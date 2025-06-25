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Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского
Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского - 25.06.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского
Киевлянка заказала убийство полицейского за пять тысяч долларов. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-06-25T16:16
2025-06-25T16:16
2025-06-25T16:16
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Жительница Киева из личной мести договорилась об убийстве полицейского при посредничестве осужденных криминальных авторитетов, отбывающих наказание в Ладыжинской колонии. За денежное вознаграждение осужденные согласились найти исполнителя этого убийства.Информация о подготовке заказного убийства появилась при документировании канала поставки наркотиков в одну из исправительных колонийЖенщина обратилась через осужденного знакомого к "субъектам повышенного преступного влияния", которые согласились выполнить "заказ" за $5 тыс. Заказчица убийства перечислила сообщникам 1200 евро.Задержание заказчицы убийства полицейского и её подельников состоялось 20 июня.Ранее сообщалось, что Киевская полиция расследует исполнение песен на русском языке
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, нацполиция, криминал, уголовное дело, полиция, полицейские, убийство
Новости, Украина, Киев, Нацполиция, криминал, уголовное дело, полиция, полицейские, убийство
Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского
Киевлянка заказала убийство полицейского за пять тысяч долларов. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Жительница Киева из личной мести договорилась об убийстве полицейского при посредничестве осужденных криминальных авторитетов, отбывающих наказание в Ладыжинской колонии. За денежное вознаграждение осужденные согласились найти исполнителя этого убийства.
Информация о подготовке заказного убийства появилась при документировании канала поставки наркотиков в одну из исправительных колоний
Женщина обратилась через осужденного знакомого к "субъектам повышенного преступного влияния", которые согласились выполнить "заказ" за $5 тыс. Заказчица убийства перечислила сообщникам 1200 евро.
Задержание заказчицы убийства полицейского и её подельников состоялось 20 июня.