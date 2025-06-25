https://ukraina.ru/20250625/ukrainskaya-politsiya-presekla-snabzhenie-narkotikami-raykovetskoy-kolonii-1064282704.html
Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии
Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии - 25.06.2025 Украина.ру
Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии
Поставки наркотиков и психотропов в исправительную колонию пресекли на Украине. Об этом 25 июня сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
2025-06-25T17:04
2025-06-25T17:04
2025-06-25T17:04
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украина
хмельницкая область
виктория титова
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наркомания
наркобизнес
наркогруппировки
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"Перед судом предстанет группа так называемых "смотрящих" в Райковецкой колонии и их подельники за организацию наркотрафика", — сказано в официальном сообщении.Деятельность наркогруппировки обезвредили оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Хмельницкой области и следователи областной полиции в феврале этого года. Тогда 11 фигурантов стали подозреваемыми по этому уголовному делу."По данным следствия, организовали наркотрафик в исправительную колонию несколько так называемых "смотрящих" в учреждении и за "общаком". Один из них и контролировал действия подельников – все ранее судимые. Именно они и занимались формированием посылок. Каннабис и амфетамин покупали и получали по почте, бупренорфин и метадон получали по заместительной программе", - сказано в публикации украинского ведомства.Там также сообщены подробности маскировки запрещённых веществ, отправляемых осужденным по почте. Ежемесячно участники схемы передавали в колонию до четырех посылок – примерно 160 таблеток и полкило наркотиков и психотропов, сбывавшихся среди заключенных. Сбывали наркотики и на территории области методом "из рук в руки".Максимальное наказание фигурантам по инкриминируемым статьям составляет до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации "Афганистан переезжает на Украину". Верховная рада приняла закон о легализации каннабиса
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, хмельницкая область, виктория титова, нацполиция, наркотики, наркомания, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, колония, криминал, марихуана
Новости, Украина, Хмельницкая область, Виктория Титова, Нацполиция, наркотики, наркомания, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, колония, криминал, марихуана
Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии
Поставки наркотиков и психотропов в исправительную колонию пресекли на Украине. Об этом 25 июня сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Перед судом предстанет группа так называемых "смотрящих" в Райковецкой колонии и их подельники за организацию наркотрафика", — сказано в официальном сообщении.
Деятельность наркогруппировки обезвредили оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Хмельницкой области и следователи областной полиции в феврале этого года. Тогда 11 фигурантов стали подозреваемыми по этому уголовному делу.
"По данным следствия, организовали наркотрафик в исправительную колонию несколько так называемых "смотрящих" в учреждении и за "общаком". Один из них и контролировал действия подельников – все ранее судимые. Именно они и занимались формированием посылок. Каннабис и амфетамин покупали и получали по почте, бупренорфин и метадон получали по заместительной программе", - сказано в публикации украинского ведомства.
Там также сообщены подробности маскировки запрещённых веществ, отправляемых осужденным по почте. Ежемесячно участники схемы передавали в колонию до четырех посылок – примерно 160 таблеток и полкило наркотиков и психотропов, сбывавшихся среди заключенных. Сбывали наркотики и на территории области методом "из рук в руки".
Максимальное наказание фигурантам по инкриминируемым статьям составляет до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.