https://ukraina.ru/20250625/ukrainskaya-politsiya-presekla-snabzhenie-narkotikami-raykovetskoy-kolonii-1064282704.html

Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии

Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии - 25.06.2025 Украина.ру

Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии

Поставки наркотиков и психотропов в исправительную колонию пресекли на Украине. Об этом 25 июня сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

2025-06-25T17:04

2025-06-25T17:04

2025-06-25T17:04

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"Перед судом предстанет группа так называемых "смотрящих" в Райковецкой колонии и их подельники за организацию наркотрафика", — сказано в официальном сообщении.Деятельность наркогруппировки обезвредили оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Хмельницкой области и следователи областной полиции в феврале этого года. Тогда 11 фигурантов стали подозреваемыми по этому уголовному делу."По данным следствия, организовали наркотрафик в исправительную колонию несколько так называемых "смотрящих" в учреждении и за "общаком". Один из них и контролировал действия подельников – все ранее судимые. Именно они и занимались формированием посылок. Каннабис и амфетамин покупали и получали по почте, бупренорфин и метадон получали по заместительной программе", - сказано в публикации украинского ведомства.Там также сообщены подробности маскировки запрещённых веществ, отправляемых осужденным по почте. Ежемесячно участники схемы передавали в колонию до четырех посылок – примерно 160 таблеток и полкило наркотиков и психотропов, сбывавшихся среди заключенных. Сбывали наркотики и на территории области методом "из рук в руки".Максимальное наказание фигурантам по инкриминируемым статьям составляет до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации "Афганистан переезжает на Украину". Верховная рада приняла закон о легализации каннабиса

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новости, украина, хмельницкая область, виктория титова, нацполиция, наркотики, наркомания, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, колония, криминал, марихуана