля", - говорится в публикации издания.По информации собеседников издания, Трамп не стал уточнять, какие именно шаги считает необходимыми, однако они расценили заявление американского президента как признак готовности США к более активному вовлечению в украинский вопрос.Нынешняя встреча Зеленского и Трампа прошла на фоне разворачивающегося в Киеве Майдана. На главной площади украинской столицы собралось более тысячи человек. В основном это военнослужащие и ветераны ВСУ, родственники погибших и пленных украинских солдат. Они обратились к президенту США Дональду Трампу с призывами навести порядок в их стране, утверждая, что киевский режим их не слышит.При этом, что примечательно, коммюнике саммита НАТО этого года не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс. Об этом сообщила британская газета Telegraph, обратив внимание на то, что в последнем подписанном документе альянса содержится чуть более 400 слов, что критически мало по сравнению с прошлым заявлением длиной примерно в пять тысяч слов: Всё меньше слов для Украины: в коммюнике саммита НАТО нет упоминания о перспективах Киева в альянсе.

https://ukraina.ru/20250625/tramp-pridi-poryadok-navedi-chto-proiskhodit-na-maydane-1064275590.html

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новости, украина, гаага, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, bloomberg, вооруженные силы украины