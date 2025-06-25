Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского - 25.06.2025 Украина.ру
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Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского
Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского - 25.06.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского
Киевлянка заказала убийство полицейского за пять тысяч долларов. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-06-25T16:16
2025-06-25T16:16
новости
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киев
нацполиция
криминал
уголовное дело
полиция
полицейские
убийство
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Жительница Киева из личной мести договорилась об убийстве полицейского при посредничестве осужденных криминальных авторитетов, отбывающих наказание в Ладыжинской колонии. За денежное вознаграждение осужденные согласились найти исполнителя этого убийства.Информация о подготовке заказного убийства появилась при документировании канала поставки наркотиков в одну из исправительных колонийЖенщина обратилась через осужденного знакомого к "субъектам повышенного преступного влияния", которые согласились выполнить "заказ" за $5 тыс. Заказчица убийства перечислила сообщникам 1200 евро.Задержание заказчицы убийства полицейского и её подельников состоялось 20 июня.Ранее сообщалось, что Киевская полиция расследует исполнение песен на русском языке
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новости, украина, киев, нацполиция, криминал, уголовное дело, полиция, полицейские, убийство
Новости, Украина, Киев, Нацполиция, криминал, уголовное дело, полиция, полицейские, убийство

Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского

16:16 25.06.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Киевлянка заказала убийство полицейского за пять тысяч долларов. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Жительница Киева из личной мести договорилась об убийстве полицейского при посредничестве осужденных криминальных авторитетов, отбывающих наказание в Ладыжинской колонии. За денежное вознаграждение осужденные согласились найти исполнителя этого убийства.
Информация о подготовке заказного убийства появилась при документировании канала поставки наркотиков в одну из исправительных колоний
Женщина обратилась через осужденного знакомого к "субъектам повышенного преступного влияния", которые согласились выполнить "заказ" за $5 тыс. Заказчица убийства перечислила сообщникам 1200 евро.
Задержание заказчицы убийства полицейского и её подельников состоялось 20 июня.
Ранее сообщалось, что Киевская полиция расследует исполнение песен на русском языке
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